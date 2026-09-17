Mundo

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó nuevas sanciones contra Rusia y aranceles de hasta el 100% a sus compradores de energía

El proyecto de ley, que lleva el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, recibió 262 votos a favor y 159 en contra

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó nuevas sanciones contra Rusia y aranceles de hasta el 100% a sus compradores de energía (REUTERS)
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó nuevas sanciones contra Rusia y aranceles de hasta el 100% a sus compradores de energía (REUTERS)
Guardar

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un amplio paquete de sanciones contra funcionarios rusos, bancos y una flota clandestina de buques cisterna, además de aranceles de hasta el 100% a los principales importadores de petróleo y gas natural de Rusia, en una iniciativa que ahora pasa al presidente Donald Trump para su promulgación.

El proyecto de ley, que lleva el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, recibió 262 votos a favor y 159 en contra. La legislación establece nuevas medidas contra sectores clave de la economía rusa y ordena a Trump imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural ruso.

PUBLICIDAD

La norma contempla una excepción para los países que importen menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y que adopten medidas significativas para reducir esas compras. Los impulsores del proyecto sostienen que las disposiciones arancelarias buscan reducir los ingresos que Moscú obtiene de sus exportaciones energéticas y ejercer presión sobre países que mantienen compras de energía rusa.

“Estos países tienen que decidir si seguirán apoyando la agresión de Putin”, dijo el representante Michael McCaul, republicano de Texas.

La legislación representa el principal avance del Congreso en materia de apoyo a Ucrania desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y pone fin a un período de casi dos años sin un nuevo paquete de esta magnitud, después de la aprobación del paquete de ayuda de emergencia de 2024.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, impulsó la aprobación del proyecto y volvió a pedir el respaldo de la Cámara de Representantes antes de la votación. En un mensaje publicado en X, sostuvo que durante una guerra puede ser preferible adoptar una decisión imperfecta antes que no tomar ninguna medida.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, impulsó la aprobación del proyecto y volvió a pedir el respaldo de la Cámara de Representantes antes de la votación (EP)
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, impulsó la aprobación del proyecto y volvió a pedir el respaldo de la Cámara de Representantes antes de la votación (EP)

Este es un momento histórico muy importante para Estados Unidos. El proyecto de ley debe ser aprobado, sometido a votación y respaldado”, dijo Zelensky. “Además, son importantes las decisiones firmes de la Administración estadounidense. Decisiones personales del presidente Trump. Espero sinceramente que así sea”.

El proyecto generó divisiones dentro de la bancada demócrata. Sus defensores señalaron que los nuevos aranceles buscan disuadir a China e India de comprar energía rusa. Sus críticos, en cambio, expresaron preocupación por la posibilidad de que Trump utilice las nuevas facultades arancelarias contra aliados de Estados Unidos, en particular países de la Unión Europea, y advirtieron sobre un posible aumento de los precios para los consumidores estadounidenses.

“Este presidente siempre ha dicho que le encantan los aranceles”, dijo el representante Gregory Meeks, demócrata por Nueva York. “Y conocemos el historial de lo que ha hecho con respecto a los aranceles a nuestros aliados europeos y a nuestros aliados en todas partes”.

El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, de Nueva York, sostuvo que su partido continuará respaldando al pueblo ucraniano hasta alcanzar la victoria, pero cuestionó el contenido del proyecto.

“Pero este proyecto de ley no ofrece una vía para asegurarla”, afirmó Jeffries.

La votación reflejó una división dentro de la bancada demócrata. Un total de 58 demócratas votó a favor de la legislación, mientras que 152 lo hicieron en contra. Entre los republicanos, 203 votaron a favor y siete en contra.

El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries (REUTERS)
El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries (REUTERS)

El representante Steny Hoyer, demócrata por Maryland, pidió a sus colegas respaldar el proyecto y sostuvo que el Congreso puede fijar una posición sobre la guerra aunque no pueda determinar qué decisiones tomará posteriormente Trump.

“Si no logramos aprobar este proyecto de ley, habrá vítores en el Kremlin y lágrimas en Kiev”, dijo Hoyer.

El representante Don Beyer, demócrata por Virginia, cuestionó esa postura y sostuvo que los defensores de Ucrania podrían lamentar su respaldo a la iniciativa si Trump utiliza las facultades previstas para modificar su política hacia Rusia.

