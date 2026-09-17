Guatemala y Estados Unidos fortalecen la cooperación contra la trata y el tráfico de personas

El Fiscal General de Guatemala, Gabriel García Luna, se reunió con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral contra la trata y el tráfico ilícito de personas. (MP de Guatemala)

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El Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Gabriel García Luna, sostuvo un encuentro institucional con autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en materia de persecución penal contra la trata y el tráfico ilícito de personas.

La reunión oficial tuvo como eje central consolidar alianzas estratégicas internacionales y articular investigaciones conjuntas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.

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Durante el espacio de trabajo, ambas delegaciones ratificaron la prioridad de optimizar el intercambio de información y acelerar los procesos judicializados contra las redes de coyotaje.

El Ministerio Público puntualizó que la persecución de estos delitos busca resguardar la seguridad de las comunidades y brindar protección efectiva a las poblaciones vulnerables.

La reunión entre el Ministerio Público de Guatemala y autoridades de Estados Unidos buscó articular investigaciones conjuntas contra organizaciones criminales transnacionales. (MP de Guatemala)

Guatemala, un país vulnerable

De acuerdo con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet), por su ubicación geográfica, Guatemala es reconocida como un país de origen, tránsito y destino. Presenta una afluencia migratoria importante en la región de Centroamérica.

En el país, la trata de personas no se limita solo a personas migrantes, sino que también hay alta incidencia de trata interna, es decir que, las víctimas de este delito son captadas, trasladadas, transportadas, retenidas, acogidas y recibidas para ser explotadas en una o más modalidades dentro del mismo territorio, sin cruzar fronteras, señala un informe de la Svet.

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Los niños y los adolescentes son los más vulnerables ante el tráfico interno de personas. (Svet)

En ese sentido, la Secretaría refiere que la infancia y la adolescencia concentran más del 76% de las víctimas rescatadas, siendo la explotación laboral y la pornografía infantil las modalidades de mayor prevalencia entre los menores de edad.

La trata interna en Guatemala afecta a víctimas que son captadas y explotadas dentro del mismo territorio, sin cruzar fronteras. (Svet)

La pobreza y la marginación social impulsan la migración irregular hacia el norte

Diversos factores estructurales inciden en la proliferación de la trata de personas y el tráfico de personas en Guatemala.

La persistencia de elevados índices de pobreza, la falta de empleo formal y el limitado acceso a la educación empujan a miles de personas a buscar oportunidades fuera de sus comunidades.

Estas vulnerabilidades económicas y sociales son aprovechadas por estructuras delictivas que emplean engaños, falsas ofertas laborales o la coacción para captar a las víctimas.

Según un informe de la Svet, entre 2024 y 2025 la explotación sexual y laboral, así como el matrimonio forzado y el reclutamiento de menores de edad en grupos delictivos concentró el porcentaje de atenciones en los albergues especializados.

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La explotación sexual concentra el grueso de la población víctima de tráfico de personas. (Svet)

A este panorama se suma la ubicación geográfica del territorio como corredor de tránsito hacia el norte del continente, un elemento que incrementa la exposición de migrantes en situación irregular ante redes de delincuencia organizada.

Las extradiciones por redes delictivas mortales marcan un antecedente judicial significativo

En el ámbito judicial, uno de los casos más emblemáticos investigados en conjunto corresponde al desmantelamiento de la red conocida como Los Orozcos.

Esta estructura criminal fue vinculada al traslado irregular de migrantes en condiciones extremas que derivó en la tragedia de San Antonio, Texas, en junio de 2022, donde fallecieron 53 personas dentro de un remolque sin ventilación.

El caso de Los Orozcos derivó en la extradición a Estados Unidos de Rigoberto Ramón Miranda Orozco por tráfico de personas tras la tragedia de San Antonio, Texas, donde murieron 53 migrantes. (MP de Guatemala)

Las diligencias de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA) y del MP permitieron la detención y posterior extradición a Estados Unidos del presunto líder de la banda, Rigoberto Ramón Miranda Orozco, procesado por conspiración y tráfico de personas con resultado de muerte.

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Este operativo conjunto constituyó un antecedente clave en la persecución trasnacional del coyotaje.