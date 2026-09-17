Crimen y Justicia

Detuvieron a dos hombres en Berisso por el robo de un auto a un chofer de una aplicación de viajes

El procedimiento por el asalto permitió recuperar un Fiat Mobi y secuestrar piezas y rodados con faltantes durante procedimientos judiciales

Manos sobre el volante de un vehículo y un teléfono celular en un soporte que exhibe una aplicación de mapa en la pantalla.
Dos hombres fueron detenidos en Berisso por el robo de un Fiat Mobi a un conductor de aplicación en La Plata. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Dos hombres fueron detenidos en Berisso durante una investigación por el robo de un auto a un conductor, ocurrido el 25 de agosto en la ciudad de La Plata. En los allanamientos ordenados por la Justicia, la Policía recuperó el Fiat Mobi denunciado por la víctima y secuestró autopartes junto con otros vehículos que presentaban faltantes.

El caso comenzó con un viaje solicitado a través de la aplicación de transporte. De acuerdo con la denuncia, dos pasajeros abordaron el vehículo y pidieron ser trasladados hasta el cruce de las calles 604 y 115, en el barrio de Villa Elvira. Al llegar al lugar indicado, el conductor fue amenazado con un arma y despojado de su automóvil.

PUBLICIDAD

La pesquisa avanzó durante las semanas posteriores a partir de registros de cámaras de seguridad y testimonios reunidos por efectivos de la comisaría Villa Ponsati. Esas tareas permitieron identificar a dos sospechosos domiciliados en Berisso y establecer una presunta vinculación con el robo investigado.

Con los elementos reunidos en la causa y según informó el portal 0221, la Justicia autorizó dos órdenes de registro en inmuebles de Berisso. Los procedimientos se realizaron en una vivienda situada en la calle 38, entre 129 y 130, y en otra propiedad de 129, entre 41 y 42.

Durante los allanamientos, los efectivos localizaron el Fiat Mobi robado. La recuperación del vehículo fue uno de los principales resultados de las medidas judiciales realizadas en los domicilios investigados.

PUBLICIDAD

Además del auto de la víctima, en las propiedades fueron encontradas diversas piezas de vehículos. Entre los elementos incautados había cuatro puertas, paragolpes, una tapa de cilindro y tres ruedas. También se secuestraron otras cuatro puertas que tenían la numeración suprimida.

La Policía halló una moto con la numeración identificatoria eliminada. La presencia de piezas sin identificación fue incorporada a las actuaciones, junto con el resto de los objetos secuestrados durante los registros.

De acuerdo con la investigación policial, los detenidos estarían relacionados con el corte y el desguace de autos y motos robados en La Plata. Esa línea de pesquisa surgió del material encontrado en los allanamientos y de las tareas previas desarrolladas por los investigadores.

En uno de los procedimientos fue localizado un Renault Kwid, que presentaba faltantes de autopartes. También apareció otro Renault Kwid, dominio AD351IJ, sin motor, sin elementos del interior y sin ruedas.

A esos hallazgos se sumó un Volkswagen Polo, al que le faltaban el motor y distintas autopartes. Los tres vehículos fueron examinados en el marco del operativo y quedaron a disposición de la investigación.

El informe policial señaló que ninguno de esos tres rodados registraba un pedido de secuestro vigente. Sin embargo, los investigadores indicaron que los ocupantes de los domicilios no pudieron justificar la tenencia de los autos ni de las autopartes encontradas.

Como resultado de los procedimientos, quedaron detenidos dos hombres de 23 y 52 años. La causa continúa bajo intervención judicial, con el análisis de los vehículos, las piezas secuestradas y los elementos reunidos durante la investigación por el robo al conductor de aplicación.

Piezas de carrocería de vehículos depositadas en la acera frente al ingreso de una comisaría con un agente policial
La Policía secuestró autopartes, cuatro puertas con numeración suprimida y una moto con la identificación eliminada durante los procedimientos. (0221)

Engañó a un chofer de una app de viajes y le robó durante el recorrido pero fue detenido

A mediados del mes de julio pasado, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 33 años acusado de haber asaltado a un conductor de una aplicación de viajes. El sospechoso fue identificado a partir del video que registró el robo dentro del vehículo y fue capturado durante un patrullaje preventivo en el centro de la capital provincial, según detallaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió el sábado 11 de julio y quedó grabado por una cámara instalada en el vehículo. En las imágenes se observa cómo el delincuente —vestido con un buzo y un jean— abordó el auto y se sentó detrás del chofer. Incluso, durante los primeros segundos del viaje, conversaron con aparente normalidad.

