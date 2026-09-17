Panamá

Bancos no reciben con buen ánimo la eliminación de cobros que hacen por algunos trámites

La medida de la Superintendencia de Bancos empezará a regir a partir de enero de 2027

Una computadora portátil muestra la sigla SBP en pantalla, colocada en una mesa de madera junto a billetes de dólares y facturas de papel.
Una computadora portátil presenta un panel de control financiero con la sigla de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sobre un escritorio con billetes de dólares y documentos impresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Superintendencia de Bancos de Panamá eliminará desde 2027 varias comisiones aplicadas por las entidades financieras, pese a que la decisión no cuenta con el respaldo de todo el sector.

Según lo acordado, la medida alcanza operaciones presenciales, trámites vinculados con créditos y gestiones sobre cuentas bancarias.

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La normativa busca reducir cargos que pueden desalentar a los clientes de acudir a las sucursales, aun cuando prefieran realizar sus trámites cara a cara.

El cambio impedirá que los bancos cobren por varias operaciones habituales y fijará límites para otras solicitudes, con el objetivo de equilibrar la relación contractual con los usuarios.

El acuerdo, fechado el 25 de agosto de 2026, entrará en vigencia el 4 de enero de 2027, y las instituciones financieras tendrán ese período para modificar sus políticas internas y adecuar sus esquemas de cobro.

El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, reconoció que la eliminación de parte de estas comisiones no fue bien recibida por las entidades financieras.
El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, reconoció que la eliminación de parte de estas comisiones no fue bien recibida por las entidades financieras.

La disposición prohíbe aplicar comisiones por retiros y depósitos de efectivo efectuados de manera presencial en cuentas de ahorro o corriente. La excepción alcanza a las operaciones que superen $10.000 mensuales.

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El sector bancario tampoco podrá imponer recargos por designar o cambiar beneficiarios en cuentas de ahorro, corriente o a plazo fijo, prohibición que incluye la emisión de la confirmación del mensaje.

La regulación también elimina los cargos adicionales por trasladar un crédito hipotecario a otra institución financiera, siempre que hayan pasado más de cinco años desde el plazo acordado originalmente.

De igual manera, la emisión del historial de pago quedará libre de comisión cuando el cliente solicite el documento una vez por año, mientras que los pedidos posteriores dentro del mismo período sí podrán quedar sujetos a un cargo.

El acuerdo ordena, además, que los bancos no cobren a sus clientes cuando no presenten la renovación de una póliza de seguro, exigencia que se vincula con el cumplimiento de la Ley No. 12 de 2012.

Clientes forman una fila frente a las ventanillas de un banco mientras otras personas permanecen sentadas en sillas de plástico.
Varias personas aguardan su turno en la fila y en la sala de espera de una sucursal bancaria en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia de Bancos de Panamá sostuvo que las nuevas reglas apuntan a reforzar la transparencia y el equilibrio en los contratos entre las entidades y sus usuarios.

Milton Ayón Wong, superintendente de Bancos, reconoció que la eliminación de parte de estas comisiones no fue bien recibida por las entidades financieras.

En declaraciones recogidas por el diario Panamá América, el funcionario explicó que existen restricciones que llevan a algunos depositantes a evitar las visitas presenciales.

Entre ellas mencionó los cobros por trámites como la carta de saldo, el historial de pago y la cancelación anticipada de determinados préstamos.

Ayón Wong admitió que esas gestiones pueden generar costos para los bancos, aunque aun así considera que las entidades deben contemplar que algunos clientes prefieren acercarse a una sucursal, utilizar cajeros automáticos o hablar directamente con sus oficiales.

Pila grande de billetes de dólares estadounidenses de diferentes denominaciones sobre una mesa de madera, junto a una alcancía metálica esférica llena de monedas.
Una pila de dólares y una alcancía metálica llena de monedas ilustran la importancia del ahorro financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No es algo que les agrade mucho”, afirmó el superintendente al referirse a la respuesta del sector financiero. El funcionario expresó su expectativa de que las entidades comprendan el alcance de la decisión.

El titular de la Superintendencia de Bancos de Panamá precisó que no todos los bancos del país cobraban por esos servicios. A su juicio, esa diferencia hará que las instituciones que mantienen esas comisiones revisen sus tarifas con el paso del tiempo.

El encargado de la Superintendencia de Bancos de Panamá no prevé que la eliminación de esos ingresos afecte la situación económica de las entidades.

Según sostuvo, las instituciones financieras cuentan con otras vías para obtener ganancias. “Siempre ganan”, señaló al ser consultado sobre la reducción de los cobros.

La nueva normativa de la Superintendencia de Bancos de Panamá reúne prohibiciones y límites para comisiones que afectan trámites cotidianos de los usuarios. A partir de su entrada en vigor, los bancos deberán ajustar sus procedimientos a las reglas fijadas por el regulador.

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