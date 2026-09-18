Crimen y Justicia

Un hombre abusó sexualmente de cuatro hermanas en Río Negro y pedirán 20 años de prisión

La acusación sostuvo que el vínculo de confianza y la cantidad de víctimas deben pesar al momento de establecer la pena. Los jueces definirán en los próximos días una sentencia

La Fiscalía y la Defensoría de Niñez solicitaron 20 años de prisión efectiva (Fuente: Ministerio Público de Río Negro)
La Fiscalía y la Defensoría de Niñez solicitaron 20 años de prisión efectiva (Fuente: Ministerio Público de Río Negro)
Guardar

Un hombre admitió haber abusado sexualmente de cuatro hermanas cuando eran menores de edad y ahora el tribunal deberá resolver qué pena le corresponde. Durante la audiencia de cesura realizada este viernes en Viedma, provincia de Río Negro, la Fiscalía y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes solicitaron 20 años de prisión efectiva, mientras que la defensa pidió el mínimo legal de ocho años.

El pasado 28 de abril, el hombre aceptó su responsabilidad en cuatro hechos. La audiencia estuvo destinada a debatir las circunstancias que deben considerarse para fijar la condena. Dos de las víctimas, hoy mayores de edad, estuvieron presentes en la jornada y una de ellas habló antes del cierre.

PUBLICIDAD

También se expresaron el imputado y las partes, luego de la declaración de cinco testigos convocados para aportar elementos vinculados con la determinación de la pena. Entre los testimonios se escuchó al psicólogo forense, al padre de las dos niñas más pequeñas y a personas que aportaron información sobre la situación personal y el contexto del acusado.

Luego se escucharon los alegatos de la acusación. La fiscal Maricel Viotti Zilli, acompañada por el fiscal adjunto Tomás García Ansola, abrió la exposición de la Fiscalía y centró parte de su intervención en las secuelas que atraviesan las víctimas. Según expuso, el informe del psicólogo forense indicó que las cuatro presentan síntomas compatibles con estrés postraumático.

PUBLICIDAD

Representantes del Ministerio Público Fiscal de Río Negro expusieron los argumentos de la acusación ante el tribunal
Representantes del Ministerio Público Fiscal de Río Negro expusieron los argumentos de la acusación ante el tribunal

De esta manera, se describió que las víctimas sufren trastornos del sueño, problemas de memoria, dificultades en el desempeño cotidiano, recuerdos fragmentados o ausentes sobre períodos previos a los hechos y pesadillas. Una de las jóvenes, según se explicó en la audiencia, sueña de manera recurrente con una de sus hermanas y con la imposibilidad de auxiliarla.

El profesional también mencionó dispersión, angustia psicológica, evitación de recuerdos, temblores, taquicardia y temor persistente. Parte de esas consecuencias fue ratificada por el padre de las dos niñas más pequeñas, quien declaró durante la audiencia.

Además, se reprodujeron fragmentos de las entrevistas realizadas en cámara Gesell, en las que las niñas relataron y confirmaron lo ocurrido.

Viotti Zilli sostuvo que, al definir la sanción, debían ponderarse la cantidad de víctimas, la diferencia de poder entre el acusado y las niñas y la relación de confianza que habría facilitado los ataques.

La fiscal remarcó que se acreditó una lesión a la integridad física y psíquica de las hermanas. También retomó una expresión pronunciada por el padre de las menores, quien afirmó que los hechos “destruyeron a la familia”.

Por su parte, el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan José Alvarez Costa, coincidió con el pedido de una pena de 20 años de prisión. El funcionario describió la modalidad atribuida al imputado y destacó el vínculo afectivo y de familiaridad que mantenía con las víctimas.

Alvarez Costa subrayó que el caso incluyó hechos de distinta gravedad y que dos de las hermanas fueron víctimas de abuso sexual con acceso carnal. “Con el paso del tiempo fue escalando la violencia sexual”, señaló el defensor durante su exposición. En ese sentido, pidió que el tribunal considere de manera individual el impacto de los hechos en la salud y en la vida de cada una de las niñas.

La Fiscalía y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes coincidieron en que debían considerarse solo dos atenuantes: la situación personal del acusado y la ausencia de antecedentes penales. Ambas partes solicitaron una pena de 20 años de prisión efectiva.

