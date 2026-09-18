El Malba se expande: duplica su espacio con diseño de Frida Escobedo, suma más de 1200 obras y nace un fideicomiso de USD 50 millones (Alejandro Guyot)

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Durante la gala por los 25 años del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) hubo un video que recorrió los grandes momentos del espacio y, sobre el final, Eduardo Costantini, su fundador y presidente, dijo: “Lo que viene se los digo en la gala”.

Y lo que viene es un Malba más grande, con más obras y un museo que se extenderá por plaza Perú, como también la reconfiguración de su board. Así, la ampliación que duplicará su superficie expositiva, se produjo la donación de la Colección Daros Latinamerica integrada por 1.232 obras contemporáneas como la incorporación de 17 piezas maestras del arte moderno latinoamericano y la constitución del fideicomiso Malba Art Trust con un fondo inicial de USD 50 millones.

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Durante una gala, a la que asistieron cerca de 600 invitados, Costantini confirmó que el Taller Frida Escobedo, con oficinas en Nueva York y Ciudad de México, estará a cargo del proyecto arquitectónico de ampliación. La intervención, prevista bajo la Plaza Perú, permitirá sumar salas de exposiciones, un auditorio, espacios multiusos, un patio, talleres, áreas de almacenamiento y oficinas. La inauguración está estimada para finales de 2029 o comienzos de 2030.

La arquitecta mexicana Frida Escobedo estará al frente de la ampliación con su estudio (Alejandro Guyot)

La arquitecta Frida Escobedo señaló al presentar el proyecto preliminar que la propuesta busca no solo aumentar el espacio, sino “transformar el museo en su conjunto, creando nuevas relaciones entre los programas que integran al Malba”. El diseño contempla que los auditorios y zonas de usos múltiples puedan funcionar de manera conjunta o independiente, permitiendo actividades simultáneas, incluso fuera del horario habitual.

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Escobedo afirmó que la conexión con el espacio público, localizada por debajo de la Plaza Perú, constituye “uno de los ejes centrales” de la iniciativa, al permitir el crecimiento del museo sin alterar el carácter abierto de la plaza. El estudio a su cargo actualmente lidera proyectos para el Centre Pompidou de París, el Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York y la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar.

“La ampliación no busca imponerse como un edificio separado. Busca hacerse más difuso entre el límite del museo y el parque, para un paisaje que llegue hasta Malba y la propia del museo que puede extenderse al espacio público. Aunque gran parte de la ampliación se desarrolla debajo de la plaza, siempre buscamos que los espacios se sientan conectados desde el nivel de la calle. Los patios y las aperturas permiten que la luz, la vegetación, el cielo de Buenos Aires y la presencia de la ciudad acompañen el recorrido del museo. En el encuentro entre el edificio existente y la ampliación aparece un nuevo jardín de esculturas que imaginamos como un espacio expositivo exterior al museo. Un lugar para la contemplación, pero también para eventos, conciertos, performances, cosas que puedan apreciarse desde la plaza, acercando nuevos públicos”, dijo Escobedo durante la presentación en la gala.

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El nuevo diseño contempla que los auditorios y zonas de usos múltiples puedan funcionar de manera conjunta o independiente, permitiendo actividades simultáneas, incluso fuera del horario habitual

En el acto, Costantini anunció además la donación al museo de la Colección Daros Latinamerica, adquirida en enero de 2026. Esta colección incluye 1.232 obras de 117 artistas latinoamericanos, realizadas principalmente entre las décadas de 1950 y 2010. También se suman 17 obras modernas latinoamericanas valuadas en millones de dólares que formaban parte de la colección personal de Costantini.

“A principio de año tuve la oportunidad de comprar la Daros Latin American Collection. Y el Malba ha aceptado recibir esa colección en donación. Bueno, para lo cual tenemos que construir un depósito, porque ocupa mil trescientos metros cuadrados, que eso lo vamos a hacer en Puerto, cerca de Malba Puerto. Con la inclusión de la colección, balanceamos un poco la fortaleza de la colección de Malba, el período contemporáneo”, señaló.

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La Colección Daros Latinamerica fue establecida en 2000 por Ruth Schmidheiny y el empresario suizo Stephan Schmidheiny. Su adquisición por Costantini en 2026 aporta piezas representativas de movimientos como la abstracción geométrica, la nueva figuración y el arte conceptual en América Latina. Incluye conjuntos de Julio Le Parc, Lygia Clark, Gego, Antonio Dias, Maria Freire, Liliana Porter, Mira Schendel y Luis Camnitzer, además de piezas como Relevo espacial (1959) de Hélio Oiticica, Analogía I (1971) de Víctor Grippo, Untitled (Glass on Body Imprints, 1972) de Ana Mendieta y Missão/Missões (Como construir catedrales, 1987) de Cildo Meireles.

