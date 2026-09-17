Detuvieron a dos hombres en Berisso por el robo de un auto a un chofer de una aplicación de viajes

Dos hombres fueron detenidos en Berisso por el robo de un Fiat Mobi a un conductor de aplicación en La Plata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos hombres fueron detenidos en Berisso durante una investigación por el robo de un auto a un conductor, ocurrido el 25 de agosto en la ciudad de La Plata. En los allanamientos ordenados por la Justicia, la Policía recuperó el Fiat Mobi denunciado por la víctima y secuestró autopartes junto con otros vehículos que presentaban faltantes.

El caso comenzó con un viaje solicitado a través de la aplicación de transporte. De acuerdo con la denuncia, dos pasajeros abordaron el vehículo y pidieron ser trasladados hasta el cruce de las calles 604 y 115, en el barrio de Villa Elvira. Al llegar al lugar indicado, el conductor fue amenazado con un arma y despojado de su automóvil.

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La pesquisa avanzó durante las semanas posteriores a partir de registros de cámaras de seguridad y testimonios reunidos por efectivos de la comisaría Villa Ponsati. Esas tareas permitieron identificar a dos sospechosos domiciliados en Berisso y establecer una presunta vinculación con el robo investigado.

Con los elementos reunidos en la causa y según informó el portal 0221, la Justicia autorizó dos órdenes de registro en inmuebles de Berisso. Los procedimientos se realizaron en una vivienda situada en la calle 38, entre 129 y 130, y en otra propiedad de 129, entre 41 y 42.

Durante los allanamientos, los efectivos localizaron el Fiat Mobi robado. La recuperación del vehículo fue uno de los principales resultados de las medidas judiciales realizadas en los domicilios investigados.

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Además del auto de la víctima, en las propiedades fueron encontradas diversas piezas de vehículos. Entre los elementos incautados había cuatro puertas, paragolpes, una tapa de cilindro y tres ruedas. También se secuestraron otras cuatro puertas que tenían la numeración suprimida.

La Policía halló una moto con la numeración identificatoria eliminada. La presencia de piezas sin identificación fue incorporada a las actuaciones, junto con el resto de los objetos secuestrados durante los registros.

De acuerdo con la investigación policial, los detenidos estarían relacionados con el corte y el desguace de autos y motos robados en La Plata. Esa línea de pesquisa surgió del material encontrado en los allanamientos y de las tareas previas desarrolladas por los investigadores.

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En uno de los procedimientos fue localizado un Renault Kwid, que presentaba faltantes de autopartes. También apareció otro Renault Kwid, dominio AD351IJ, sin motor, sin elementos del interior y sin ruedas.

A esos hallazgos se sumó un Volkswagen Polo, al que le faltaban el motor y distintas autopartes. Los tres vehículos fueron examinados en el marco del operativo y quedaron a disposición de la investigación.

El informe policial señaló que ninguno de esos tres rodados registraba un pedido de secuestro vigente. Sin embargo, los investigadores indicaron que los ocupantes de los domicilios no pudieron justificar la tenencia de los autos ni de las autopartes encontradas.

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Como resultado de los procedimientos, quedaron detenidos dos hombres de 23 y 52 años. La causa continúa bajo intervención judicial, con el análisis de los vehículos, las piezas secuestradas y los elementos reunidos durante la investigación por el robo al conductor de aplicación.

La Policía secuestró autopartes, cuatro puertas con numeración suprimida y una moto con la identificación eliminada durante los procedimientos. (0221)

Engañó a un chofer de una app de viajes y le robó durante el recorrido pero fue detenido

A mediados del mes de julio pasado, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 33 años acusado de haber asaltado a un conductor de una aplicación de viajes. El sospechoso fue identificado a partir del video que registró el robo dentro del vehículo y fue capturado durante un patrullaje preventivo en el centro de la capital provincial, según detallaron fuentes policiales.

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El hecho ocurrió el sábado 11 de julio y quedó grabado por una cámara instalada en el vehículo. En las imágenes se observa cómo el delincuente —vestido con un buzo y un jean— abordó el auto y se sentó detrás del chofer. Incluso, durante los primeros segundos del viaje, conversaron con aparente normalidad.

Sin embargo, segundos después, su actitud cambió por completo: se arrojó sobre el chofer, le robó el celular y otras pertenencias y luego escapó.

Tras el asalto, la víctima realizó la denuncia y aportó el registro fílmico, que comenzó a viralizarse en redes sociales. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

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Según informaron fuentes policiales, el domingo por la noche efectivos que realizaban un patrullaje preventivo lo reconocieron en la esquina de Santiago del Estero y Lima, en barrio Centro, donde finalmente fue detenido.

El acusado fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación.