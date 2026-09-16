Quién era la mujer que murió ahogada durante un almuerzo con su madre y sus dos hijos en Santiago del Estero

Vanina Soledad Sosa falleció tras ahogarse durante un almuerzo (Foto: Diario Panorama)

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Vanina Soledad Sosa tenía 30 años, dos hijos y vivía en Sumampa, una localidad del sur de Santiago del Estero. El mediodía del domingo, mientras almorzaba en su casa junto a su madre y sus pequeños, un alimento le obstruyó las vías respiratorias y le provocó la muerte.

Sosa residía en Sumampa, ciudad ubicada en el departamento Quebrachos. Más allá de su rol de madre, también mantenía un vínculo estrecho con su madre, quien también se encontraba en el momento de la tragedia. La escena que se desató ese domingo alrededor de las 13.30 en su domicilio particular quedó grabada en la memoria de quienes la rodean.

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En ese momento, la mujer compartía la mesa con su madre y sus dos hijos —un varón de 11 años y una nena de 6— cuando, en plena comida, sufrió una obstrucción de vías respiratorias que la dejó sin posibilidad de respirar. La situación se tornó crítica en cuestión de segundos y la familia entró en desesperación.

Fueron los propios niños quienes reaccionaron primero. Ante la gravedad de lo que estaba ocurriendo, ambos menores salieron corriendo del domicilio en busca de ayuda. Sus gritos llegaron a oídos de un vecino, quien se acercó de inmediato, evaluó el estado de Sosa y decidió trasladarla en su vehículo particular hasta el hospital de Sumampa sin esperar más.

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La mujer ingresó al hospital en estado crítico. El personal de guardia la atendió de manera inmediata y comenzó con las maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar, pero el cuadro era demasiado grave. Pese a la celeridad del traslado y al esfuerzo del equipo médico, Sosa no respondió a las maniobras y su fallecimiento fue constatado pocos minutos después de su llegada al centro asistencial.

La noticia sacudió a la comunidad de Sumampa. Tras conocerse el desenlace, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 33, dependiente de la Seccional 15 de Ojo de Agua, se presentaron en el hospital. Los policías se entrevistaron con los familiares de la víctima e iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento. En un primer momento, el caso fue caratulado como muerte natural, mientras se aguardaba la certificación médica del deceso para avanzar con las medidas judiciales pertinentes.

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Un bebé se atragantó con restos de carne durante una cena y murió

elliberal

Durante la madrugada de este domingo, la provincia de Santiago del Estero fue sacudida por un trágico episodio: un bebé de un año y tres meses murió después de haberse atragantado con un trozo de carne. El hecho tuvo lugar en la localidad de La Banda; allí, a pesar de los intentos realizados, no fue posible salvar al pequeño.

La policía local comunicó que la familia del niño participaba de una cena cuando advirtió que el menor no podía respirar. En ese momento, lo trasladaron de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CISB), e ingresó pasado el horario de las 23 en brazos de su madre. La mujer, de 45 años, relató que el niño se había ahogado con restos de carne.

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El barrio Palermo de La Banda fue el escenario del hecho. La madre, al ver que el bebé no respondía, lo llevó al hospital de inmediato, según señala el parte policial. Una vez que llegaron, el doctor Esperguín, médico de turno, evaluó al pequeño y, ante la gravedad que presentaba, ordenó trasladarlo de inmediato al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi). El bebé fue remitido al nuevo centro con un cuadro de cianosis e hipotonía, señales que corresponden a una falta de oxigenación y una grave disminución del tono muscular.

Para asistir en la urgencia, personal policial organizó un operativo destinado a liberar el tráfico y permitir el rápido traslado hasta el Cepsi. Aproximadamente ocho minutos tomó completar el trayecto, y al arribar, el bebé fue ingresado de manera directa en la sala de terapia intensiva del hospital infantil.

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De acuerdo con el personal sanitario, el pequeño falleció a las 00:30 a pesar del trabajo del equipo médico. Una vez constatado el fallecimiento, la Justicia intervino para esclarecer los detalles precisos del caso. El doctor Gómez, médico de Policía, solicitó una autopsia para determinar la causa de la muerte.

Simultáneamente, el fiscal doctor Piña ordenó que el cuerpo fuera llevado a la morgue judicial y que se entrevistara a los familiares del bebé. La pesquisa sigue en curso y se llevan adelante las diligencias para esclarecer lo sucedido.