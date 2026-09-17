Política

Doctrina social, IA e inmigración: el mensaje de la Iglesia que espera el Gobierno durante la visita del Papa

En Casa Rosada vaticinan un contenido crítico en el pronunciamiento de León XIV, pero descartan que sea confrontativo. El potencial temario de la bilateral con Milei

El encuentro de Javier Milei con el Papa León XIV
El presidente Javier Milei junto a León XIV (Photo by Mario Tomassetti / VATICAN MEDIA / AFP)
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A la espera de la confirmación de la agenda oficial que mantendrá el Papa León XIV en el país, el Gobierno anticipa que la doctrina social, los debates sobre los alcances de la inteligencia artificial y la inmigración regional podrían formar parte de los temas que atravesarán el mensaje de la Iglesia Católica durante la visita, prevista para los primeros días de noviembre.

“En función de lo que venimos hablando con el Episcopado va a ser un viaje apostólico, sin intencionalidad política. Vemos más un mensaje regional, en función de la gira, que local”, vaticinó una fuente oficial ante Infobae.

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Asimismo, en el oficialismo sostienen que la aplicación de la inteligencia artificial formará parte del temario de la reunión bilateral entre el sumo pontífice y el presidente Javier Milei, prevista para el domingo 8 de noviembre.

Se trata de un tema que el Pontífice sigue muy de cerca. De hecho, su primera carta encíclica se titula Magnifica Humanitas, en la que reclamó marcos jurídicos para la herramienta, advirtió que “no puede considerarse moralmente neutra”, y pidió que “no domine al ser humano”.

El papa León XIV (EFE/ Angel Medina G)
El papa León XIV (EFE/ Angel Medina G)

En esa línea, el Papa advirtió este miércoles sobre el riesgo de acostumbrarse “a delegar en los algoritmos decisiones que corresponden solo a la conciencia humana”, durante su catequesis en la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

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En el Gobierno señalan que, mientras el Papa tiene una mirada “más pesimista” del tema, el mandatario se presenta como “tecnooptimista fanático”, lo que reflejó en la columna de opinión que publicó en junio en el Financial Times, en la que abogó por la creación de un régimen jurídico sin regulación previa para el despliegue de la IA.

La cuestión social será otro de los ejes que el Gobierno seguirá de cerca durante la visita de León XIV. “Descuento que la doctrina social de la Iglesia estará presente, pero no es un problema y tampoco creemos que eso se traduzca en que venga a hacer política en contra. Hay que ver la interpretación que se da. Creemos que (Jorge) García Cuerva juega su propio juego”, afirmó un integrante de la mesa política.

En Balcarce 50 anticipan un mensaje a nivel regional, crítico en esencia, pero no esperan que el tono sea confrontativo. “No deja de ser el jefe espiritual de la Iglesia Católica”, sintetizó una fuente con acceso al despacho presidencial.

El encuentro de Javier Milei con el Papa León XIV
CIUDAD DEL VATICANO, 07/06/2025.- El presidente de Argentina, Javier Milei (de frente-c), fue recibido por el jefe de la Prefectura de la Casa Pontifica, Leonardo Sapienza, antes de la audiencia que ha mantenido este sábado con el Papa León XIV, el primer encuentro oficial entre el papa estadounidense, que tiene también nacionalidad peruana, y el jefe del Estado argentino (EFE/Vatican Media/Mario Tomassetti)

“Será un mensaje muy general, pero el que la quiera tomarlo mal podrá hacerlo. Va a hablar de los problemas sociales, pero del mundo en general, de la falta de empleo y de lo que viene. También respecto a la IA. El Papa no se va a posicionar políticamente en un país que no es el suyo”, sintetizó un funcionario ante este medio.

Otro de los tópicos que el Gobierno espera que aborde el pontífice es la migración como fenómeno mundial, que obliga a repensar la gestión de las fronteras y a bregar por la dignidad de los migrantes.

“Cuando el migrante deja de ser ‘uno más’, deja de ser una categoría y una cifra. Sólo entonces comprendemos que esa niña podría ser nuestra hija, esos rostros parte de nuestra familia; y entonces, la conciencia se queda sin excusas”, precisó León XIV, en una visita a las Islas Canarias.

Por estos días, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra a la espera de la oficialización del cronograma de actividades por parte del Vaticano para convocar a una nueva reunión interdisciplinaria con el objetivo de diagramar las actividades de los tres días de visita y definir el esquema de feriados.

Como contó este medio, la posibilidad de declarar asuetos del 8 al 11 de noviembre está en estudio desde hace semanas. “Al momento creo que el día mas factible es el lunes, pero el martes y el miércoles están en análisis”, sostuvieron desde la Casa Rosada al respecto.

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