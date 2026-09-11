Crimen y Justicia

La Justicia reconstruyó lo que hizo Callejero Fino 48 horas antes de su detención, confirmó que el arma era de él y liberó a su primo

Así lo decidió el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la causa, que en las próximas horas reformulará la acusación al cantante y volverá a indagarlo

Un hombre con camiseta blanca custodiado por una oficial de policía y una imagen con una pistola negra, un cargador y doce balas
Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detienen al cantante Callejero Fino y secuestran una pistola con cargador y cartuchos en Tigre.
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El fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la causa que investiga a Callejero Fino por portación ilegal de armas, decidió en las últimas horas liberar al primo del cantante tras reconstruir lo que hizo el músico 48 horas de su arresto y concluir que la pistola calibre .40 marca Glock hallada en la camioneta era de él y no de su familiar.

Según supo Infobae de fuentes del caso, durante esta semana, la Justicia de San Isidro realizó distintas medidas de prueba que complicaron al cantante y despejaron dudas sobre la responsabilidad de su familiar en el hecho.

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Entre ellas, las autoridades averiguaron quién había utilizado la Volkswagen Amarok V6 sin patente interceptada en un control vehicular en Villa La Ñata, Tigre, durante el fin de semana del 30 de agosto, cuando ocurrireron los arrestos. El dato era importante porque el referente del RKT había asegurado la camioneta la manejaban varias personas y que por eso no sabía que había un arma adentro.

Sin embargo, el fiscal reconstruyó que fue el propio Callejero Fino quién la manejó durante 48 horas previas a su detención. En detalle, fuentes judiciales confirmaron a este medio que el músico manejó hasta el Movistar Arena para ir a un recital y luego se movió por las zonas de Pilar y Tigre. El día de su detención, iba al cumpleaños de J Rei, el novio de María Becerra, que iba a tener lugar en una quinta de la zona.

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Con esa información, el fiscal Iribarren considera imposible que el cantante no supiera de la pistola hallada en el vehículo al tiempo que entendió que su primo, que fue detenido el mismo procedimiento, no estaba vinculado al hecho.

Ante esta situación, decidió liberar al familiar y reformular la imputación contra Callejero Fino, ya que ahora está acusado de manera individual. Cerca del mediodía de este viernes, el cantante volverá a presentarse a indagatoria para conocer las novedades del caso y podrá declarar. Seguirá preso.

El hecho y la condena previa

El cantante tiene antecedentes que fueron determinantes para que la Justicia solicite su detención: seis años atrás, el cantante cumplió una condena por robo a mano armada.

El referente del género RKT fue capturado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes. Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso.

La productora Wesaisons, vinculada a Callejero Fino y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram con respecto a la situación del cantante.

Alli, aseguraron que el músico se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

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