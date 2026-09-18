Ceferino Reato criticó la edición de Gran Hermano Generación Dorada: “Fue muy larga y cansadora”

Ceferino Reato defendió el formato tradicional de Gran Hermano con participantes anónimos y reglas claras

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Ceferino Reato dejó una mirada crítica sobre Gran Hermano Generación Dorada después de la final que consagró a Sol Abraham. En la entrega de premios del jueves, el analista consideró que la temporada fue larga e irregular, expresó su preferencia por las reglas originales del reality y señaló que prefiere el formato tradicional sin regresos.

Reato, uno de los analistas vinculados al programa y participante habitual de los debates, también planteó que la apuesta por una casa con personalidades ya conocidas tuvo consecuencias en el ritmo y la producción del ciclo.

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El analista afirmó que la presencia de figuras conocidas afectó el ritmo y la producción de Gran Hermano Generación Dorada.

“Esta temporada fue cansadora, muy larga y también muy irregular”, sostuvo el periodista al hacer un repaso de la competencia. Según explicó, la convivencia de participantes con exposición previa implicó desafíos distintos a los de las ediciones tradicionales.

Para Ceferino Reato, armar un elenco con figuras conocidas condiciona el funcionamiento de un formato que depende, en buena medida, del aislamiento y de la adaptación de sus participantes a reglas estrictas. “Es difícil producir una casa de famosos. Los famosos tienen inquietudes”, expresó durante la emisión, para diferenciar a los anónimos que buscan en Gran Hermanoel ascenso meteórico a la fama.

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Su observación apuntó a la duración de Gran Hermano Generación Dorada, pero también a una cuestión de estructura. Las temporadas con concursantes anónimos, según su punto de vista, ofrecen un marco más definido para el juego, ya que los integrantes llegan sin una carrera pública consolidada ni compromisos externos asociados a esa notoriedad.

Reato afirmó que la victoria de Solange Abraham mostró que una villana también puede ganar Gran Hermano

Reato no cuestionó de manera personal a quienes formaron parte de esta edición. Sin embargo, dejó en claro que su preferencia está lejos de las variantes con celebridades y de los recursos que modifican el recorrido original de los jugadores.

“Yo prefiero el formato más tradicional”, afirmó. Luego precisó qué elementos considera centrales para sostener el interés del público: “Seres anónimos con reglas bien claras”.

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En ese marco, señaló algo que volvió a poner el foco en una de las decisiones más discutidas de la temporada. “Prefiero que la expulsada no pueda volver”, manifestó, en alusión a las instancias que permitieron reingresos o cambios de situación dentro de la casa.

La expulsión y los regresos, en el centro de la discusión

Ceferino Reato rechazó los reingresos en Gran Hermano: “Prefiero que la expulsada no pueda volver”

La declaración de Reato expuso una mirada estricta sobre las reglas de Gran Hermano. Para el analista, una expulsión debería cerrar de forma definitiva la participación de un concursante, sin posibilidades de retorno que alteren el tablero de la competencia.

“Me parece más atractivo a mí personalmente”, completó Reato, al dejar en claro que se trataba de una apreciación propia sobre cómo debería funcionar el programa.

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La temporada de Telefe había generado comentarios desde sus primeras semanas por la presencia de figuras conocidas y por las decisiones tomadas a lo largo de la competencia. La final, con Solange Abraham y Yipio Pintos como protagonistas, terminó de instalar el debate sobre qué tipo de participante busca premiar el público y qué límites debería tener el formato.

El periodista vinculó las nominaciones, sanciones y eliminaciones con la transparencia del juego en Gran Hermano

Más allá de sus reparos sobre la edición, Reato se detuvo en la definición entre las dos finalistas. En ese tramo de su análisis, felicitó a Abraham y a Pintos, a quienes describió como perfiles muy distintos dentro del programa.

“Felicitaciones a las dos. Yo creo que son muy distintas, pero también es interesante lo que viene de la sociedad, lo que premia”, comentó. Su reflexión giró alrededor del recorrido de Sol Abraham, quien durante buena parte de la competencia ocupó un rol confrontativo que algunos espectadores asociaron con el de una villana.

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Para Reato, el resultado tuvo un significado particular porque ese tipo de perfil no suele imponerse en el desenlace de Gran Hermano. “Era muy difícil para una villana ganar Gran Hermano; esta vez lo ha ganado y eso quiere decir mucho”, dijo sobre la ganadora.