Argentina sumó 24 medallas en el cuarto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

El equipo masculino de Argentina en la modalidad de sable de esgrima vence al conjunto de Brasil en la final de los Juegos Suramericanos. La transmisión muestra pasajes del combate entre Pascual Di Tella y Bruno Pekelman, así como la posterior celebración de los deportistas tras confirmarse la obtención de la medalla dorada.

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La delegación argentina sumó 24 medallas en la jornada del miércoles de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con un reparto de siete oros, siete platas y diez bronces. Con este resultado, el total acumulado por el equipo nacional en la competencia tras cuatro jornadas asciende a 88 preseas: 29 doradas, 23 plateadas y 36 de bronce, lo que le permite conservar el segundo lugar del medallero, por detrás de Brasil.

La delegación brasileña se mantiene al frente con 104 preseas, producto de 37 oros, 37 platas y 30 bronces, tras sumar 29 medallas en la misma jornada. La diferencia nominal entre ambos países es de 16 preseas. Colombia ocupa el tercer puesto con 66 medallas (26 oros, 23 platas y 17 bronces), mientras que Venezuela desplazó a Chile al cuarto lugar gracias a un mayor número de oros (12 contra 11), pese a que la delegación trasandina acumula más medallas en total (41 contra 38).

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El oro llegó de la mano de siete disciplinas distintas

La atleta argentina Catalina Serio disputa la prueba final de pentatlón moderno femenino

Entre los ganadores de medalla dorada se destacó Santino Basaldella, quien se impuso en la prueba técnica masculina de Stand Up Paddle, disciplina en la que el peruano Itzel Delgado obtuvo la plata. Catalina Serio se consagró campeona en la prueba individual femenina de Pentatlón moderno, mientras que Mara Kucharski ganó el skeet femenino en Tiro.

La gimnasia artística también dejó satisfacciones para el equipo argentino. Julieta Lucas ganó las pruebas femeninas de suelo y barras asimétricas, además de sumar la plata en viga de equilibrio. El equipo de esgrima se consagró campeón en sable masculino por equipos, con Brasil en el segundo puesto y Venezuela en el tercero. Argentina también obtuvo el oro en Valorant masculino.

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Siete medallas de plata

En la categoría plateada, Ken Kuwada fue segundo en los 10.000 metros eliminación de Patín velocidad y Santino Menin logró el mismo puesto en single ligero masculino de Remo, detrás del uruguayo Felipe Klüver. Federico Gil obtuvo la plata en la competencia masculina de skeet.

María Estoco terminó segunda en barras asimétricas de gimnasia artística. Malena Santillán, nadadora de Unión, fue escolta de la brasileña Gabrielle Roncatto en los 400 metros libre y compartió podio con Beatriz Pimentel. El equipo argentino también obtuvo la plata en la posta mixta 4x100 metros combinados, detrás de Brasil.

El bronce se repartió entre diez disciplinas diferentes

El boxeo aportó tres medallas de bronce a través de Tatiana Flores, Santiago Tulián y Enzo Gallardo. La gimnasia artística sumó dos preseas más en esta categoría, con Fila Dalinger e Ivo Chiapponi como protagonistas.

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El cuatro sin timonel masculino de remo logró el tercer puesto en la Laguna Setúbal. Ignacio Arias sumó otro bronce en Stand Up Paddle, mientras que Tiago Muñoz hizo lo propio en la prueba individual de Triatlón. Santiago Grassi consiguió su bronce en los 50 metros libre, prueba ganada por el brasileño Pedro Silva. El dúo de Gabriel Crespi y Candela Molina cerró la lista con su actuación en petanca mixta.

Bolivia y Guyana sumaron sus primeras medallas de la competencia

Bolivia y Guyana obtuvieron sus primeras preseas en los Juegos Suramericanos a través de los bronces de Sergio López y Emmanuel Pompey, respectivamente, ambos en boxeo. Las dos delegaciones comparten el undécimo puesto de la clasificación general.

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Más atrás en el medallero, Perú marcha sexto con 26 medallas y Ecuador séptimo con 21. Uruguay sumó tres títulos y subió al octavo puesto, por delante de Paraguay, que acumula 12 preseas. Panamá completa los diez primeros lugares con cuatro medallas.

ASÍ ESTÁ EL MEDALLERO TRAS EL CUARTO DÍA DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS SANTA FE 2026

Así está el medallero