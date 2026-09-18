El Hospital Borda tendrá su propio festival de música: participarán León Gieco, Los Tipitos y otros artistas

El músico David Tagger y la psicóloga Bárbara Goldstein conversan sobre "Bordapalooza", una iniciativa que utiliza la música como herramienta para la integración social y para combatir los prejuicios en torno a la salud mental. Descubre cómo este festival abre las puertas del Hospital Borda a toda la comunidad.

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En el marco de una propuesta que busca acercar el Hospital Borda a la comunidad y cuestionar los prejuicios sobre los padecimientos de salud mental, el festival Borda Palooza reunirá música, propuestas culturales y emprendimientos sociales el miércoles 23, de 9.30 a 12.30. La cuarta edición se realizará en el acceso del establecimiento, ubicado en Ramón Carrillo 375.

Un coro integrado por pacientes interpretará “Solo le pido a Dios” y aspira a cantarla junto a León Gieco, quien estará a cargo del cierre. La jornada también tendrá puestos de Emprendimientos Sociales en Salud, un programa del Gobierno de la Ciudad orientado a la inserción sociolaboral.

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La música y el arte como espacios de integración social

El encuentro nació en el Departamento de Alimentación y, con el paso de las ediciones, incorporó a otras áreas del hospital, pacientes, familiares y allegados. La convocatoria propone celebrar la primavera mediante la producción cultural y el intercambio entre quienes integran la comunidad hospitalaria y el público.

El Hospital Borda realizará la cuarta edición de Borda Palooza el miércoles 23 en el acceso del establecimiento de Ramón Carrillo 375

La jefa del Servicio de Psicología Social del Hospital Borda, Bárbara Goldestein, explicó en Infobae A las Nueve que la iniciativa surgió de un proyecto del equipo de Nutrición y luego se amplió: “Ya ahora podríamos decir que participamos toda la comunidad hospitalaria y los pacientes, familiares, allegados”.

Goldestein sostuvo que el objetivo es “pensar la desestigmatización” y favorecer una “verdadera integración social”. La música, el arte y la participación reúnen a las personas internadas, sus redes de apoyo, los trabajadores del hospital y los visitantes en espacios compartidos.

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La profesional planteó que la atención en salud mental no puede reducir a alguien a su padecimiento: “Una persona solamente tiene un padecimiento mental, tiene una historia, una vida, sueños”. Para ella, una vida digna también contempla “poder tener amigos, un espacio de participación, hacer lo que te gusta”.

La programación incluirá a Silvina Moreno, Maggie Cuyen, Los Tipitos, Vale Acevedo, Luis Gurevich y David Tagger. El músico, compositor y productor del Borda Palooza contó que propuso convocar a artistas para ampliar la difusión de la actividad: “Esto se tiene que visibilizar, el laburo que hacen ellos”.

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Tagger participó en ediciones anteriores y afirmó que sus primeras presentaciones en el hospital modificaron la mirada con la que había llegado. “Yo pensaba que iba a dar algo y me llevé todo”, expresó sobre sus experiencias musicales con pacientes y trabajadores.

El productor vinculó esas vivencias con El poder de los olvidados, un disco que contó con participaciones de Gustavo Santaolalla, Nito Mestre, León Gieco, Los Tipitos, Lula Bertoldi y Litto Vitale. Según explicó, las experiencias en el Borda inspiraron ese trabajo.

Borda Palooza reunirá música, propuestas culturales y emprendimientos sociales para acercar el Hospital Borda a la comunidad y cuestionar prejuicios sobre la salud mental

Internaciones más breves y atención fuera del hospital

La atención en salud mental se transformó tras la Ley Nacional de Salud Mental y sus normas reglamentarias. Goldestein recordó que el Hospital Borda llegó a albergar entre 2.500 y 3.000 personas internadas en otros períodos, mientras que actualmente tiene cerca de 500 personas.

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La reducción se vincula con el crecimiento de la atención ambulatoria y con el criterio de que la internación debe durar el menor tiempo posible. El hospital cuenta con hospital de día, hospital de noche y un hospital de día específico para trastornos de la alimentación.

La ley establece que una internación debe responder a una situación de riesgo cierto o inminente. Los equipos procuran brindar una contención más intensa durante las crisis y luego recuperar estabilidad para sostener los cuidados fuera del establecimiento.

Goldestein evitó establecer una duración promedio porque cada caso presenta condiciones particulares. También señaló la incidencia de las redes familiares, sociales y habitacionales, especialmente ante el déficit de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

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El coro de pacientes trabaja con un musicoterapeuta y profesor de música. León Gieco cerrará el encuentro con “Solo le pido a Dios”.

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