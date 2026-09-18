Se filtró la lista de famosos invitados a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Pilar Smith difundió los posibles invitados a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul (LAM. América)

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La boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvió a ocupar el centro de la agenda del espectáculo luego de que en LAM difundieran una supuesta lista de invitados, detalles sobre el lugar elegido y datos de la organización. De acuerdo con lo expuesto en el programa, la celebración reuniría a cerca de 300 personas y tendría presencia de músicos, futbolistas, influencers y figuras internacionales.

Pilar Smith presentó en el ciclo conducido por Ángel de Brito una nómina preliminar de asistentes para la fiesta que se realizará el 19 de diciembre en un exclusivo haras ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

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Entre los nombres mencionados apareció el de Emilia Mernes, quien asistiría acompañada por Duki. La información tomó relevancia por las versiones que durante los últimos meses señalaron una distancia entre las cantantes, a partir de rumores que involucraron a la de Nogoyá con De Paul, que fueron desmentidos en un comunicado.

Según relataron en el programa, las cantantes habrían retomado el diálogo y limado diferencias. En ese contexto, se mencionó que Emilia sigue en redes sociales a Tini y a Rodrigo De Paul, mientras que el futbolista también la seguiría a ella. Esa interacción fue interpretada en el panel como una señal de que el conflicto quedó atrás.

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Lionel Messi y Antonela Roccuzzo encabezan la lista de invitados al casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

El listado difundido incluyó a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, amigos de Rodrigo desde hace años y parte de su círculo dentro de la selección argentina. También fueron mencionados el delantero uruguayo Luis Suárez y su esposa, además de Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

El apartado musical tendría una presencia amplia. En la lista aparecieron Lali Espósito con Pedro Rosemblat -quien a esa altura ya estarían casados-, María Becerra, Nicki Nicole, Ángela Torres, Anitta y Lele Pons. La nómina incluyó además a Shakira, a quien vincularon con Tini a través del grupo de amigas de Lele Pons y quien estuvo en el casamiento de Messi con su entonces marido Gerard Piqué, y la actriz argentina Stefi Roitman junto a su esposo Ricky Montaner.

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Uno de los datos que más comentarios generó fue la presunta convocatoria a Chris Martin, líder de Coldplay, quien colaboró con Tini en reiteradas oportunidades. También figuran el músico nigeriano Burna Boy, la rapera británica Little Simz, la cantante palestino-chilena Elyanna, quienes grabaron juntos el tema “We pray”. Pilar aseguró que el cantante británico estaría invitado y deslizó la posibilidad de que realizara una intervención musical como regalo para los novios.

Una tarjeta de invitación con ilustraciones en tonos azules detalla la celebración del casamiento de Tini y Rodrigo De Paul (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia que más llamó la atención fue la de Lizardo Ponce, uno de los amigos históricos de Tini. Según la versión expuesta en el programa, el influencer no formaría parte de la lista de invitados.

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De acuerdo con la información difundida por LAM, la boda tendría lugar en El Dok, un predio utilizado para eventos privados. El programa señaló que el complejo sería sede tanto de la ceremonia civil como de la fiesta posterior.

En el aire también mostraron una supuesta invitación de diseño minimalista, con una base celeste y una flor como elemento central. Se trata de una peonía, una de las más cargadas de significado en la historia del arte floral. En Occidente, su simbolismo gira en torno al amor profundo, la felicidad y los buenos deseos para el inicio de una nueva etapa.

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La cantante usó sus redes sociales para hacer oficial su compromiso con el jugador de fútbol (Video: Instagram)

Pilar Smith sostuvo, además, que De Paul usaría dos trajes de Dolce & Gabbana durante la celebración. No se precisó si uno correspondería a la ceremonia y el otro a la fiesta, ni hubo confirmación de parte del jugador, de la firma italiana o del equipo de la cantante.

El panel planteó que la organización contemplaría medidas para limitar la circulación de imágenes y videos desde el interior del evento. Ese punto tampoco fue confirmado por los protagonistas.