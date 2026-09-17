Un hombre le arrojó agua caliente en el cuerpo a su pareja y quedó detenido en Chaco

La joven fue atendida en el Hospital Fleming tras denunciar que su pareja le habría arrojado agua caliente sobre el cuerpo

Guardar

Una joven de 25 años habría sufrido una agresión por parte de su pareja, quien presuntamente le arrojó agua caliente durante un episodio ocurrido en su vivienda. Tras el violento episodio, fue asistida en el Hospital Fleming de La Leonesa, provincia de Chaco.

A pesar de que la víctima expresó que no deseaba formalizar una denuncia, la intervención de las autoridades derivó en la aprehensión del hombre señalado, por disposición de la Fiscalía de Género N° 9.

PUBLICIDAD

La situación se conoció a partir de un pedido de presencia policial realizado por trabajadores del hospital, quienes requirieron la intervención de efectivos luego de atender a la joven. Cuando los agentes llegaron al centro de salud, entrevistaron a la paciente, domiciliada en el barrio Belgrano.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el tipo ni la gravedad de las lesiones que presentaba al momento de ser examinada por los profesionales del establecimiento sanitario.

La víctima, de 25 años, recibió asistencia médica luego del presunto ataque (Fuente: Diario Chaco)

Con la información reunida durante las primeras actuaciones, la fiscal Fernanda Abraham, tomó intervención en el caso. La funcionaria dispuso la detención del presunto autor, aun cuando la víctima había manifestado que no quería iniciar una denuncia formal.

PUBLICIDAD

La investigación fue encuadrada como una causa por lesiones leves en contexto de violencia de género. La decisión judicial permitió que la Policía avanzara con las tareas para ubicar al hombre señalado por la joven durante la entrevista realizada en el hospital.

El sospechoso fue identificado con las iniciales H.D.F., tiene 23 años y, de acuerdo con los datos incorporados a la causa, también reside en el barrio Belgrano de La Leonesa. Tras su localización, el joven fue trasladado para ser examinado por un médico. Una vez cumplido ese procedimiento, fue notificado de su situación legal y quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Género interviniente.

PUBLICIDAD

El joven de 23 años quedó detenido por orden de la Fiscalía de Género N° 9 (Fuente: Diario Chaco)

Las actuaciones policiales, el informe médico de la víctima y los elementos que puedan sumarse durante la investigación serán parte del expediente. La Justicia deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio y definir la situación procesal del detenido.

Un antecedente con una modalidad similar

A fines de agosto, una mujer fue detenida en Resistencia acusada de atacar con agua hirviendo a su expareja durante una discusión. El hecho ocurrió el 24 de agosto, cerca de las 21.15, en una vivienda situada sobre la calle Honestidad, en la capital chaqueña.

La víctima de 27 años, identificado como identificado con las iniciales J.C.S., sufrió quemaduras de segundo grado en ambas manos, las piernas y un muslo, por lo que fue trasladado al hospital. La acusada, identificada como Claudia Elizabeth Romero, quedó a disposición de la Justicia en una causa por supuestas lesiones.

PUBLICIDAD

El hombre sufrió quemaduras de segundo grado en ambas manos, las piernas y uno de los muslos. Luego del ataque, fue trasladada en una ambulancia de la Policía Sanitaria al Hospital Julio C. Perrando, donde el médico Dante Palmerola constató las lesiones.

En ese expediente, la madre del joven se presentó ante la Comisaría Decimocuarta Metropolitana para radicar la denuncia. Tras la intervención de la Fiscalía de turno, se ordenó la detención de Romero en una causa por supuestas lesiones.

La mujer fue localizada después de recorridas y rastrillajes realizados por la Policía en inmediaciones de las calles Montevideo y La Paz. Quedó detenida a disposición de la Justicia, mientras la investigación continuó para determinar cómo se produjo la agresión.

PUBLICIDAD

Ambos hechos son independientes, aunque comparten la presunta utilización de agua caliente como modalidad de ataque en conflictos de pareja. En el caso de La Leonesa, la causa permanece bajo la órbita de la Fiscalía de Género N° 9.