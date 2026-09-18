Atenciones de emergencia por sarna aumentaron más de 500% en Costa Rica en cinco años

Las atenciones de emergencia por escabiosis en Costa Rica aumentaron 517.44% entre 2021 y 2025, según un análisis de la Universidad Hispanoamericana. (Freepik)

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Costa Rica registró un fuerte aumento en las atenciones médicas relacionadas con escabiosis, enfermedad conocida popularmente como sarna, durante los últimos cinco años, de acuerdo con un análisis elaborado por la Coordinación de Investigación de la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad Hispanoamericana (UH).

Los datos indican que las atenciones en servicios de emergencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)pasaron de 4,771 casos en 2021 a 29,458 en 2025, lo que representa un incremento acumulado de 517.44%.

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El comportamiento también se refleja en el promedio diario. Mientras en 2021 se registraban 13.07 atenciones por día, para 2025 el indicador alcanzó las 80.71 consultas diarias en emergencias.

Ese mismo año, Costa Rica alcanzó una tasa nacional de 567.39 atenciones de emergencia por cada 100,000 habitantes, la más elevada del periodo analizado.

El Dr. Roberto Salvatierra Durán, investigador y docente de la Universidad Hispanoamericana, explicó que la escabiosis es producida por el ácaro Sarcoptes scabiei var hominis, cuyo ciclo ocurre en las capas superficiales de la piel.

“La escabiosis es una patología causada por el ácaro Sarcoptes scabiei var hominis, cuya hembra deposita sus huevecillos en pequeños túneles en la capa superficial de la piel, causando una intensa picazón durante la noche y que es de muy difícil manejo”, señaló.

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El especialista indicó que la transmisión ocurre principalmente mediante contacto estrecho entre personas, especialmente en entornos donde existe hacinamiento.

Las lesiones suelen manifestarse mediante pequeños granos o pápulas, que pueden aparecer debajo de los brazos, alrededor de la cintura, senos y genitales, así como en plantas de los pies, rodillas y parte interna de las muñecas.

Investigadores advierten sobre un posible brote

Para Salvatierra, el crecimiento registrado durante los últimos años obliga a prestar atención al comportamiento epidemiológico de la enfermedad.

“Nos hemos dado cuenta de que muy probablemente Costa Rica está frente a un brote bastante importante de esta enfermedad, siendo que entre el 2021 y el 2025 pasamos solamente de 4,771 consultas en emergencias anuales a casi 30,000 atenciones”, afirmó.

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El crecimiento también fue evidente en los servicios de consulta externa.

Las atenciones pasaron de 7,591 en 2021 a 44,699 en 2025, lo que equivale a un aumento acumulado de 488.8%.

En detalle, durante 2022 se contabilizaron 14,479 consultas, en 2023 fueron 30,488 y para 2024 la cifra llegó a 39,171.

La tasa nacional correspondiente a 2025 alcanzó las 861 consultas externas por cada 100,000 habitantes.

El especialista explicó que algunos pacientes pueden desarrollar infecciones secundarias en las lesiones, lo que eventualmente podría provocar complicaciones que requieran hospitalización.

Durante el primer semestre de 2026, la CCSS contabilizó 20,680 consultas externas, con un promedio diario de aproximadamente 165 atenciones.

En 2025, los servicios públicos de emergencia atendieron un promedio de 80.71 casos diarios de sarna, frente a 13.07 en 2021. Caja Costarricense de Seguro Social

Mujeres y adultos jóvenes concentran las consultas

El análisis también encontró diferencias según sexo y edad.

Durante 2024, las mujeres representaron el 59.20% de las consultas externas por escabiosis, mientras que los hombres concentraron el 40.80%.

En los servicios de emergencia, las mujeres representaron el 54.60% de las atenciones, frente al 45.40% correspondiente a los hombres.

Por edad, las personas entre 20 y 44 años encabezaron las atenciones tanto en emergencias como en consulta externa.

Durante el periodo analizado, este grupo acumuló 30,265 atenciones de emergencia, equivalentes al 29.94% del total.

Entre la población infantil, el grupo de 5 a 9 años registró 15,370 urgencias, el 15.21%, mientras que los niños de 1 a 4 años contabilizaron 13,286 casos, correspondientes al 13.14%.

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En consulta externa, las personas menores de un año hasta los 19 años concentraron el 45.88% de las atenciones, mientras que los adultos de 65 años o más representaron el 9.29%.

Hospitalizaciones aumentan en 2026

Aunque las hospitalizaciones representan una proporción mucho menor de los registros, los investigadores identificaron un comportamiento que consideran relevante.

Entre 2021 y 2025, la CCSS contabilizó 104 egresos hospitalarios asociados con escabiosis.

Sin embargo, únicamente durante el primer semestre de 2026 se registraron 32 hospitalizaciones, cifra equivalente a casi una tercera parte de todo lo reportado durante los cinco años anteriores.

Entre 2021 y 2025, la CCSS contabilizó 104 egresos hospitalarios asociados con escabiosis. Caja Costarricense de Seguro Social

Limón registra las tasas más altas

El aumento de las consultas se presentó en las siete provincias del país, aunque con diferencias importantes.

En consulta externa, Limón se mantuvo con las tasas más altas durante el periodo analizado.

La provincia pasó de 271.13 consultas por cada 100,000 habitantes en 2021 a 1,881.74 en 2025, equivalente a un incremento de 594.04%.

En emergencias, Guanacaste registró el mayor crecimiento porcentual, al pasar de 80.07 a 835.49 atenciones por cada 100,000 habitantes, un aumento del 943.45%.

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Sin embargo, en 2025 Limón presentó la tasa más alta del país, con 1,217.41 atenciones de emergencia por cada 100,000 habitantes, seguida de Puntarenas, con 1,020.89.

En contraste, Cartago registró la tasa más baja, con 187.08 atenciones por cada 100,000 habitantes.

Salvatierra recomendó que ante la detección de un caso se tomen medidas dirigidas a evitar la transmisión dentro del hogar.

“Se debe tomar la ropa, ponerla en bolsas selladas y luego lavarla con agua caliente. También, desinfectar los colchones y las demás áreas compartidas, ya que la erradicación es bastante difícil”, explicó.

El especialista añadió que las personas que presenten picazón intensa, especialmente durante la noche, acompañada de lesiones o pequeños canales visibles en la piel, deberían acudir a valoración médica para confirmar o descartar la presencia del ácaro.

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