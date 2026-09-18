El Salvador impulsará un Censo Económico con un crédito de USD 50 millones del BID

El financiamiento apoyará un censo económico en El Salvador, sistemas renovados y recursos digitales para recolectar, analizar y difundir cifras clave durante cuatro años (Foto cortesía BCR)

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de USD 50 millones para fortalecer las estadísticas económicas de El Salvador, con recursos destinados a un nuevo Censo Económico, la modernización de los sistemas de información y la incorporación de herramientas digitales para producir y divulgar datos oficiales.

El programa será ejecutado por el Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador y tendrá un período de cuatro años. La operación se financiará con recursos del Capital Ordinario del BID, bajo la modalidad de Préstamo de Inversión Específica.

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La iniciativa busca elevar el uso de la información económica oficial en la toma de decisiones públicas y privadas. Para ello, apunta a mejorar la relevancia, la oportunidad, la confiabilidad y el acceso a las estadísticas, además de reforzar las capacidades de las instituciones encargadas de elaborarlas.

Nuevo Censo Económico con datos sobre la actividad informal

Uno de los componentes centrales será la realización de un nuevo Censo Económico, que permitirá actualizar la información sobre las actividades productivas del país. El plan prevé el uso de tecnologías digitales durante las etapas de recolección, gestión, análisis y difusión de los datos.

El BID aprobó un crédito para renovar las estadísticas económicas de El Salvador y hay un componente que puede cambiar la foto productiva (Foto archivo, cortesía BCR)

El programa también incorporará información sobre la economía informal, un sector con peso en el empleo y la actividad económica de El Salvador. El BID indicó que el relevamiento de negocios formales e informales permitirá contar con información más amplia sobre la estructura productiva nacional.

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La entidad espera que los resultados del proyecto aporten experiencias aplicables en otros países de América Latina y el Caribe, en especial en materia de censos económicos y uso de herramientas digitales para la producción de estadísticas.

Datos oficiales como insumo para la inversión y la productividad

“El acceso a información económica confiable, oportuna y accesible resulta esencial para que gobiernos, empresas y ciudadanos adopten mejores decisiones”, afirmó Ezequiel Cambiasso, representante del Grupo BID en El Salvador.

El funcionario sostuvo que el programa permitirá modernizar la elaboración de datos económicos y generar insumos para acompañar “la inversión, la productividad y el desarrollo económico sostenible”.

El programa busca elevar el uso de indicadores en decisiones públicas y privadas, reforzar capacidades institucionales y mejorar acceso, confiabilidad y pertinencia, según lo planteado por Ezequiel Cambiasso, representante del Grupo BID (Foto archivo, cortesía BCR)

La nueva operación se suma al respaldo previo del organismo al sistema estadístico salvadoreño, que incluyó apoyo al Censo de Población y Vivienda de 2024 y a otros procesos de actualización censal como el 2Censo Agropecuario y de Pesca El Salvador 2025″. Con el crédito aprobado, el BCR tendrá a cargo la ejecución de las acciones previstas para ampliar el acceso a información económica de alta calidad y fortalecer la capacidad institucional vinculada a la producción de estadísticas.

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Apoyo para potenciar la inversión privada

El Gobierno de El Salvador y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) lanzaron en junio de este año “El Salvador Crece”, una iniciativa estratégica que busca promover inversiones, acelerar reformas e impulsar políticas de alto impacto que dinamicen el crecimiento económico, fortalezcan la productividad nacional y generen empleo.

Es un programa para apoyar a los países de América Latina y el Caribe en el diseño y ejecución de agendas de desarrollo económico lideradas por el sector privado.

“El lanzamiento ocurre en un momento en que El Salvador ha logrado transformaciones importantes en seguridad ciudadana, estabilidad macroeconómica, dinamización turística y la recuperación de la confianza de los inversionistas. Estos factores han contribuido a fortalecer las perspectivas económicas del país”, determinó el organismo.

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