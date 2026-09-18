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La China Suárez respondió a quienes la criticaron por mostrarse en bikini: “No tengo cintura, pero estoy buenísima”

Después de publicar un video bailando en la casa que comparte con Mauro Icardi, la actriz enfrentó los cuestionamientos y defendió su vida junto a su pareja

el mensaje de la China Suárez para sus haters
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Los primeros calores de septiembre llegaron a Buenos Aires como suelen llegar después de un invierno largo: de golpe, con un sol intempestivo y una temperatura que invitó a disfrutar del aire libre. La China Suárez aprovechó ese anticipo de primavera para mostrarse en bikini desde la Casa de los Sueños, la propiedad que comparte con Mauro Icardi en el barrio privado de Nordelta, y que lo que empezó como una postal veraniega terminó en una catarata de descargos contra sus detractores.

La secuencia arrancó con una selfie frente a un espejo ovalado de marco dorado: bikini triangular negra, piercing en el ombligo, cabello lacio suelto y, de fondo, el lago y las palmeras de Nordelta. La segunda imagen la mostraba recostada en una reposera de rayas blancas y negras, con el mismo conjunto y el pelo al viento. Y culminó con un video bailando en bikini que terminó de encender las redes y desatar el enojo de sus seguidores.

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La actriz grabó un mensaje para quienes la criticaron por su aspecto físico

Al poco tiempo, Suárez respondió en video, mirando a cámara y hablando sin pausa. “Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural. Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual. Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices”.

En un segundo video, amplió el argumento y lo corrió hacia su presente. “Es jueves, son las cinco de la tarde. Estuve tomando sol con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama, que es el hombre perfecto”, dijo. Y sumó: “Trabajé veinticinco años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las cinco de la tarde haciendo nada”.

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El tercer descargo llegó en forma de story escrito, con una selfie con el mismo bikini, un consejo para sus seguidores y una ironía: “Así que cuando te critique una envidiosa infeliz ya saben. Eso no define tu valorrrrrr (sic), me voy que estoy tapada de laburo”, escribió Suárez, con emojis de risa y corazón.

Todo había comenzado un rato antes, cuando la actriz se mostró en bikini desde Nordelta y publicó un video bailando en traje de baño. Los comentarios no tardaron en llegar, y la actriz respondió sin filtros: “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten”. Y remató: “No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”. El posteo recibió un rápido like de Mauro Icardi, en un claro respaldo a su pareja.

El video de la China Suárez que desató la polémica en redes

En ese panorama, arreciaron las críticas, entre la que se destacó la de Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, quien desde su lugar de angelita en LAM apuntó contra las publicaciones de la actriz. Sin discutir su físico —aclaró que ese no era el tema—, Colosimo se indignó por el timing de las imágenes: sus nietas llevaban una semana enfermas, con 40 grados de fiebre, mientras Suárez posaba al sol junto a Icardi. “Si vos estás como papá con las dos nenas y están enfermas, estás con ellas”, sostuvo.

Pero la mamá de la mediática no se quedó allí y cuestionó que la actriz no escolarizara a sus propios hijos: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?”. Para Colosimo, además, las publicaciones no fueron casuales: coincidieron con el día del estreno de la promoción de MasterChef Celebrity, el reality que conducirá Wanda. “Es todo una provocación”, sentenció, y remató: “Esa persona es mala persona”.

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