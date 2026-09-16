Misiones: un auto intentó cruzar el Río Uruguay en balsa, cayó al agua y el conductor fue rescatado por Prefectura

El conductor estaba adentro cuando el rodado impactó contra el portón de seguridad de la embarcación y cayó al agua, permaneció a flote unos 100 metros y fue rescatado por tripulantes antes de que el vehículo se hundiera, mientras la Prefectura Naval Argentina abrió una investigación para determinar las causas

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Un automóvil con patente brasileña cayó al río Uruguay este miércoles durante una maniobra de embarque en el paso fronterizo Alba Posse–Porto Mauá, con su conductor adentro. El rescate fue inmediato, pero el vehículo terminó en el fondo del río y ahora la Prefectura Naval Argentina investigará como se produjo la caída.

El hecho tuvo lugar en la cabecera brasileña del cruce, en Porto Mauá, durante el procedimiento de carga de vehículos en la balsa que habitualmente conecta ambas localidades a través del río Uruguay. De acuerdo con el medio local El Territorio, el automóvil ingresó a la plataforma de la embarcación, recibió la indicación de detenerse en el lugar asignado para el estacionamiento y, sin embargo, continuó avanzando. El resultado fue un impacto contra el portón de seguridad que se encontraba cerrado y trabado, la apertura del mismo y la posterior caída del vehículo al agua.

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Tras caer, el automóvil no se hundió de inmediato. Permaneció a flote durante aproximadamente 100 metros —según el comunicado difundido por Barca Porto Mauá, la empresa operadora del servicio—, tiempo suficiente para que los tripulantes de la embarcación brasileña pudieran retirar al conductor del interior antes de que el rodado quedara completamente sumergido. Personas que se encontraban en el lugar también participaron del rescate.

La versión de los hechos que circuló en un primer momento generó cierta confusión: información preliminar indicaba que el vehículo había caído sin ocupantes, pero testimonios de testigos desmintieron esa lectura inicial y confirmaron que el conductor estaba dentro del automóvil al momento de la caída, en lo que describieron como una aparente distracción.

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Un automóvil con patente brasileña cayó al río Uruguay cuando subía a una balsa en Porto Mauá

Horas después del episodio, Barca Porto Mauá publicó un comunicado oficial en el que indicó que, al momento del embarque, se estaban aplicando los procedimientos de seguridad previstos: la tripulación había orientado al conductor sobre el lugar donde debía detenerse y el portón de seguridad estaba cerrado y trabado. Según esa versión, el conductor ignoró las instrucciones recibidas, su vehículo impactó contra el portón —que cedió ante el golpe— y cayó al río Uruguay. Con ese relato como base, la compañía sostuvo que los hechos descriptos no indicarían negligencia de su parte ni de la tripulación y manifestó que realizó una exposición formal ante la Autoridad Marítima Argentina.

La investigación quedó en manos de la Prefectura Naval Argentina, organismo que deberá reconstruir la maniobra de embarque y establecer con precisión las circunstancias que derivaron en la caída. Las actuaciones buscarán determinar qué ocurrió en la secuencia de hechos que va desde el ingreso del vehículo a la plataforma hasta el momento en que cayó al agua.

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El paso internacional Alba Posse–Porto Mauá es una de las vías fluviales habilitadas para el cruce de personas, vehículos, equipajes y cargas entre Misiones y el noroeste de Río Grande do Sul. A diferencia de otros puntos de conexión binacional, no cuenta con puente internacional: la vinculación depende de embarcaciones que operan sobre el río Uruguay. El cruce tiene relevancia tanto para los residentes de las localidades a ambos lados de la frontera como para el intercambio comercial y turístico de la región. La propia Municipalidad de Porto Mauá ha destacado históricamente al transporte fluvial sobre el Uruguay como uno de los factores que favoreció la vinculación comercial entre esa ciudad brasileña y Alba Posse.

En junio de este año, la balsa que opera el cruce amplió su capacidad hasta 80 pasajeros y 20 vehículos por viaje, en el marco de gestiones llevadas a cabo por autoridades de ambos países con el objetivo de mejorar el funcionamiento del paso y reducir las demoras. El funcionamiento del servicio está sujeto también al comportamiento del propio río: en distintos momentos del año, la navegación debió suspenderse de forma preventiva por crecidas. Durante julio de 2026, por ejemplo, Prefectura dispuso el cierre temporal de varios pasos fluviales de la región ante el incremento del caudal.

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