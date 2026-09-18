Detuvieron al ex manager de Callejero Fino por amenazar al cantante

"Mauri" Fernández tras su arresto

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En las últimas horas, la Policía Bonaerense arrestó al ex manager del cantante Callejero Fino, preso desde fines del mes pasado por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

Carlos Mauricio Fernández, alias “Mauri”, de 39 años, fue capturado por personal de la Comisaría 4° de Tigre -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I a cargo del comisario general Lucas Borge- en una casa del country Maschwitz Club de Escobar. El propio Callejero Fino lo acusó de amenazarlo en público ante el fiscal Cosme Iribarren, que dispuso su arresto.

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Las presuntas amenazas de Fernández, según el relato del cantante, explicarían por qué llevaba una pistola Glock .40 con la numeración limada en la guantera de su camioneta, lo que llevó a su arresto el mes pasado en la zona de Tigre. Callejero Fino -cuyo verdadero nombre es Natanael Alvarenga- incluso habría denunciado a su ex manager ante la Justicia, con una causa radicada en una fiscalía de la zona de Pilar.

Fernández, en una foto de sus redes

Así, la Bonaerense incautó el teléfono de celular y el auto de Fernández, un Volkswagen Bora, y lo trasladó a una celda. El nuevo acusado, por su parte, tiene antecedentes por el delito de robo a mano armada. Sus registros previsionales revelan que estuvo preso en una cárcel federal, donde cobró el sueldo para presos por tareas menores.

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Con domicilio en la zona de Tapiales, Fernández se había registrado como taxista en la ex AFIP trece años atrás. Un año antes, insólitamente, había sido detenido en Pilar, acusado de ser el integrante de una banda de ladrones y barrabravas dedicada al robo y la venta de droga, con vidas de lujo que incluían viajes internacionales. En la redada en contra de la banda, se incautaron 170 mil dólares y dos kilos de cocaína, según medios locales. Con el tiempo, conoció a Callejero Fino. Fernández no integra empresa alguna según sus registros; ni siquiera es monotributista.

Callejero Fino tras su arresto a fines de agosto

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