Sin embargo, segundos después, su actitud cambió por completo: se arrojó sobre el chofer, le robó el celular y otras pertenencias y luego escapó.

Tras el asalto, la víctima realizó la denuncia y aportó el registro fílmico, que comenzó a viralizarse en redes sociales. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

Según informaron fuentes policiales, el domingo por la noche efectivos que realizaban un patrullaje preventivo lo reconocieron en la esquina de Santiago del Estero y Lima, en barrio Centro, donde finalmente fue detenido.

El acusado fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación.

Temas Relacionados

La PlataBerissoRobo de autosAutopartes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan: quiénes son los cinco testigos que declaran este jueves

La audiencia comenzará a las 9 y tendrá como ejes el hallazgo de dos celulares, los primeros rastrillajes y el testimonio de una mujer que afirmó haber visto que lavaban la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava dos días después de la desaparición del menor

Juicio por Loan: quiénes son los cinco testigos que declaran este jueves

Dictaron prisión preventiva para la banda acusada de disfrazarse de operarios y robar cables subterráneos en Mar del Plata

La Fiscalía señaló que los acusados se camuflaban como operarios para no llamar la atención de los vecinos. Asimismo, apuntó que las maniobras afectaron a más de 1.900 usuarios de telefonía e internet de la ciudad

Dictaron prisión preventiva para la banda acusada de disfrazarse de operarios y robar cables subterráneos en Mar del Plata

El misterio del temible “Buen Rostro”, el mexicano prófugo por el caso de la camioneta con 52 kilos de cristal de éxtasis

La investigación que llevó a la mayor carga de drogas sintéticas de la historia reciente identificó al acusado de regentear la maniobra. El dato internacional y el delator que lo expusieron

El misterio del temible “Buen Rostro”, el mexicano prófugo por el caso de la camioneta con 52 kilos de cristal de éxtasis

La Justicia investiga si Facundo Moyano violó la perimetral y se encontró con Candela Arizaga: analizan las cámaras de un hotel

La fiscal Florencia Nocerez busca determinar si ambos se encontraron pese a la restricción vigente sobre el ex diputado. En paralelo, la joven volvió a pedir que se levante la medida para poder “restablecer el vínculo”

La Justicia investiga si Facundo Moyano violó la perimetral y se encontró con Candela Arizaga: analizan las cámaras de un hotel

El acusado del femicidio en San Juan dijo que su pareja “se puso loca y se acuchilló”: qué reveló la autopsia

Los resultados preliminares revelaron que Camila Agustina Vecchiarello recibió 10 puñaladas y que estaba embarazada. La Justicia dictó la prisión preventiva de Carlos Gonzalo Rivero por el plazo de un año

El acusado del femicidio en San Juan dijo que su pareja “se puso loca y se acuchilló”: qué reveló la autopsia

DEPORTES

Tras la clasificación de Estudiantes a las semifinales, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Tras la clasificación de Estudiantes a las semifinales, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Impacto en la Fórmula 2: el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo y su futuro es incierto

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul y se coronó en la Campeones Cup

Tras la nueva consagración de Messi con el Inter Miami, así quedó la tabla de los jugadores más ganadores de la historia

Argentina sumó 24 medallas en el cuarto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

TELESHOW

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

La reacción de Evelyn Botto luego de que Mario Pergolini y Rada cuestionaran los viajes de Fede Bal: “Avivate hermana”

Ángel de Brito celebró los 2.500 programas de LAM junto a todo su equipo: “Un éxito increíble”

La felicidad de Denisse González al contar cómo avanza su tratamiento médico: "Parece funcionar"

Virginia Da Cunha posó con su novio 19 años menor y respondió a las críticas: “Para los que dicen que estoy robando”

INFOBAE AMÉRICA

Todo lo que revela ‘Musk’, el explosivo documental de casi cuatro horas que logró enfurecer al hombre más rico del mundo

Todo lo que revela ‘Musk’, el explosivo documental de casi cuatro horas que logró enfurecer al hombre más rico del mundo

Laura Fernández asegura que Costa Rica está cerca de cerrar el Ministerio de Gobernación y anticipa más reformas estatales

Estado de excepción focalizado: así funcionaría la nueva propuesta de Seguridad para zonas con mayor violencia en Honduras

Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Guatemala en la lista de 23 países clave para el tránsito o producción de drogas

Las cárceles de El Salvador sumaron 94,846 internos a reinserción en su última rendición