La misión de la soprano Verónica Cangemi: conectar a los jóvenes del mundo a través de la ópera

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A las 8.46 de la mañana, cuando la conversación transitaba entre los concursos, el talento y los sueños frustrados de cantar bien, Verónica Cangemi desafió los protocolos de la ópera y cantó en vivo en los estudios de Infobae. La soprano argentina, con una extensa trayectoria en escenarios de Europa y especializada en música barroca, dejó una breve interpretación que generó una reacción inmediata de los conductores de Infobae al amanecer, Nacho Girón y Luciana Rubinska.

“Se transformó”, dijo Girón al finalizar. Rubinska destacó la emoción que provocaba el efecto de la voz de la cantante, mientras que Cangemi admitió que la reacción del equipo también la había conmovido. Un recreo entre las noticias duras de la primera mañana y la muestra en una dosis pequeña pero suficiente de un talento que no conoce fronteras.

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La visita tuvo como eje el anuncio de la tercera edición del Concurso Internacional de Canto Lírico Ópera Cangemi, que tendrá lugar en el Palacio Libertad entre el 19 y el 21 de octubre. La inscripción es gratuita y la propuesta reúne a jóvenes intérpretes de Argentina, América Latina y otros países del mundo.

Para la soprano, el certamen tiene un origen íntimo. A los 22 años, por sugerencia de su madre —también cantante de ópera— viajó desde Mendoza a Buenos Aires para competir en un concurso internacional. Ganó el primer premio y obtuvo una beca para estudiar durante un año en Londres, con los gastos cubiertos.

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Verónica Cangemi visitó Infobae al Amanecer para presentar la tercera edición del Concurso Internacional de Canto Lírico Ópera Cangemi

“Mi vida cambió ciento por ciento”, recordó durante la entrevista. Hasta ese momento, explicó, no imaginaba una carrera fuera del interior del país. Había comenzado a cantar desde pequeña, dentro de una familia vinculada de lleno a la música, y debutó como solista a los 15 años.

Después de aquella primera experiencia, participó de otro concurso en Barcelona y construyó una carrera internacional. En diciembre de 2019, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la declaró Personalidad destacada en el ámbito de la cultura, en reconocimiento a más de 30 años de trayectoria.

La primera edición del concurso se realizó en Mendoza, ciudad donde vive parte de su familia. La segunda tuvo lugar en San Juan y contó con 150 inscriptos, entre ellos un participante de Japón. Para la tercera convocatoria, la organización eligió Buenos Aires por su conectividad aérea con el exterior. “Para la gente que viene de otros países es mucho más fácil tomar un solo vuelo internacional y llegar hasta Buenos Aires”, señaló Cangemi. La competencia se desarrollará durante tres jornadas y el cierre será el 21 de octubre, con una gala en la sala conocida como Ballena Azul.

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Criada en familia de artistas, Verónica Cangemi empezó a cantar en su Mendoza natal a los 15 años

Los seleccionados cantarán junto a la Orquesta de Aeropuertos Argentinos. La actividad estará abierta al público. Esa misma noche, la organización prevé una cena privada en el restaurante del Palacio Libertad con el objetivo de recaudar fondos para el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan. “Para mí es muy importante”, expresó la soprano sobre el componente solidario de la iniciativa.

Durante la charla, la cantante comparó el funcionamiento de los concursos líricos con el mundo del fútbol. Según explicó, la posibilidad de actuar ante directores artísticos, representantes y responsables de teatros puede modificar el rumbo profesional de un intérprete que todavía no logró acceder a los grandes escenarios.

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El Palacio Libertad recibirá del 19 al 21 de octubre a jóvenes intérpretes de Argentina, América Latina y otros países

“Tengo la responsabilidad y el deber de poder conectar a estos jóvenes al mundo y poder hacer lo que hicieron conmigo”, sostuvo. Entre las instituciones que estarán representadas en la competencia habrá integrantes de entidades internacionales, entre ellas la Ópera de Houston.

Cangemi señaló que hay talento en toda América Latina y mencionó el interés de participantes de Brasil, México, Uruguay, Colombia y Paraguay. En la edición anterior, dos cantantes mexicanos obtuvieron premios.

Sobre los artistas locales, destacó su creatividad y capacidad de adaptación. “Hay muchos argentinos muy buenos”, afirmó. Para ella, la mayor dificultad no está solo en la formación vocal, sino en conseguir una instancia de audición ante quienes toman decisiones dentro de los teatros y circuitos internacionales.

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Cangemi recordó el concurso que ganó a los 22 años y que le permitió acceder a una beca de estudios en Londres

La aparición de Verónica Cangemi en Infobae al Amanecer concluyó con una reflexión sobre el lugar de la ópera frente a la tecnología y las transformaciones en las profesiones artísticas. La intérprete sostuvo que la experiencia presencial conserva una dimensión que no puede trasladarse por completo a una pantalla.

“Las ondas sonoras llegan a tu piel, a tu cuerpo. Y eso hace que te transforme”, explicó, antes de probarlo con su propia interpretación. Y resumió su mirada con una frase que despertó otra reacción en el estudio: “Podrán imitarnos, pero igualarnos, jamás”.

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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