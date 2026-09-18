Se incendió una casa en Misiones y el ex novio de la dueña es el principal sospechoso

Un incendio en una vivienda del barrio Riedel sobre calle Perito Moreno es investigado por la Policía como presuntamente intencional. (El Territorio)

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Una casa se incendió cerca del mediodía del miércoles en Misiones. Ahora, la Policía lo investiga como un hecho intencional y el principal sospechoso es la ex pareja de la mujer.

El hecho ocurrió sobre calle Perito Moreno, donde reside una mujer de 27 años, y provocó daños materiales en la casa donde se habría iniciado el fuego y en inmuebles cercanos. La situación movilizó a los equipos de Bomberos, que trabajaron hasta apagar por completo las llamas.

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Según informó el portal El Territorio, las primeras actuaciones apuntan a determinar el origen exacto del siniestro y las responsabilidades que podrían derivarse. La investigación se encuentra en una etapa inicial y está a cargo de efectivos de la Comisaría 1.ª, que reunieron información en el lugar y avanzan con las medidas correspondientes.

En el marco de las primeras líneas de investigación, la Policía identificó como principal sospechoso a Cristian Fernando C., ex pareja de la dueña de la vivienda. La información disponible indica que el hombre habría sido quien inició el incendio.

De igual forma, la investigación todavía debe reunir elementos para esclarecer lo ocurrido y sustentar esta hipótesis. Por esa razón, la eventual responsabilidad penal del sospechoso no está definida y dependerá de las actuaciones policiales y judiciales que se adopten a partir de ahora.

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La Comisaría 1.ª quedó a cargo de la investigación del incendio y busca determinar el origen exacto del siniestro.

La Comisaría 1.ª quedó a cargo de las actuaciones vinculadas al hecho. Los agentes investigan las circunstancias en que se produjo el incendio, recaban los elementos disponibles y buscan definir qué medidas judiciales corresponden.

Hace unos meses, un hombre de 50 años fue detenido por la Policía de Corrientes, acusado de haber cometido un incendio fatal en la casa de Miriam Sánchez, su ex pareja, ubicada en la localidad de San Roque. El siniestro provocó la muerte de una joven de 19 años, identificada como Aimará Carolina Falcón: una amiga de su hija que se había quedado a dormir esa noche tras los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial.

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El hecho ocurrió durante la primera semana de julio en una vivienda ubicada en la calle Benjamín Virasoro al 800. Según pudo saber Infobae, cerca de las 4:30, personal de la Comisaría Distrito San Roque se presentó en el lugar, donde los Bomberos Voluntarios ya trabajaban intensamente en la extinción de las llamas.

Una vez que el incendio fue controlado, los efectivos realizaron las primeras inspecciones y encontraron, debajo de un ropero, el cuerpo sin vida de Falcón. La escena fue preservada para el trabajo de los peritos especializados y se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación en turno para avanzar en la determinación de las causas y circunstancias del siniestro.

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De acuerdo con lo publicado por El Litoral, la investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad de la zona, donde se observó a un hombre encapuchado cerca de la vivienda poco antes del incendio. Tras el análisis de estas imágenes y la recopilación de testimonios, los agentes lograron identificar y detener a Rivero, quien quedó a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos del fiscal Guillermo Barry, quien ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de la víctima para determinar la causa de la muerte.