"Diego y yo", de Frida Kahlo, pasó a ser patrimonio del museo

Obras de Doris Salcedo, Carlos Cruz-Diez, Jesús Rafael Soto, así como de setenta y cinco artistas que antes no figuraban en la colección consolidan la presencia de nuevos lenguajes visuales —fotografía, video, instalación—, con obras de Ana Mendieta, Rosângela Rennó, Paz Errázuriz, Marcos López, José Alejandro Restrepo, Alfredo Jaar, Javier Téllez y Melanie Smith. También se suman conjuntos de Julio Le Parc, Liliana Porter, Luis Camnitzer, Guillermo Kuitca, Luis Benedit y Waltercio Caldas.

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Entre las nuevas incorporaciones, que ya se mostraron en el museo a modo de préstamo, se encuentran la famosa Diego y yo (1949) de Frida Kahlo, el último autorretrato de busto que la artista mexicana pintó en vida, Baile en Tehuantepec (1928) de Diego Rivera, Las distracciones de Dagoberto (1945) y la escultura La Grande Dame (1951) de Leonora Carrington, Simpatía (La rabia del gato) (1955) y Armonía (1956) de Remedios Varo, Omi Obini (1943) de Wifredo Lam y Bachué (1925) de Rómulo Rozo.

También se encuentran Pudor (1922) y Tocadora de banjo (1925) de Victor Brechelet, Cobra grande (1943) de Maria Martins, O urso (El oso) (1925) de Vicente do Rego Monteiro, Soldados Mexicanos (1930) de José Clemente Orozco, Consumatum est (1942) de Juan O’Gorman y Coloritmo 8 (1956) de Alejandro Otero. Sumado a estas, se integraron dos pinturas del boliviano Alejandro Yllanes: Tragedia del Pongo (1932) y Wiraqucha Danzante (Carnival of Oruro) (1941).

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A la gala asistieron cerca de 600 invitados (Alejandro Guyot)

Con estas adiciones, la colección Malba-Costantini reúne aproximadamente 3.000 obras de arte latinoamericano moderno y contemporáneo, ubicando a la institución entre las más extensas de la región desde la fundación del museo, en 2001, con un acervo inicial de 223 piezas donadas por Costantini.

Otro de los anuncios realizados fue la creación del fideicomiso Malba Art Trust, dotado de un capital inicial de USD 50 millones aportados por Costantini, “el día que yo no esté, inmediatamente”, dijo, que será destinado a asegurar la continuidad del proyecto museístico. Con este fondo, sostuvo, se “permitirá sostener la programación, exposiciones y el funcionamiento del museo en los próximos años”.

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De acuerdo con información oficial, Costantini actualmente cubre entre tres y cuatro millones de dólares anuales de déficit operativo y convocó a mecenas internacionales a sumarse a la iniciativa con nuevos aportes.

“El museo debe pensar en sus próximos 50, 75 y 100 años. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York cumplirá un siglo en 2029. El MoMA fue creado durante los primeros días de noviembre de 1929, cerca de diez días después del derrumbe bursátil de octubre que derivó en la Gran Depresión. Fíjense lo que es hoy: una fortaleza, un apoyo a la sociedad, el museo tantas veces ampliado, una colección increíble”, comentó.

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“El museo debe pensar en sus próximos 50, 75 y 100 años", dijo (Alejandro Guyot)

El Malba cuenta desde sus comienzos con una asociación de amigos y con un comité de adquisiciones integrado por más de 60 familias, que contribuyen a la compra de obras. También posee un comité internacional de cerca de 13 miembros y un board que, según se afirmó, “incrementó su involucramiento”.

En ese sentido, se realizará una reforma de los estatutos que prevé que la familia conserve presencia en el board hasta el año 2100, aunque con una participación minoritaria. “El nuevo esquema tendrá tres integrantes familiares y seis miembros externos, con el objetivo de despersonalizar al Malba y generarle gobernabilidad de largo plazo”, explicó.

Con respecto a la ampliación, se retoma una solicitud iniciada en 2011, cuando se pidió a la Legislatura porteña sumar 3.840 metros cuadrados a los 7.455 metros cuadrados ya existentes. En 2012, el primer proyecto diseñado por el arquitecto uruguayo Carlos Ott recibió el visto bueno para ejecutarse durante los siguientes treinta años. En 2017 se realizó una reforma de la planta baja a cargo del Estudio Herreros, y la nueva sede de Malba en Escobar, provincia de Buenos Aires, se inauguró hace dos años, también bajo la dirección de este estudio.