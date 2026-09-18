El drástico cambio en los “desfiles” de los jugadores de Francia en cada concentración que impuso Zidane en el inicio de su gestión

Zinedine Zidane debutará como entrenador de Francia ante Turquía (REUTERS/Abdul Saboor)

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Zinedine Zidane presentará este viernes su primera convocatoria al frente de la selección de Francia con un esquema de comunicación que limitará el acceso directo de la prensa durante los primeros días de concentración. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) busca ordenar la exposición pública del nuevo cuerpo técnico antes del debut del entrenador, previsto para el 24 de septiembre en Turquía.

La lista de convocados se conocerá hoy en la sede de la Federación Francesa de Fútbol. El anuncio tendrá diferencias respecto de las presentaciones que encabezó Didier Deschamps durante sus años como seleccionador. Según informó RMC Sport, los periodistas no podrán ingresar con sus propias cámaras y la cobertura audiovisual quedará a cargo de los equipos de la federación.

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La decisión apunta a modificar el formato de un momento habitual en la agenda de la selección, aunque sin alterar por completo el vínculo con los medios. La entidad difundirá las imágenes oficiales de la convocatoria, en una modalidad que reducirá la presencia de las cadenas y medios gráficos en el lugar.

Los "desfiles" de los jugadores de la selección de Francia sufrirán algunas modificaciones tras el arribo de Zidane

El inicio de la etapa de Zinedine Zidane incluirá restricciones para las entrevistas individuales. Durante esta primera concentración, los futbolistas no darán notas a los medios, una medida que busca otorgar tiempo de adaptación al plantel y al nuevo grupo de trabajo.

El seleccionado francés mantendrá, de todos modos, las conferencias de prensa diarias con jugadores, una práctica que ya estaba instalada en los últimos años. Ese mecanismo será la principal vía de contacto entre los convocados y los periodistas durante los días previos al encuentro en Turquía.

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Francia implementará cambios en la habitual llegada de los futbolistas a Clairefontaine (REUTERS/Benoit Tessier)

La planificación contempla una exposición medida en un momento de transición. Zidane asumió el cargo después del ciclo de Deschamps y tendrá su estreno bajo una atención elevada, tanto por su trayectoria como futbolista y entrenador como por las expectativas alrededor del futuro de Francia.

La intención de la federación es evitar una sobreexposición inicial mientras el técnico define dinámicas de trabajo y establece vínculos con los integrantes del seleccionado.

Entre las novedades que analiza la FFF figura la posibilidad de establecer zonas mixtas al término de los entrenamientos. Esa instancia permitiría a los periodistas acercarse a los futbolistas para realizar consultas breves, aunque todavía no aparece como una decisión definitiva.

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Las zonas mixtas son espacios delimitados en los que los jugadores pueden atender a la prensa al salir de una práctica o de un partido. Su eventual implementación supondría un canal adicional de diálogo, en contraste con la suspensión de las entrevistas individuales durante esta concentración.

El modelo previsto combina continuidad y ajustes. Las conferencias de prensa seguirán en el cronograma, pero la federación controlará la producción audiovisual de la presentación de la lista y de la llegada de los convocados. La prioridad será centralizar las imágenes y regular el acceso a los protagonistas en los primeros días de la nueva gestión.

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La llegada de los convocados a Clairefontaine, que se había convertido en una de las secuencias más difundidas de cada concentración, también tendrá cambios. El tradicional recorrido de los futbolistas al ingresar al predio será registrado por las cámaras oficiales de la federación, sin presencia de la prensa en el lugar.

Después de ese registro, la FFF distribuirá las imágenes a los medios. La fórmula conserva la difusión pública de una escena que ganó visibilidad en los últimos años, pero cambia las condiciones de producción y elimina el acceso directo de fotógrafos y camarógrafos durante el arribo.

Francia, que fue campeona en Rusia 2018, subcampeona en Qatar 2022 y semifinalista en Estados Unidos, Canadá y México 2026 iniciará un nuevo ciclo bajo el mando de Zinedine Zidane, de exitoso paso como entrenador por Real Madrid, en lugar de Didier Deschamps. Su estreno oficial será el 25 de septiembre, ante Turquía por la UEFA Nations League. Luego, el 28, visitará a Bélgica. Su primer encuentro de local será el 2 de noviembre, cuando reciba a Italia. Cerrará la ventana de esta Fecha FIFA el 5 de noviembre, también como local, pero contra Bélgica.

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