La defensa, integrada por las defensoras adjuntas Belén Blanchet y Graciela Carriqueo, reconoció los hechos y sostuvo que su gravedad no impedía analizar las circunstancias personales del imputado al momento de fijar la pena. En ese sentido, solicitó el mínimo legal de ocho años de prisión efectiva.

Blanchet describió una infancia y adolescencia atravesadas por la vulnerabilidad. Señaló que el hombre abandonó la escuela a los 12 años, quedó solo y comenzó a trabajar en el mercado informal. También aludió a la pericia del equipo forense, que informó un rendimiento intelectual menor al esperado para su edad cronológica. Para la defensa, esas condiciones, sumadas al reconocimiento de los hechos y al aislamiento carcelario, justificaban una pena inferior a la solicitada por la acusación.

Los jueces Ignacio Gandolfi, Carlos Reussi y Marcelo Chironi anticiparon que darán a conocer la sentencia en los próximos días.

Temas Relacionados

Río NegroCondenaabuso sexual infantilViedmaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía del Chubut es la primera fuerza del país en diplomar a sus efectivos en prevención del suicidio

El programa incorporó herramientas para reconocer cambios de conducta, brindar una primera respuesta responsable y poner en marcha los protocolos de atención inmediata

La Policía del Chubut es la primera fuerza del país en diplomar a sus efectivos en prevención del suicidio

Se incendió una casa en Misiones y el ex novio de la dueña es el principal sospechoso

La pesquisa policial busca determinar cómo comenzaron las llamas. El fuego se extendió hasta propiedades linderas

Se incendió una casa en Misiones y el ex novio de la dueña es el principal sospechoso

Caso Axel González en Chaco: surgió una nueva hipótesis y analizarán un cuerpo hallado en Misiones

Mientras continúa activa la búsqueda del joven de 21 años, la fiscal Julieta Arolfo abrió una nueva línea de investigación. El cadáver que será peritado fue encontrado en el río Paraná

Caso Axel González en Chaco: surgió una nueva hipótesis y analizarán un cuerpo hallado en Misiones

Desarticularon un punto de venta de drogas en Córdoba: era gestionado por una madre y su hija

La Fuerza Policial Antinarcotráfico incautó marihuana, plantas de cannabis, dinero y otros elementos durante un procedimiento en barrio Joison, cerca de una escuela primaria

Desarticularon un punto de venta de drogas en Córdoba: era gestionado por una madre y su hija

Clausuraron una chatarrería que vendía autopartes de motocicletas robadas

La inspección municipal y policial derivó en el decomiso de motopartes y herramientas. Asimismo, el dueño quedó detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán

Clausuraron una chatarrería que vendía autopartes de motocicletas robadas

DEPORTES

Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho

Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho

De pistolero a especialista de la F1 y seguir a Colapinto: las mejores anécdotas de Albert Fàbrega y el error que lo convirtió en meme

El cruce entre el esposo de Serena Williams y Sydney Sweeney por una crítica a la leyenda del tenis: “No es atleta”

Argentina superó las 100 medallas en el quinto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

Nadia Podoroska volvió a ganar en San Pablo y alcanzó los cuartos de final de un torneo WTA después de dos años

TELESHOW

Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

Elina Costantini reveló cómo nació su admiración por Frida Kahlo: “En homenaje a ella, a mi hija le puse ese nombre”

Mario Pergolini reveló la tajante decisión que tomó al ponerle límites a sus hijos: “Es muy difícil”

El conmovedor encuentro de Bandana con las participantes de Popstars: “Esta hermandad la van a llevar toda la vida”

Emilia Mernes impactó a sus seguidores con una sensual y elegante sesión de fotos: la llamativa reacción de Duki

INFOBAE AMÉRICA

Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Urnas bajo ocupación: por qué lo que se vote en el este y el sur de Ucrania no tendrá valor legal

Filipinas denunció que un buque del régimen chino embistió “deliberadamente” a una embarcación gubernamental en el mar de China Meridional

El precio del petróleo cae por tercer día consecutivo en medio de la incertidumbre en Ormuz y Bab el-Mandeb

El rey de Malasia concedió el arresto domiciliario al ex primer ministro Najib Razak