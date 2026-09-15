Sociedad

Chubut: volcó agua caliente en un colectivo y quemó a un bebé de seis meses que quedó en terapia intesiva

El líquido hirviendo alcanzó al menor mientras iba en brazos de su madre. El niño se mantiene estable y bajo control médico. El joven que llevaba el termo fue imputado por lesiones graves culposas

Lorenzo, el bebe de seis meses, se encuentra internado en el Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn
Lorenzo, el bebe de seis meses, se encuentra internado en el Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn
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Un bebé de seis meses sufrió graves quemaduras por el derrame de agua caliente de un termo dentro de un colectivo que viajaba desde Puerto Madryn hacia Viedma y permanece internado en terapia intensiva.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que el agua cayó sobre el niño cuando viajaba en brazos de su madre. El joven que llevaba el termo fue imputado por lesiones graves culposas, una figura provisoria basada en que las quemaduras habrían sido producto de una conducta negligente o imprudente, sin intención de causar daño. La audiencia prevista para este martes analizará su situación procesal y las medidas que pueda requerir la Fiscalía.

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Las penas que contemplan las lesiones graves culposas varían entre 1 mes y 3 años de prisión
Las penas que contemplan las lesiones graves culposas varían entre 1 mes y 3 años de prisión

El artículo 94 del Código Penal argentino contempla para las lesiones graves culposas una pena de 1 mes a 3 años. La Justicia de Chubut también podría convocar a testigos que viajaban en el ómnibus para reconstruir las circunstancias del derrame.

El inesperado episodio ocurrió cuando un joven de 26 años intentó colocar un equipo de mate en el portaequipaje del transporte. El termo cayó y volcó el agua sobre el bebé: las quemaduras obligaron a trasladar al niño para recibir atención médica y derivaron en su internación. El viaje tenía como destino final la ciudad rionegrina de Viedma.

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El incidente se produjo antes de la partida del ómnibus con destino a Viedma
El incidente se produjo antes de la partida del ómnibus con destino a Viedma (Facebook)

Pedido de ayuda del padre

Por otro lado, Natán Matías Fernández, el padre del bebé -llamado Lorenzo- está desempleado y no tiene sustento para los días que debe quedarse en la ciudad ni certeza sobre las necesidades que tendrá Lorenzo durante la recuperación. “La verdad es que estoy necesitando una mano enorme”, expresó.

Debido a la inexacta cantidad de días que el hombre deberá permanecer junto a su hijo, quien está internado en el Hospital Andrés Ísola bajo control médico y en condición estable, la familia del menor solicita ayuda para afrontar la estadía y su recuperación.

Afiche informativo con texto explicativo, datos de transferencia bancaria y dos fotos de un hombre con un bebé de rostro difuminado
Natán Matías Fernández solicita donaciones en Puerto Madryn para costear la atención de su hijo de seis meses, internado tras sufrir quemaduras.

La colaboración fue solicitada a través de las redes sociales del padres. Para ello, Fernández publicó el alias LA.ALVEAR.16, correspondiente a una cuenta del Banco Macro a su nombre, para recibir aportes. En su mensaje pidió apoyo para permanecer junto a su hijo: “Hoy con Lolito internado acá, necesito de su ayuda”.

El inesperado episodio ocurrió cuando un joven de 26 años intentó colocar un equipo de mate en el portaequipaje del transporte. El termo cayó y volcó el agua sobre el bebé: las quemaduras obligaron a trasladar al niño para recibir atención médica urgente y derivaron en su internación. El viaje tenía como destino final la ciudad rionegrina de Viedma.

El agua caliente del mate: principal causas de quemadura infantil

La Asociación Argentina de Quemaduras emitió recomendaciones para prevenir accidentes con mate, especialmente los que involucran a niños. La entidad pidió extremar los cuidados durante la preparación y el consumo de la infusión.

Según la organización, el mate es una de las principales causas de quemaduras infantiles y está relacionado con el 80% de estos casos. Las lesiones por agua caliente pueden prevenirse con medidas de seguridad.

La AAQ aconsejó evitar servir o tomar mate en el auto o en cualquier vehículo en movimiento, porque el derrame del agua puede provocar quemaduras. También recomendó mantener el termo fuera del alcance de los niños, en un lugar alto y seguro, y no dejarlos solos cerca del mate o del recipiente.

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