“Sí, podrán decir ‘apoyamos a Ucrania’ inmediatamente después”, dijo Beyer. “Pero cuando Donald Trump imponga nuevos aranceles a nuestros aliados y levante las sanciones a Rusia, la victoria propagandística de Putin será duradera y el daño quedará plasmado en la legislación estadounidense”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, celebró la aprobación y destacó las facultades adicionales que el proyecto concede a Trump para establecer aranceles. “Durante demasiado tiempo, Putin ha financiado esta guerra devastadora con dinero y recursos de países dispuestos a mirar hacia otro lado, y hoy, eso se acaba”, dijo Johnson.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (REUTERS)
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (REUTERS)

El proceso para conseguir el respaldo de Trump al paquete de sanciones se extendió durante casi un año. Graham, quien dedicó más de un año a negociar la legislación, buscó el apoyo del presidente mientras dentro del Partido Republicano disminuía el respaldo a nuevos desembolsos de miles de millones de dólares para Ucrania.

Durante su campaña presidencial, Trump cuestionó de forma reiterada la ayuda estadounidense a Ucrania y sostuvo que, si regresaba a la Casa Blanca, pondría fin rápidamente a la guerra iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022.

Trump finalmente respaldó el proyecto después de que incorporara una propuesta suya para extender durante cinco años las sanciones vigentes contra Irán. Los republicanos que intervinieron antes de la votación en la Cámara mostraron un respaldo mayoritario a la legislación.

El representante French Hill, republicano por Arkansas, reconoció las críticas demócratas sobre el posible uso de los aranceles contra aliados estadounidenses, pero defendió la necesidad de enviar un mensaje a Moscú. “Pongan fin a esta guerra, retírense de Ucrania, concéntrense en reconstruir su destrozada reputación internacional y su economía destruida”, dijo Hill.

El Senado aprobó el proyecto el mes pasado por 86 votos contra 11, pero su avance posterior en la Cámara encontró obstáculos ante otras prioridades de los líderes republicanos y las diferencias entre legisladores demócratas sobre las disposiciones arancelarias.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaUcraniaRusiaVladimir PutinVolodmir ZelenskyEstados UnidosCámara de Representantes de EEUUDonald TrumpÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La nueva arma espacial de Estados Unidos se suma al arsenal para contrarrestar a Rusia y China

La revelación de la Fuerza Aérea esta semana de que EEUU cuenta ahora con un arma en el espacio avivó las especulaciones —pero dejó pocas respuestas— sobre las capacidades del dispositivo

La nueva arma espacial de Estados Unidos se suma al arsenal para contrarrestar a Rusia y China

Cómo el humo de los incendios podría estar reescribiendo el equilibrio de los ecosistemas

El análisis cruzó 15 años de conteos en Estados Unidos con mediciones de partículas procedentes de fuegos y halló que las áreas con más contaminación registraron menos variedad de aves al año siguiente

Cómo el humo de los incendios podría estar reescribiendo el equilibrio de los ecosistemas

Identifican cómo un contaminante hormonal puede alterar el comportamiento reproductivo de los peces

Un experimento de tres años realizado por la Universidad McMaster detectó que pequeñas dosis de un estrógeno sintético modificaron las dinámicas sociales de una población completa dentro de un lago experimental en Canadá

Identifican cómo un contaminante hormonal puede alterar el comportamiento reproductivo de los peces

Cómo las decisiones humanas de manejo y crianza moldean la personalidad de los caballos

Una encuesta internacional con casi tres mil propietarios encontró patrones entre el cuidado cotidiano y rasgos como el interés por las personas, la sociabilidad y la ansiedad, aunque los autores aclaran que no se trata de relaciones de causa y efecto comprobadas

Cómo las decisiones humanas de manejo y crianza moldean la personalidad de los caballos

Bielorrusia liberó a 25 presos políticos tras un acuerdo con Estados Unidos

La excarcelación se concretó esta tarde, después de una reunión en Minsk entre Alexander Lukashenko y el enviado John Coale, y forma parte de negociaciones bilaterales mantenidas durante más de un año

Bielorrusia liberó a 25 presos políticos tras un acuerdo con Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lotería de Meta resultados 16 de septiembre: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Lotería de Meta resultados 16 de septiembre: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del lunes 14 de septiembre

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 16 de septiembre

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

La Casa Blanca alerta por aumento de análogos del fentanilo en drogas ilegales: el carfentanilo es 100 veces más potente

DEPORTES

Tras la clasificación de Estudiantes a las semifinales, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Tras la clasificación de Estudiantes a las semifinales, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Impacto en la Fórmula 2: el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo y su futuro es incierto

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul y se coronó en la Campeones Cup

Tras la nueva consagración de Messi con el Inter Miami, así quedó la tabla de los jugadores más ganadores de la historia

Argentina sumó 24 medallas en el cuarto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo