Tras el choque, la defensa de “Pity” Álvarez hizo una presentación urgente ante la Justicia: “No puede permanecer solo”

"Pity" Álvarez

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Horas después de que “Pity” Álvarez protagonizó un choque en una estación de servicio de La Paternal, sus abogados realizaron una presentación urgente ante la Justicia Civil en la que advirtieron sobre su estado de salud y pidieron que se concrete en un plazo de 24 horas una evaluación interdisciplinaria que había sido ordenada la semana pasada.

El escrito fue presentado por el abogado Sebastián Queijeiro, en representación de Silvina Andrea Álvarez Congiu, hermana del músico, en el expediente que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 para determinar la capacidad de Álvarez. Allí informó que, hasta este martes, la evaluación que había dispuesto la jueza Mariana Judith Kanefsck todavía no se había realizado.

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La presentación incorpora además dos episodios ocurridos durante los últimos días. El primero sucedió el fin de semana, cuando, según informó el abogado a la Justicia, Álvarez se encerró en una habitación de su casa y se negó a salir.

“Llamamos a un cerrajero para ingresar, pero finalmente nos abrió”, indicó Queijeiro en el escrito. “Su estado de salud es delicado y es por ello que no puede permanecer solo”, sumó.

El momento en que "Pity" Álvarez chocó a otro auto en la estación de servicio

El segundo episodio es el choque ocurrido durante la madrugada de este martes en una estación de servicio Shell, ubicada en la intersección de las avenidas San Martín y Nicasio Oroño, en La Paternal.

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El propio Queijeiro incorporó el hecho a la presentación judicial: “Recientemente, salió a bordo de un vehículo y ocasionó una colisión en una estación de servicio”. Y aclaró que no podía brindar mayores precisiones debido a que se trataba de una situación “sumamente reciente”.

Según pudo reconstruir Infobae, Álvarez conducía un Volkswagen Bora cuando impactó contra un Peugeot 208 que se encontraba en la estación de servicio. No hubo heridos. El conductor del otro vehículo denunció que, después del choque, le pidió al músico la documentación correspondiente, pero Álvarez le manifestó que tenía “problemas legales” y se retiró del lugar.

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Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci, parte de la defensa de Álvarez (Maximiliano Luna)

La evaluación que todavía no se realizó

El expediente en el que se hizo la nueva presentación tramita en el fuero Civil y tiene por objeto determinar la capacidad jurídica de Álvarez. La semana pasada, el Juzgado Civil N°4 abrió la causa a prueba durante 30 días y dispuso una evaluación interdisciplinaria a cargo del Cuerpo Médico Forense.

La medida es amplia. Los profesionales deberán pronunciarse sobre el diagnóstico y pronóstico del músico, los recursos personales, familiares y sociales con los que cuenta y los eventuales apoyos que pudiera necesitar para alcanzar “la mayor autonomía posible”.

Entre otros puntos, deberán determinar si Álvarez puede vivir solo, cumplir indicaciones terapéuticas, prestar consentimiento para tratamientos médicos o psiquiátricos, trasladarse por la vía pública, administrar dinero, trabajar y realizar actos cotidianos sin asistencia o si requiere algún tipo de apoyo.

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En ese mismo expediente, la jueza designó a Silvina Andrea Álvarez Congiu como apoyo provisorio de su hermano para la gestión y administración de los recursos de salud necesarios para su atención. También dispuso la inhibición general de bienes del músico, sin límite temporal.

Pero una de las medidas centrales fue la orden dirigida a la obra social de SADAIC para que, “en forma URGENTE y EN EL DÍA”, trasladara a Álvarez con el objetivo de realizarle la evaluación interdisciplinaria. Si los profesionales consideraban que no era necesaria una internación, debían indicar cuál era el tratamiento o dispositivo más adecuado para su situación.

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Silvina, incondicional, acompaña a su hermano a todas las audiencias (RSfotos)

La resolución contempló incluso que, si fuera estrictamente necesario, los profesionales pudieran requerir el auxilio de la fuerza pública para ingresar al domicilio, con la posibilidad de convocar a un cerrajero o violentar cerraduras. Antes de hacerlo, debían solicitar la colaboración de la hermana del músico.

Sin embargo, según informó ahora Queijeiro, esa evaluación todavía no se concretó. El abogado señaló que el oficio había sido enviado a SADAIC el 17 de septiembre pero que, de acuerdo con lo que le informaron, no se había realizado ninguna evaluación sobre la situación de salud de Álvarez.

Por ese motivo, después de informar el episodio del fin de semana y el choque, solicitó al juzgado que adopte “medidas urgentes” y libre un nuevo oficio para que la evaluación ya ordenada pueda realizarse en un plazo de 24 horas.

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¿Qué impacto tiene en el juicio por el crimen de Cristian Díaz?

La apertura del expediente civil y las medidas adoptadas fueron comunicadas al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que actualmente juzga a Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. La jueza también ordenó informar a la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Sin embargo, se trata de dos procesos distintos. La evaluación dispuesta en el expediente civil no tiene específicamente por objeto establecer si Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio oral, sino analizar su capacidad jurídica y los apoyos que eventualmente pueda necesitar para distintos aspectos de su vida cotidiana.

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Fuentes judiciales explicaron a Infobae que, hasta este martes, el TOC N°29 no había dispuesto ninguna modificación en el cronograma del debate a raíz de la causa civil.

De esta manera, salvo que exista una decisión de último momento, la décima audiencia del juicio comenzará este miércoles a las 11.30. Está previsto que declaren cuatro testigos propuestos por la defensa, entre ellos Cristina Congiu, la madre de Pity Álvarez.