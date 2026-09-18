Crimen y Justicia

Un carpintero le disparó en la cara a su socio mientras dormía y lo quiso ahorcar con un cable: le dictaron prisión preventiva

El intento de asesinato ocurrió en un taller de Chacarita. El acusado ingresó al lugar armado con un revólver calibre .22 y efectuó dos disparos a quemarropa que impactaron en el pómulo derecho del hombre. La víctima pidió auxilio a los gritos luego del ataque

Un hombre con el rostro borroso viste una chaqueta oscura y pantalones azules frente a un medidor de estatura
La imputación es por homicidio simple en grado de tentativa, agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego (Ministerio Público Fiscal)
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Un hombre fue detenido con prisión preventiva, acusado de intentar matar a su socio dentro del taller que compartían en Chacarita.

Carpintero de profesión, el criminal le disparó dos veces en el rostro mientras dormía y luego habría intentado ahorcarlo con un cable.

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La imputación es por homicidio simple en grado de tentativa, agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil condicional. La medida fue solicitada por la auxiliar fiscal Natalia Pla y concedida por la jueza Karina Andrade. El hombre quedó preso mientras se reúnen las pruebas suficientes para elevar el caso a juicio.

Cómo fue el ataque

El violento hecho, informado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, ocurrió el miércoles 2 de septiembre en una habitación del taller de carpintería, donde la víctima descansaba en su cama.

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El acusado ingresó al lugar armado con un revólver calibre .22 y efectuó dos disparos a quemarropa que impactaron en el pómulo derecho del hombre.

La víctima logró reaccionar después de los disparos y comenzó a forcejear con el presunto agresor. Durante esa pelea, el hombre le habría apoyado el revólver en el cuello, lo amenazó de muerte y gatilló al menos tres veces más, aunque el arma no se accionó.

El acusado también habría intentado ahorcar a su socio con un cable. El hombre consiguió liberarse, se acercó a una ventana y pidió auxilio a los gritos.

Los vecinos escucharon el pedido de ayuda y llamaron al 911. Poco después, un patrullero llegó al taller y agentes de la Policía de la Ciudad redujeron al sospechoso, que fue detenido en el lugar.

Tras el arresto, el imputado quedó a disposición de la Unidad Flagrancia Norte. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 5, encabezada por el fiscal Miguel Ángel Kessler, continuará con la investigación.

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