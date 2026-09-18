Crimen y Justicia

Indagarán hoy a “Tomate”, el nuevo detenido del triple crimen narco: su prontuario y su macabro rol en el caso

David Alberto Godoy, un delincuente del Bajo Flores, fue arrestado ayer en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, donde se encontraba detenido por robo. Mañana se cumple un año del hecho

El momento de la detención de David Alberto Godoy

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Durante la mañana de hoy viernes, el Juzgado Federal N°2 de Morón indagará a David Alberto Godoy, alias “Tomate”, el nuevo acusado del triple crimen de Florencio Varela, donde tres mujeres fueron brutalmente asesinadas en una carnicería el 19 de septiembre de 2025, casi un año atrás. Su declaración comenzará poco antes del mediodía; todavía se espera la designación de su abogado.

Godoy, un ex monotributista de 44 años que trabajó como taxista en el pasado, oriundo del Barrio Illia del Bajo Flores -el enclave central de la banda narco en torno al caso-, no estaba prófugo, no precisamente: la DDI de La Matanza lo encontró en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, donde se encontraba detenido desde marzo último por robar un supermercado a punta de pistola.

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Brenda, Morena, Lara - La Matanza
Morena, Brenda y Lara, las víctimas

Así, tras pasar la noche en una celda de la DDI, enfrentará al juez Jorge Rodríguez y al fiscal Ignacio Calvi, acusado de los delitos del caso: narcotráfico, femicidio agravado, privación ilegítima de la libertad. Los investigadores sospechan que tuvo un rol al menos macabro.

Primero, se cree que trasladó a las víctimas en una camioneta Chevrolet Tracker blanca desde la rotonda de La Tablada a la casa en Villa Vaettone donde las mataron. Segundo, participó de la carnicería misma. Al menos, habría encañonado a Morena Verdi para que entrara a la casa.

Cómo la Justicia encontró a Godoy, la pista de vínculos que llevó a encontrarlo, es al menos interesante. El supuesto chofer de la muerte es hijo de María Olivera, de 70 años, una mujer del Barrio Illia detenida la semana pasada, acusada de ser una prestanombres de la banda. “Tomate”, aseguran fuentes del caso, empleaba las tarjetas SUBE y varias aplicaciones a nombre de su madre. ¿Pero cómo lo identificaron?

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DETENIDO TRIPLE CRIMEN VARELA

La pista y el prontuario de “Tomate”

El alias de “Tomate” Godoy había surgido en la declaración de una de las primera arrepentidas del caso, Celeste Magalí González Guerrero, una de las imputadas clave en el caso, que aseguró en uno de sus relatos ante la Justicia que Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez le habrían robado 30 kilos de droga a Víctor Sotacuro, alias “El Duro”, uno de los presuntos jefes de la banda. El rastreo de datos realizado por el Juzgado Federal N°2 y la DDI finalmente llevó hasta Godoy.

“Tomate” tiene un largo prontuario. Infobae accedió a la lista de causas en su contra en la Justicia. Este año, fue acusado de otro robo además del asalto al supermercado, con ambas causas radicadas en el Juzgado N°49. Dos años antes, había sido elevado a juicio por el mismo delito. La víctima fue un chofer de aplicación. En 2024, ya había sido acusado de estafa digital y elevado a juicio, en un expediente en el que intervino la UFECI, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos informáticos.

Video: el incendio de la Chevrolet Tracker blanca

La Chevrolet Tracker, reportada como robada en un depósito de Munro, fue incendiada tras los asesinatos en medio de un descampado de Florencio Varela.

Los investigadores la encontraron cerca del cruce de Río Turbio y Mar Chiquita, a unos 700 metros de la escena del triple crimen y a poca distancia de una escuela de fútbol del barrio. En su interior, los forenses hallaron prendas a medio quemar, así como varias herramientas que podrían haber sido empleadas para mutilar a las víctimas.

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