Crimen y Justicia

La Policía del Chubut es la primera fuerza del país en diplomar a sus efectivos en prevención del suicidio

El programa incorporó herramientas para reconocer cambios de conducta, brindar una primera respuesta responsable y poner en marcha los protocolos de atención inmediata

Se trata de la primera cohorte de la Diplomatura en Suicidología
Se trata de la primera cohorte de la Diplomatura en Suicidología
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La Policía del Chubut informó que se convirtió en la primera fuerza policial del país en otorgar una formación específica en prevención del suicidio a integrantes de su personal. La primera cohorte de la Diplomatura en Suicidología reunió a 50 efectivos, que completaron seis meses de capacitación.

La iniciativa fue elaborada y presentada por el Área Equipo Técnico Interdisciplinario, que funciona bajo la órbita de la Dirección de Acción Social. Además, contó con la participación conjunta y el aporte del Área de Formación Continua, que depende de la Dirección de Formación y Capacitación Policial.

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Cincuenta efectivos policiales recibieron su diploma
Cincuenta efectivos policiales recibieron su diploma

El trayecto académico estuvo orientado a que los agentes puedan advertir señales de alarma entre sus compañeros, reconocer cambios de conducta que requieran atención y actuar de forma temprana ante una situación de riesgo. Entre las señales que se abordaron figuran el aislamiento, el abandono de actividades que antes generaban interés y el distanciamiento de vínculos familiares o de amistad.

La diplomatura incorporó contenidos para facilitar una intervención responsable ante posibles situaciones vinculadas al suicidio. Entre las herramientas abordadas figura la identificación de rasgos de alerta, el acercamiento adecuado a la persona y la activación de los circuitos institucionales de asistencia.

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La capacitación contó con la participación del comisario inspector retirado Jorge Pascual Scalzo, el negociador Mauro Sebastián Ocampo, el licenciado Nicolás Cerato y la doctora Verónica Rehl, profesionales procedentes de Santa Fe y Buenos Aires que dictaron los contenidos del programa.

La formación abordó desde la identificación de rasgos de alerta hasta el acercamiento adecuado a la persona
La formación abordó desde la identificación de rasgos de alerta hasta el acercamiento adecuado a la persona

Jorge Pascual Scalzo, fundador del Equipo de Negociación y Respuesta en Crisis y especialista en suicidología, destacó la decisión de la Policía del Chubut de impulsar una formación específica para su personal. “Tuve la fortuna de coincidir con la Policía del Chubut, que ha tenido la visión de generar una diplomatura en prevención del suicidio, la primera en el país que instituye una Policía”, afirmó.

Scalzo señaló que la prevención requiere intervenir antes de que una persona llegue a una situación crítica. En ese sentido, remarcó la importancia de que integrantes de las fuerzas de seguridad, docentes, bomberos, profesionales de la salud y miembros de la comunidad puedan advertir señales de alerta y orientar a quienes necesitan ayuda.

La propuesta se enmarca en los lineamientos de la Ley Nacional 27.130, que establece un abordaje integral de las problemáticas vinculadas al suicidio y contempla instancias de capacitación para los sectores de Salud, Educación y Seguridad.

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Los policías que completaron la formación podrán dar aviso a los equipos profesionales correspondientes y poner en marcha los protocolos de atención inmediata previstos por la institución.

La ceremonia de entrega de certificados fue encabezada por el subjefe de la Policía del Chubut, comisario general Mauricio Damián Zabala, acompañado por integrantes de la Plana Mayor Policial.

Con esta primera cohorte, la fuerza incorpora personal con capacitación específica para colaborar en la detección temprana de situaciones de riesgo, facilitar la asistencia y fortalecer las estrategias internas de cuidado y acompañamiento.

La institución señaló que la iniciativa constituye un antecedente en la formación de fuerzas de seguridad argentinas, al incorporar una diplomatura destinada de manera exclusiva a la prevención y al abordaje temprano del suicidio entre sus integrantes.

La prevención del suicidio constituye una prioridad de salud pública y requiere la participación articulada de instituciones, equipos profesionales y comunidad. De acuerdo con las Estadísticas Vitales 2023 de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, ese año se registraron 3.488 muertes por suicidio en la Argentina.

La primera cohorte deja incorporada una red interna de agentes con formación específica para acompañar, orientar y canalizar situaciones que requieran intervención profesional. Desde la institución indicaron que la experiencia permitirá consolidar protocolos de actuación y profundizar las acciones de capacitación destinadas al bienestar y al cuidado del personal policial.

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