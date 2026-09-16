Por qué las Malvinas son argentinas: el documental que expone elementos jurídicos, diplomáticos e históricos

Dura 28 minutos, está dividido en cuatro capítulos y, según sus realizadores, está pensado para proyectarlo en escuelas secundarias y en el ámbito universitario

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Si uno quiere conocer los antecedentes históricos y diplomáticos que fundamentan nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, el documental “Las Razones de Malvinas” es una pieza clave para comprender por qué es legítimo el reclamo que comenzó apenas el archipiélago fue usurpado por Gran Bretaña por la fuerza el 3 de enero de 1833.

Esta pieza de 28 minutos no es bélica, aunque la guerra sobrevuela. No es un film de propaganda sino un instrumento más con sobrados elementos e hipótesis fundamentadas que explican a Malvinas como parte de un entramado colonialista, intereses económicos y como pieza geopolítica clave para el Reino Unido como proyección a la Antártida y control del paso entre los océanos Atlántico y Pacífico.

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Portada del primer reclamo de la diplomacia argentina a Gran Bretaña

Se estrenó en vivo por YouTube y el proyecto está basado en el libro “Malvinas, un problema pendiente”, del Dr. Jorge Vicchi, Doctor en Derecho Internacional Público y titular del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales. Vicchi, cursando una diplomatura en Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid, se había abocado a realizar su tesis sobre Malvinas. Tuvo la fortuna de nutrirse de documentación británica, y elaboró un análisis lógico de la posición argentina. El libro fue publicado por dicha escuela como aporte al estudio de la problemática del conflicto austral.

Según contó Jorge Vicchi, uno de los realizadores, la pieza busca “concientizar, formar e informar sobre la dinámica de colonización de Gran Bretaña y cómo Malvinas encaja en esa estrategia imperialista”. Vicchi, de 37 años, es un abogado ligado a la industria vitivinícola mendocina que comentó a Infobae no conoce las islas porque se niega a que le sellen el pasaporte. Aunque admite que, a partir de charlas con veteranos, ellos le enseñaron a “ver Malvinas” fuera de la guerra.

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El documental rinde homenaje a aquellos que lucharon en la guerra de 1982

La problemática en cuatro capítulos

El documental, pensado para exhibir en colegios secundarios, universidades y público en general que se interese en la temática, invita a recorrer, capítulo a capítulo, las distintas caras del reclamo argentino. El primero, “El imperio del mar”, repasa los argumentos históricos, desde el enfrentamiento entre potencias terrestres y marítimas hasta la usurpación británica de 1833.

El segundo, “La llave del Atlántico Sur”, se adentra en los aspectos estratégicos de la zona en disputa, que muestra una didáctica síntesis de la evolución de Gran Bretaña en el concierto internacional, el nuevo orden inglés en los mares, pasando revista a las invasiones inglesas y la Vuelta de Obligado, entre otros. Según los realizadores, “es imposible entender la usurpación sin estudiar el papel de Gran Bretaña en el mundo”.

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El tercero, “Las riquezas de Malvinas”, cuenta los argumentos económicos, con los recursos del Atlántico Sur desde los yacimientos de hidrocarburos, la pesca y hasta el oro y el krill, y mirando al continente blanco como la puerta de expansión territorial.

La resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas fue el primer gran logro de la Cancillería argentina, votada el 16 de diciembre de 1965 (Archivo DEF)

Y el cuarto, “La soberanía en disputa”, cierra el recorrido con los argumentos jurídicos, entre ellos los tratados de Tordesillas y de Utrecht, el principio de uti possidetis iuris, las resoluciones de las Naciones Unidas sobre descolonización, y la eterna puja entre la argumentación inglesa, basada en la autodeterminación de los pueblos -cambiada a partir de 1983 por los “intereses de los isleños”- y la argentina, que sostiene el concepto de integridad territorial.

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Una necesaria mención a la guerra, y al heroico desempeño de quienes defendieron nuestro suelo en 1982, “invita al espectador sobre el final a la gratitud y la esperanza de cara a los esfuerzos necesarios para recuperar el archipiélago tan querido de nuestro Atlántico Sur”, según señalan.

Otro de los involucrados en este proyecto es el padre Pedro Giunta, un mendocino del Movimiento Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), quien aseguró que percibe “una adhesión creciente a la causa Malvinas que trascienden los sucesos de 1982 y que escala año a año”. Explicó que el documental “aporta un marco conceptual a algo emocional. Malvinas no es solo la guerra, sino que también se juega el futuro”. El religioso participa de “Generación Austral”, un grupo juvenil que interpreta a Malvinas como un signo de identidad cultural argentino.

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“Las Razones de Malvinas” es una coproducción entre Cumbre Contenidos, la Academia de Historia Beato Federico Ozanam, la Municipalidad de La Calera y la Asociación Civil Generación Austral. Está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Vu4x-86Hj8M

El film está basado en el contenido del libro "Malvinas un problema pendiente", de Jorge Vicchi

Con un formato ágil y cercano, el ciclo busca acompañar a estudiantes y docentes —y también a cualquier persona interesada en la problemática— a conocer de manera clara y accesible los argumentos para entender que las Malvinas fueron, son y serán argentinas.

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