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Las vacaciones de Cami Homs junto a su hija Aitana en Estados Unidos: playa, compras y relax

La influencer publicó las postales de su estadía en Naples con la niña que tuvo con José Sosa: el tierno ida y vuelta con el futbolista

Camila Homs sonríe mientras sostiene en brazos a una niña pequeña frente a tiendas en un paseo peatonal al aire libre
Cami Homs sostiene en brazos a su hija Aitana durante un paseo por un centro comercial al aire libre en Estados Unidos
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Cami Homs compartió una serie de imágenes de los días que pasa en Naples, la elegante ciudad a dos horas de Miami, junto a su hija Aitana, de siete meses. La modelo y creadora de contenido mostró escenas de su estadía entre salidas gastronómicas, recorridas por un centro comercial, compras, fotos en familia y una jornada de playa frente al mar.

Pero una de las postales que más llamó la atención no tuvo que ver con el paisaje de Florida ni con los looks que eligió para el paseo. En una foto en blanco y negro, Aitana aparece sentada sobre las piernas de su mamá frente a la mesa de un restaurante. La beba observa con atención la pantalla de un teléfono celular, donde se reproduce el festejo de Estudiantes de La Plata, el club en el que juega su pareja, José Sosa, por la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores.

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Una mujer se toma un autorretrato con su teléfono celular frente al espejo de un baño
Cami Homs se toma una fotografía frente al espejo de un baño durante su viaje por Estados Unidos.

El futbolista reaccionó a la publicación de Homs con un mensaje que expuso cuánto las extraña desde la Argentina. “Mis bebecitas, vuelvan que las extraño”, escribió el mediocampista. La influencer no tardó en responderle en el mismo tono: “Nosotras mucho más”.

La galería reúne distintas escenas de la rutina de madre e hija durante el viaje. En la postal vinculada al partido de Estudiantes, la modelo sostiene a la menor sobre su regazo mientras mira el celular. Sobre la mesa se ven un vaso con agua, una copa, un plato y cubiertos, en una imagen tomada con filtro blanco y negro.

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Fotografía en blanco y negro de una mujer que sostiene a un bebé dormido mientras observa un partido de fútbol en la pantalla de un teléfono
Cami Homs observa en un teléfono móvil el partido de Estudiantes de La Plata mientras sostiene a su hija Aitana durante su estancia en Estados Unidos

En otro grupo de fotos, la modelo recorre un paseo comercial al aire libre. El lugar cuenta con galerías, arcadas, palmeras y locales de moda. En una de las tomas se distinguen los carteles de importantes marcas mezclados con los restaurantes.

Durante una de las salidas, Cami llevó una musculosa negra, jeans amplios y desgastados a la altura de las rodillas, y sandalias negras de tiras anchas. Completó el conjunto con una cartera negra pequeña de Miu Miu. Para otro paseo, optó por un equipo de denim oscuro: un top o chaleco ajustado y una minifalda de jean, acompañados por una cartera blanca acolchada con cadena metálica.

Una mujer sostiene en brazos a una niña pequeña y la besa en la mejilla en un pasillo cubierto con tiendas a los lados
Cami Homs abraza a su hija Aitana durante un paseo por una galería comercial en Estados Unidos

La secuencia también incluye detalles de ambos looks. En una imagen se enfoca en sus sandalias negras de plataforma; en otra, se ven unas blancas de tiras gruesas sobre suela oscura. Homs lució las uñas de los pies pintadas en un tono oscuro.

Aitana fue protagonista de buena parte del álbum. La niña aparece sentada en un sillón claro, con una prenda blanca de estampado floral marrón, cuello grande con volados y una vincha beige decorada con moños y apliques de perlas. En esa imagen mira hacia un costado y sonríe mientras sostiene una tarjeta pequeña entre sus manos.

Una niña pequeña con vestido estampado blanco y moños en el cabello sonríe sentada en un sillón gris mientras sostiene una tarjeta
La felicidad de Aitana, la hija de Cami Homs, durante sus vacaciones en Estados Unidos

Otra foto se concentra en sus pies descalzos, apoyados sobre el sillón. En una posterior, la beba aparece recostada boca abajo sobre un banco blanco y juega con la cadena de una cartera. Para ese momento, lleva un conjunto de flores pequeñas con puntillas y una capota a juego que le cubre parte del cabello.

También hubo lugar para una selfie en un ascensor de paneles espejados. Homs carga a Aitana en brazos y los reflejos reproducen la escena desde distintos ángulos y permiten ver el cochecito, varias bolsas de compras y el bolso blanco acolchado que la modelo llevaba durante el recorrido.

Una mujer sentada junto a una mesa blanca de exterior sostiene en brazos a un bebé frente a unas tiendas
Cami Homs disfruta de una jornada al aire libre con su hija Aitana

En una de las imágenes más espontáneas, madre e hija están sentadas en la mesa de un bar al aire libre. Cami sostiene a la beba frente a ella y sonríe mientras Aitana apoya la cabeza sobre la de su madre. Detrás aparecen palmeras, vegetación, mesas, sillas y el acceso a locales del complejo comercial.

El cierre de la secuencia transcurre en la playa. Homs ofrece una panorámica de la costa, con arena clara, mar tranquilo, cielo parcialmente nublado y una embarcación de carga en el horizonte. La imagen también registra las sombrillas a rayas turquesas y blancas que cubren las reposeras de la zona.

Una mujer con traje de baño y gafas de sol yace en una reposera blanca en la arena frente al mar, bajo una sombrilla de franjas azules y blancas
Un momento de relax para Cami Homs en Naples

La modelo posó recostada boca abajo sobre una reposera blanca, cubierta por toallas. Para ese momento eligió una bikini celeste y blanca, anteojos de sol oscuros, una cadena fina en el cuello y el cabello suelto. En otra toma, se ve a Aitana acomodada en su cochecito bajo la sombra de una sombrilla.

La publicación dejó ver el costado familiar del viaje de Cami Homs, quien alternó momentos de descanso junto al mar con sus recorridas por Naples. Desde la distancia, José Sosa acompañó la secuencia con su mensaje para la modelo y su hija, mientras continúa con su actividad como jugador de Estudiantes de La Plata.

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