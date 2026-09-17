La Cámara de Representantes de EEUU aprobó nuevas sanciones contra Rusia y aranceles de hasta el 100% a sus compradores de energía (REUTERS)

Guardar

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un amplio paquete de sanciones contra funcionarios rusos, bancos y una flota clandestina de buques cisterna, además de aranceles de hasta el 100% a los principales importadores de petróleo y gas natural de Rusia, en una iniciativa que ahora pasa al presidente Donald Trump para su promulgación.

El proyecto de ley, que lleva el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, recibió 262 votos a favor y 159 en contra. La legislación establece nuevas medidas contra sectores clave de la economía rusa y ordena a Trump imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural ruso.

PUBLICIDAD

La norma contempla una excepción para los países que importen menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y que adopten medidas significativas para reducir esas compras. Los impulsores del proyecto sostienen que las disposiciones arancelarias buscan reducir los ingresos que Moscú obtiene de sus exportaciones energéticas y ejercer presión sobre países que mantienen compras de energía rusa.

“Estos países tienen que decidir si seguirán apoyando la agresión de Putin”, dijo el representante Michael McCaul, republicano de Texas.

La legislación representa el principal avance del Congreso en materia de apoyo a Ucrania desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y pone fin a un período de casi dos años sin un nuevo paquete de esta magnitud, después de la aprobación del paquete de ayuda de emergencia de 2024.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, impulsó la aprobación del proyecto y volvió a pedir el respaldo de la Cámara de Representantes antes de la votación. En un mensaje publicado en X, sostuvo que durante una guerra puede ser preferible adoptar una decisión imperfecta antes que no tomar ninguna medida.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, impulsó la aprobación del proyecto y volvió a pedir el respaldo de la Cámara de Representantes antes de la votación (EP)

“Este es un momento histórico muy importante para Estados Unidos. El proyecto de ley debe ser aprobado, sometido a votación y respaldado”, dijo Zelensky. “Además, son importantes las decisiones firmes de la Administración estadounidense. Decisiones personales del presidente Trump. Espero sinceramente que así sea”.

El proyecto generó divisiones dentro de la bancada demócrata. Sus defensores señalaron que los nuevos aranceles buscan disuadir a China e India de comprar energía rusa. Sus críticos, en cambio, expresaron preocupación por la posibilidad de que Trump utilice las nuevas facultades arancelarias contra aliados de Estados Unidos, en particular países de la Unión Europea, y advirtieron sobre un posible aumento de los precios para los consumidores estadounidenses.

PUBLICIDAD

“Este presidente siempre ha dicho que le encantan los aranceles”, dijo el representante Gregory Meeks, demócrata por Nueva York. “Y conocemos el historial de lo que ha hecho con respecto a los aranceles a nuestros aliados europeos y a nuestros aliados en todas partes”.

El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, de Nueva York, sostuvo que su partido continuará respaldando al pueblo ucraniano hasta alcanzar la victoria, pero cuestionó el contenido del proyecto.

“Pero este proyecto de ley no ofrece una vía para asegurarla”, afirmó Jeffries.

La votación reflejó una división dentro de la bancada demócrata. Un total de 58 demócratas votó a favor de la legislación, mientras que 152 lo hicieron en contra. Entre los republicanos, 203 votaron a favor y siete en contra.

PUBLICIDAD

El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries (REUTERS)

El representante Steny Hoyer, demócrata por Maryland, pidió a sus colegas respaldar el proyecto y sostuvo que el Congreso puede fijar una posición sobre la guerra aunque no pueda determinar qué decisiones tomará posteriormente Trump.

“Si no logramos aprobar este proyecto de ley, habrá vítores en el Kremlin y lágrimas en Kiev”, dijo Hoyer.

El representante Don Beyer, demócrata por Virginia, cuestionó esa postura y sostuvo que los defensores de Ucrania podrían lamentar su respaldo a la iniciativa si Trump utiliza las facultades previstas para modificar su política hacia Rusia.

“Sí, podrán decir ‘apoyamos a Ucrania’ inmediatamente después”, dijo Beyer. “Pero cuando Donald Trump imponga nuevos aranceles a nuestros aliados y levante las sanciones a Rusia, la victoria propagandística de Putin será duradera y el daño quedará plasmado en la legislación estadounidense”.

PUBLICIDAD

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, celebró la aprobación y destacó las facultades adicionales que el proyecto concede a Trump para establecer aranceles. “Durante demasiado tiempo, Putin ha financiado esta guerra devastadora con dinero y recursos de países dispuestos a mirar hacia otro lado, y hoy, eso se acaba”, dijo Johnson.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (REUTERS)

El proceso para conseguir el respaldo de Trump al paquete de sanciones se extendió durante casi un año. Graham, quien dedicó más de un año a negociar la legislación, buscó el apoyo del presidente mientras dentro del Partido Republicano disminuía el respaldo a nuevos desembolsos de miles de millones de dólares para Ucrania.

PUBLICIDAD

Durante su campaña presidencial, Trump cuestionó de forma reiterada la ayuda estadounidense a Ucrania y sostuvo que, si regresaba a la Casa Blanca, pondría fin rápidamente a la guerra iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022.

Trump finalmente respaldó el proyecto después de que incorporara una propuesta suya para extender durante cinco años las sanciones vigentes contra Irán. Los republicanos que intervinieron antes de la votación en la Cámara mostraron un respaldo mayoritario a la legislación.

El representante French Hill, republicano por Arkansas, reconoció las críticas demócratas sobre el posible uso de los aranceles contra aliados estadounidenses, pero defendió la necesidad de enviar un mensaje a Moscú. “Pongan fin a esta guerra, retírense de Ucrania, concéntrense en reconstruir su destrozada reputación internacional y su economía destruida”, dijo Hill.

PUBLICIDAD

El Senado aprobó el proyecto el mes pasado por 86 votos contra 11, pero su avance posterior en la Cámara encontró obstáculos ante otras prioridades de los líderes republicanos y las diferencias entre legisladores demócratas sobre las disposiciones arancelarias.

(Con información de Associated Press)