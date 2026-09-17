El mapa de la “Marcha de la Bronca”, los cortes y los puntos de concentración: el Gobierno aplicará el protocolo antipiquetes

La concentración comenzará a las 15.30 en Plaza Congreso. A las 16 las columnas marchan hacia Plaza de Mayo RS Fotos

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Organizaciones políticas de izquierda, movimientos piqueteros, sectores sindicales independientes y combativos, agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, asambleas ambientales y territoriales y colectivos de artistas convocaron para este sábado 19 de septiembre a la Marcha de la Bronca, una jornada de protesta nacional contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei que tendrá epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en más de 30 ciudades del país. La concentración porteña arrancará a las 15.30 en Plaza Congreso, con la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”.

El recorrido en la Ciudad de Buenos Aires

La concentración de los partidos de izquierda y las organizaciones está prevista para las 15.30 en Plaza Congreso. A las 16, las columnas se desplazarán por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo.

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Desde las 15 la cabecera de la columna concentrará en Avenida de Mayo y San José, desde donde marcharán por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo. Estará integrada por organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles, hasta cerrar con las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

La Coordinadora Sindical Clasista, concentra a partir de las 15 en Avenida de Mayo y Callao y desde allí marcha por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo. En caso de ser necesario, algunas columnas marcharán hacia Plaza de Mayo desde Diagonal Norte y Sur.

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Frente a la casa Rosada, está prevista la lectura de un documento unitario y un cierre musical con artistas todavía sin confirmar, aunque ya adhirieron el cantante Miguel Cantilo, autor de la canción “La marcha de la bronca” que da nombre a la protesta, los actores Carlos Belloso, Mirta Busnelli y Katja Alemán, y las bandas La Bersuit y Los Gardelitos, entre otros músicos, poetas y colectivos culturales.

El recorrido en la Ciudad de Buenos Aires y los principales puntos de concentración en el país

Dispositivo de seguridad

El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que aplicará el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, con vallados reforzados en ambos puntos. La Resolución 943/2023, habilita a las fuerzas federales a intervenir sin orden judicial ante cortes de tránsito. En marchas y protestas anteriores la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva advirtió: “Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia, no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”. Para la funcionaria de Javier Milei, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias” y agregó: “Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”.

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Quiénes impulsan la convocatoria

Entre los principales dirigentes que llamaron a movilizar se encuentra la diputada nacional Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), quien aparece como una de las impulsoras iniciales de la protesta. “Proponemos transformar la bronca en organización y movilización para que los sindicatos dejen su pasividad y organicen un verdadero plan de lucha hasta terminar con todo el nefasto plan de Milei y sus cómplices”, afirmó la legisladora al convocar a la jornada.

También llamó a participar de la jornada de protesta el diputado nacional Nicolás del Caño, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e integrante del FIT-U, quien situó la marcha como continuidad de protestas recientes: “La jornada de lucha se organiza después del logro que tuvimos cuando derrotamos en las calles la ley de Extranjerización de las Tierras, y cada día se suman más organizaciones en todo el país”. Del Caño enumeró entre los motivos “los salarios y jubilaciones que no alcanzan, los despidos, el endeudamiento y los tarifazos” y agregó: “¿Cuánto están ganando los bancos y Mercado Libre a costa de millones de personas endeudadas para sobrevivir?”.

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Los referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda, Celeste Fierro y Alejandro Bodart, también se pronunciaron sobre la movilización. La diputada del MST en el FIT-U afirmó: “Así como el Gobierno se debilita y es cada vez más repudiado por su brutal ajuste que hace imposible la vida de millones, al mismo tiempo, en respuesta a esa realidad, toda esa bronca e indignación se está organizando y cada vez más sectores se suman a la Marcha de la Bronca que estamos convocando”. “No tenemos dudas de que vamos a llenar Plaza de Mayo y todas las plazas políticas centrales y calles del país”, agregó Fierro.

El Gobierno desplegará el protocolo antipiquetes y vallará la zona del Congreso de la Nación y Plaza de Mayo (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

La legisladora sostuvo que la del sábado “será una gran jornada en unidad contra Milei, su plan y todos sus cómplices” y opinó: “No se puede esperar al 2027, a Milei hay que frenarlo ahora y en la calle”.

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Por su parte, Bodart, diputado con mandato cumplido y dirigente del MST y el Frente de Izquierda, señaló ante una consulta de este medio que la convocatoria “sigue creciendo” y recordó el origen de la iniciativa: “Cuando al inicio desde el MST y junto a Myriam Bregman y Nicolás del Caño del PTS dimos los primeros pasos y llamamos a una reunión abierta para organizarla, esperábamos precisamente esto, que se fueran sumando ampliamente muchos sectores”. El dirigente explicó que la autoconvocatoria busca ocupar “el lugar que las viejas y burocráticas direcciones sindicales y políticas dejan vacío, al no hacer nada contra el Gobierno”. Bodart vinculó además la protesta con un proyecto político de mayor alcance: “A la vez vamos construyendo una alternativa política diferente y desde la izquierda, porque hace falta cambiar todo y alentar algo nuevo para que alguna vez las y los trabajadores gobernemos”.

Maximiliano Luna

Desde el sector piquetero, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, le dijo a Infobae: “El próximo sábado miles de piqueteros independientes marcharemos junto a trabajadores, jubilados, jóvenes, mujeres y familias endeudadas porque la bronca no se aguanta más. Marchamos por la devolución de los alimentos, la restitución del programa Volver al Trabajo, la huelga general y por fuera Milei”, agregó Belliboni. El Partido Obrero también se sumó como convocante y planteó en un comunicado la continuidad de las medidas de fuerza hasta que la CGT llame a una huelga general contra el Gobierno.

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Los motivos de la movilización

Los reclamos que reúne la Marcha de la Bronca incluyen:

Salarios y jubilaciones que no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

Despidos en distintos sectores productivos y estatales.

El endeudamiento de familias con tasas de interés consideradas usurarias.

Los aumentos de tarifas de servicios públicos.

La negativa oficial a aplicar leyes ya votadas en el Congreso , como las de emergencia en salud pediátrica, discapacidad y financiamiento universitario.

El cierre del programa social Volver al Trabajo , que reemplazó al ex Potenciar Trabajo y afectó a 900.000 beneficiarios.

El reclamo de una huelga general y un plan de lucha sostenido contra la gestión del gobierno de La Libertad Avanza .

Críticas al rol de la CGT y las centrales obreras por lo que los organizadores calificaron de pasividad frente al ajuste.

El documento que se leerá en Plaza de Mayo, todavía en elaboración, denunciará el plan de gobierno “en el plano económico, político y social” y sus consecuencias en materia de desigualdad y pobreza, además de señalar lo que los organizadores llamaron “industricidio”.

Una marcha federal

La convocatoria se extiende a más de 30 ciudades del país. En Jujuy, la marcha se concentra a las 17 en Plaza Belgrano; en Salta, a las 17 en Plaza 9 de Julio; en Santiago del Estero, a las 17 en Alvear y Belgrano; en Formosa, a las 17.30 en 25 de Mayo y Peatonal; en Catamarca, a las 17 en Plaza La Alameda de San Fernando del Valle de Catamarca; en Tucumán, a las 17.30 en Plaza Hipólito Yrigoyen; en Misiones, la concentración en Posadas será a las 9 en Plaza San Martín, con otro punto en El Dorado.

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En Chaco, la marcha se realiza a las 17 en Plaza 25 de Mayo; en La Rioja, a las 18 en Plaza Caudillos Federales, Chilecito; en San Juan, a las 17 en Plaza España; en Córdoba, a las 17 en Colón y General Paz; en Rosario, a las 16 en Plaza San Martín; en Entre Ríos, Concepción del Uruguay concentra a las 17 en Plaza Ramírez y Concordia, a las 11, en Plaza Urquiza; en Mendoza, a las 17 en el Km 0.

En Neuquén capital, la concentración es a las 16.30 en el Monumento al General San Martín, con más puntos en la provincia. En Río Negro, Fiske Menuco marcha a las 17 en Plaza San Martín, además de convocatorias en Bariloche y Caleta Olivia, esta última a las 17 en Plaza 20 de Noviembre. En Santa Cruz, Río Gallegos concentra a las 16 en Plaza San Martín. En Chubut, Puerto Madryn marcha a las 17 en Plaza San Martín, con más puntos en la provincia. En Tierra del Fuego, Ushuaia concentra a las 15 en Plaza Piedrabuena y Río Grande, a las 15, en San Martín y Belgrano.

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Miguel Cantilo el compositor de la canción "Marcha de la bronca" en 1970", estará presente en la movilización del sábado 19 de septiembre

En la provincia de Buenos Aires, entre otras localidades, marchan Coronel Suárez, a las 17 en Plaza San Martín; San Nicolás, a las 13 en Plaza Lote 24; Bahía Blanca, a las 15.30 en Plaza Rivadavia; Mar del Plata, a las 16 en Plaza San Martín; Pergamino, a las 17 en Plaza de la Merced; Olavarría, a las 15.30 en Plaza Central; y Miramar, a las 15.30 en la Plazoleta Lombardo.

Al ser consultado sobre la protesta del sábado, Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, expresó: “Sobra la bronca para marchar este sábado. Por eso en las 24 provincias con más, de 39 convocatorias de Jujuy a Tierra del Fuego se va a llevar adelante la Marcha de la Bronca. Mientras Milei dice que la economía mejora, los salarios y las jubilaciones no alcanzan, crecen los despidos, millones de familias se endeudan para llegar a fin de mes y siguen los ataques contra la salud, la educación y las personas con discapacidad. Del otro lado, los bancos, los grandes empresarios y los especuladores son los beneficiarios de una política hecha a su medida”.

El nombre elegido por los organizadores para la movilización del 19 de septiembre no fue al azar. Hace 56 años, el 13 de octubre de 1970, Pedro y Pablo, en su álbum debut Yo vivo en esta ciudad interpretaron la canción compuesta por Miguel Cantilo “La marcha de la bronca”. Sus estrofas se transformaron en una de las expresiones culturales más conocidas de la época. La la Argentina aún estaba bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía y el rock nacional comenzaba a construir su propio lenguaje. La canción se convirtió en un emblema de la música de protesta y atravesó los años de censura que siguieron. La primera estrofa de la canción, que se recitará en la movilización dice:

“Bronca cuando ríen satisfechos

Al haber comprado sus derechos

Bronca cuando se hacen moralistas

Y entran a correr a los artistas

Bronca cuando a plena luz del día

Sacan a pasear su hipocresía

Bronca de la brava de la mía

Bronca que se puede recitar".