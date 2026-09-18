Juan Otero se tatuó una frase viral de Nicole Neumann y sorprendió a la modelo: “No lo puedo creer”

Juan Otero y un curioso tatuaje

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Juan Otero eligió tatuarse la frase “El rock es una cuestión de actitud”, popularizada por Nicole Neumann, y dejó sin palabras a la conductora durante una emisión de su programa de streaming. El hijo de Florencia Peña mostró el diseño en su brazo y recibió una reacción inmediata de la modelo, con quien comparte el ciclo.

El panelista había comenzado a hablar de los nuevos tatuajes que se realizó en las últimas semanas, varios de ellos ubicados en las manos y los brazos. Entre los diseños, también incluyó el año de nacimiento de su madre, 1974. Sin embargo, había reservado uno dedicado especialmente a su compañera de trabajo en Solo con Niki.

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“Te quería mostrar uno más que me hice que te va a sorprender”, le anticipó Otero a Nicole Neumann antes de descubrir la inscripción que llevaba debajo del hombro. La frase elegida remitió de inmediato a uno de los momentos más recordados de la carrera televisiva de la conductora.

El tatuaje reproduce la expresión “El rock es una cuestión de actitud”, que Nicole Neumann pronunció durante la entrega de los Premios MTV Latinoamérica de 2007

El tatuaje reproduce la expresión “El rock es una cuestión de actitud”, que Nicole Neumann pronunció durante la entrega de los Premios MTV Latinoamérica de 2007. En aquella ceremonia, la modelo presentó una terna vinculada al rock y la forma en que dijo la frase pasó a circular durante años en redes sociales.

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Con el tiempo, el fragmento se volvió un meme dentro de la cultura pop argentina. La escena volvió a ser compartida en múltiples oportunidades, especialmente entre usuarios que retomaron el tono con el que Neumann presentó el premio.

Juan Otero fue al estudio de tatuajes con la decisión tomada de llevar esa frase en la piel. Ya en la sesión, sumó otros dibujos hasta completar siete en total. La elección tuvo un componente personal, ya que el joven trabaja junto a Neumann en Solo con Niki. El vínculo cotidiano que construyeron al aire llevó a que el panelista convirtiera una frase histórica de la conductora en un homenaje permanente.

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Nicole y Juan Otero luciendo el tatuaje

Al ver el tatuaje, Nicole Neumann reaccionó con sorpresa, levantó la voz y se acercó a abrazar a Juan Otero. La conductora no esperaba que una frase suya, nacida casi dos décadas atrás en una premiación musical, fuera a quedar estampada en el brazo de su compañero.

“No lo puedo creer, es espectacular, sos muy genial. Sos un ícono”, le dijeron durante el momento compartido en el programa. Gegé Neumann también intervino en el intercambio, mientras su hermana intentaba procesar la situación frente a las cámaras. La impresión por el gesto de Otero marcó la escena y generó risas, abrazos y comentarios sobre la vigencia de aquella frase de 2007.

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“Me muero. Quedó espectacular”, sostuvo Neumann al observar con detenimiento la inscripción en la parte superior del brazo.

Entre los diseños de tatuajes, también incluyó el año de nacimiento de su madre, Florencia Peña, 1974

Además del mensaje dedicado a Nicole Neumann, Juan Otero mostró otros tatuajes recientes relacionados con aspectos personales.

La decisión de combinar referencias familiares con un guiño a su trabajo en televisión expuso el sentido que el joven le dio a esta tanda de tatuajes. En su caso, la frase que se volvió popular en internet pasó del archivo audiovisual a una marca permanente en su cuerpo.

El episodio también volvió a poner en circulación el recordado video de los Premios MTV Latinoamérica. A casi 20 años de aquella presentación, la línea de Nicole Neumann continúa identificándose con un momento de la televisión argentina que conservó circulación en redes y espacios de entretenimiento.

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