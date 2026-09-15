La premiaron por sus investigaciones y advirtió por la situación de la ciencia argentina: “Son momentos muy difíciles”

Daiana Capdevila recibió el Premio Estímulo de la Fundación Bunge y Born por sus investigaciones sobre bacterias, compuestos de azufre y biosensores

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La investigadora Daiana Capdevila recibió el Premio Estímulo de la Fundación Bunge y Born por sus trabajos sobre bacterias, compuestos de azufre y biosensores. El reconocimiento coincidió con un diagnóstico crítico sobre el presente del sistema científico argentino, marcado por la falta de recursos, los bajos salarios y las dificultades para incorporar nuevos profesionales.

“Me siento profundamente orgullosa de la comunidad científica con la que cuenta nuestro país”, expresó durante la ceremonia. Pero enseguida puso el foco en el contexto: “Son momentos muy difíciles”.

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En diálogo con Infobae al Regreso, Capdevila sostuvo que el problema excede a los laboratorios y alcanza a investigadores que llevan años de formación, equipos que dependen de financiamiento y proyectos que necesitan continuidad para llegar a resultados concretos.

“En los últimos años nos hemos encontrado más veces en las calles que en algunos congresos científicos”, afirmó. Como parte de ese escenario, enumeró despidos, pérdida de cobertura médica y deterioro de los ingresos. “Cada ocho días despiden un compañero. La gran mayoría de los que quedan han perdido cobertura médica y tienen salarios por debajo del límite de pobreza. Cada seis meses disuelven un organismo nacional de ciencia y técnica”, sostuvo.

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La investigadora del CONICET advirtió que la ciencia argentina atraviesa momentos difíciles por la falta de recursos, los bajos salarios y los problemas de financiamiento (Infobae en Vivo)

El ingreso a la carrera científica

Uno de los principales puntos de preocupación es el congelamiento de los ingresos a la carrera del investigador. “El ingreso a la carrera del investigador se encuentra congelado hace tres años, el período más largo del que se tenga recuerdo”, señaló.

La situación afecta especialmente a profesionales que completaron largos procesos de formación y que ahora esperan una definición sobre su futuro laboral. “Estamos hablando de personas que tienen 15 años de formación, a las que les estamos diciendo: ustedes tienen que esperar porque no sabemos si hay presupuesto para tener su puesto de trabajo”, planteó.

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Para Capdevila, la incertidumbre también pone en riesgo la permanencia de esos especialistas dentro del sistema público. “Si a vos te dicen: ‘Concursaste, te dijeron que el cargo es tuyo, te vamos a contratar, tenés que esperarnos. No sabemos cuánto: tres, cuatro, cinco años’, ¿te vas a quedar esperando o te vas a ir a otro lado a hacer otra cosa?”, preguntó.

Durante la entrega del premio, además, cuestionó el nivel de financiamiento destinado al área. Afirmó que el presupuesto de ciencia y técnica llegó al 0,14% y lo comparó con las metas previstas por la Ley de Financiamiento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para 2030.

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Capdevila afirmó que el deterioro del sistema científico argentino incluye despidos, pérdida de cobertura médica y salarios por debajo de la línea de pobreza (RS Fotos)

“El presupuesto de ciencia y técnica ha llegado a un mínimo de 0,14%, que es siete veces menor de lo que estaba proyectado para 2030 según la ley de financiamiento”, sostuvo.

Una investigación que busca llegar a los pacientes

Mientras plantea esas dificultades, Capdevila continúa al frente del Laboratorio de Físicoquímica y Enfermedades Infecciosas, donde trabaja en el desarrollo de sensores capaces de detectar y medir distintos compuestos.

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“Todos trabajamos en desarrollar sensores, desarrollar maneras de medir, que es algo muy propio de los químicos”, explicó. Esas herramientas pueden utilizarse en aplicaciones vinculadas con la salud, el ambiente y el control de distintos materiales.

Una de las líneas que desarrolla su equipo dará ahora un nuevo paso a partir de una colaboración con el Hospital Italiano. El objetivo es realizar un ensayo clínico basado en una investigación que lleva seis años de trabajo.

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“Encaramos una colaboración con el Hospital Italiano que va a llevar por primera vez a poder hacer un ensayo clínico con ideas con las que venimos trabajando hace seis años”, contó.

Capdevila sostuvo que el presupuesto de ciencia y técnica cayó al 0,14% y quedó siete veces por debajo de la meta prevista para 2030 (Infobae en Vivo)

El proyecto se concentra en sensores presentes en bacterias que intervienen en la resistencia a los antibióticos y en la regulación de la microbiota intestinal. “Venimos trabajando con unos sensores que tienen las bacterias, que les permiten, por un lado, resistir antibióticos, pero por otro lado, regular la microbiota intestinal”, detalló.

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El ensayo buscará evaluar si ese conocimiento puede contribuir a recuperar la salud de pacientes con daño hepático. “El ensayo clínico que vamos a empezar es tratar de ver si podemos recuperar la situación de salud de pacientes con daño hepático, que está muy afectado por las bacterias que tienen en su intestino”, explicó.

Para la científica, llevar esa investigación fuera del laboratorio es justamente el objetivo de años de trabajo experimental. “Eso a mí me entusiasma muchísimo porque es tratar de sacar la ciencia del laboratorio, que es lo que queremos hacer constantemente y que es difícil, sobre todo en un contexto de reducción de recursos”, afirmó.

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Salarios y dedicación exclusiva

Las restricciones también alcanzan a quienes integran esos equipos. Capdevila aseguró que la mayoría de sus colaboradores cobra menos de $1 millón por mes bajo un régimen de dedicación exclusiva, una condición que les impide complementar sus ingresos con otros empleos registrados.

“Un atajo que plantea este Gobierno cada tanto es sacarnos de encima la dedicación exclusiva, pero eso lo que hace es que simplemente vas a hacer un hobby, hacer ciencia”, cuestionó.

Para la investigadora, el problema no se resuelve eliminando esa condición laboral, sino garantizando que investigar pueda sostenerse como una profesión: “La idea es que hacer ciencia sea una profesión que te involucre todo tu tiempo”.

La investigadora defendió el financiamiento del Estado y afirmó que sin apoyo público la ciencia no puede impulsar innovación ni llegar al sector productivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol del Estado

Capdevila también cuestionó la idea de que reducir el financiamiento científico implique simplemente un ahorro. “A veces parece más una persecución que un ahorro, porque la realidad es que esto, lejos de ahorrar, nos impacta en nuestras capacidades de generar recursos”, sostuvo.

A su entender, la falta de continuidad puede afectar la capacidad del país para desarrollar soluciones en áreas donde todavía existen problemas sin resolver. “Ser cortoplacista en desarrollos científicos tecnológicos lo único que logra es que perdamos capacidad de innovación”, planteó. Y agregó: “No le vas a poder dar respuesta a los problemas que no tienen respuesta hoy”.

En ese contexto, defendió la participación del Estado como una herramienta para sostener la investigación y vincularla con el sector productivo. “La ciencia que no es financiada por el Estado es la ciencia del sector privado, que existe y tiene que existir más, pero es muy difícil de sostener en nuestros países”, explicó.

Su conclusión fue directa: “El Estado tiene que ser el motor para que la ciencia alcance el sector productivo. Sin Estado, la ciencia difícilmente puede alcanzar a cambiar la vida de las personas”.

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