Política

Provocativo gesto de Patricia Bullrich: publicó un video con una canción de Lali Espósito tras sus críticas al interior del Gobierno

Horas después de manifestar su descontento por los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027, la jefa del bloque de LLA en el Senado utilizó la canción “No me importa” para diferenciarse de Casa Rosada

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Patricia Bullrich aparece en su despacho gubernamental junto a la bandera argentina, interactuando con una tableta digital y revisando documentos de trabajo acompañada por un colaborador. En el video publicado en redes sociales se escucha una canción de la artista Lali Espósito mientras la funcionaria realiza sus tareas cotidianas.

En un provocativo gesto, Patricia Bullrich publicó hoy un video con una canción de Lali Espósito en su cuenta de X. La senadora eligió “No me importa”, uno de los temas más conocidos de la cantante enfrentada al presidente Javier Milei, horas después de manifestar su descontento por los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027.

La elección musical no es casual. Lali Espósito lleva más de dos años en conflicto abierto con el gobierno libertario, que comenzó cuando publicó en sus redes la frase “qué peligroso, qué triste” tras el triunfo libertario en las PASO de 2023. La respuesta de Milei y de los principales dirigentes de La Libertad Avanza fue una campaña sistemática de descalificaciones, mientras que la cantante contestó con otra canción, “Fanático”.

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“No me importa”, el tema que Bullrich usó para su publicación, forma parte de ese mismo ciclo. La frase del estribillo que la senadora llega a tararear señala: “Nunca fui lo que querían de mí / y no me importa / siempre están los que estuvieron ahí / el resto sobra”.

El mensaje de la senadora llegó en un momento tenso, sobre todo cn el área de Economía a cargo de Luis “Toto” Caputo. El Capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, que se envió esta semana al Congreso, introduce modificaciones de fondo al sistema de prestaciones para personas con discapacidad.

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Entre otros puntos, deroga parcialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793), modifica la ley 24.901 que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral, y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que obliga a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de cada terapia o tratamiento.

Lali Espósito sonríe con gafas de sol, saco negro y camiseta blanca con el texto «LAS MALVINAS SON» frente a un cartel promocional
Lali Espósito en el Festival de Cine de San Sebastiáná con una camiseta que lleva el mensaje "Las Malvinas son argentinas". (EFE)

En este sentido, Bullrich admitió en Radio Rivadavia que no fue informada de esa “letra chica”. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, declaró. Su diagnóstico fue contundente: “Hay un error no forzado y eso te puede hacer perder el partido”.

La situación colocó a la senadora en una posición incómoda frente a su propio bloque legislativo. “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, advirtió. En declaraciones posteriores, reclamó “una mesa política donde las cosas se discutan”.

Este video no es la primera vez que Bullrich recurre a la música para enviar señales políticas. En junio, en plena tensión por el pliego de la jueza María Verónica Michelli, publicó un video con “Se dice de mí”, el tango de Tita Merello, filmado en los pasillos del Senado. En agosto usó la frase “Hola, ladrón de paz” —apertura de “La Perla” de Rosalía— en un momento de fricciones con los hermanos Milei y con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La letra completa de “No me importa”,

No voy a vivir con miedo a nacer

Si voy a morir, que sea más tarde

No voy a parar por miedo a correr

Sé que quisieran poder controlarme

Hice todo lo que quería hacer

Soy todo lo que quiero ser de grande

Y aunque nada sea como era ayer

No voy a cambiar, por mucho que ladren

Sé que todos los “peros” tienen un “porqué”

Cuando desespero, sé que estamos bien / Bien

Nunca fui lo que querían de mí y no me importa

Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra

Y las cosas que me pueden decir ya no me importan

Ey, oh, acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy

No estoy en la misma esquina que ayer

Pero todos saben dónde encontrarme

Y si ves mi cara en algún cartel

Es para ver orgullosa a mi madre

Hace tiempo que no te puedo ver

Pero nada de eso puede borrarte

Llevo mi lugar tatuado en la piel

Hice esta canción para no olvidarme

Sé que todos los “peros” tienen un “porqué”

Cuando desespero, sé que estamos bien / Bien

Nunca fui lo que querían de mí y no me importa

Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra

Y las cosas que me pueden decir ya no me importan

Ey, oh, acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy

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