Crimen y Justicia

El misterio del temible “Buen Rostro”, el mexicano prófugo por el caso de la camioneta con 52 kilos de cristal de éxtasis

La investigación que llevó a la mayor carga de drogas sintéticas de la historia reciente identificó al acusado de regentear la maniobra. El dato internacional y el delator que lo expusieron

Encontraron éxtasis valuado en más de 2 millones de dólares dentro de una camioneta importada desde Bélgica: las imágenes del operativo
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Esta semana, un dato de la DEA, la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos, llevó al hallazgo en la terminal aduanera de Zárate de una camioneta Opel cargada con 52 kilos de MDMA, cristal de éxtasis de máxima pureza.

El vehículo había sido importado desde el puerto de Antwerp en Bélgica. Un hombre de nacionalidad mexicana, el encargado de retirarla, fue arrestado junto a un venezolano y un argentino, en una causa a cargo del juez Gustavo Meirovich y la PROCUNAR, con la participación esencial de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal, liderada por el experto comisario general Marcelo Laures.

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Los vínculos aquí son la clave. El argentino, oriundo de Cerrillos, provincia de Salta, había vivido durante años en Playa del Carmen, descubrió la PFA. La camioneta Opel, sospechan los investigadores, sería finalmente desarmada en un taller de Villa Urquiza, de acuerdo al rastreo de comunicaciones en los días que siguieron al hallazgo.

Droga Aduana PFA
Los tres sospechosos detenidos

La camioneta, irónicamente, se encontraba abandonada en zona franca por problemas de contacto con la cadena logística local. Entonces, las autoridades le plantaron un infiltrado a la banda, “un agente con perfil de facilitador logístico en comercio exterior”, asegura un informe del caso. La entrega iba a hacerse, supuestamente, este sábado, pero el mexicano no tenía el dinero para pagar las costas, lo que precipitó la caída de la banda.

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El mexicano que llegó a Zárate no es el único en esta historia. Hay otro que llegó al país a comienzos de este mes, su jefe. Lo apodan “Buen Rostro”, según las comunicaciones detectadas, y es oriundo de Zapopan, Jalisco. Si es miembro de un cartel, la PROCUNAR, por el momento, no lo sabe. Lo que sí saben los investigadores es que “Buen Rostro” es, por lo pronto, el jefe en esta historia de droga valuada en más de dos millones de dólares.

Hoy, “Buen Rostro” está prófugo de la Justicia argentina: tiene un pedido de captura internacional en su contra. Su nombre se mantiene en la más estricta reserva.

Droga Aduana PFA
El MDMA disimulado en botellas y la camioneta Opel analizada por Aduana

El agente encubierto

“Buen Rostro” se encargó de “los primeros contactos y después estuvo coordinando”, asegura una fuente clave en el caso. Luego, dejó la Argentina; el mexicano que cayó era, supuestamente, su enviado de confianza.

“Buen Rostro”, algo desesperado por destrabar la salida de la camioneta Opel, se entrevistó con el agente encubierto y el detenido salteño. El falso gestor le hizo picar el anzuelo. “El mexicano conecta con el agente encubierto porque buscaba a alguien con llegada a la Aduana para destrabar la camioneta. Así, se aprovechó la oportunidad. Un intermediario fue clave para recomendar al agente”, asegura una alta fuente en los organismos de seguridad.

¿Cuál era el destino final de tanto MDMA, el ingrediente clave para producir tusi, la droga de moda en Argentina? “Posiblemente, mercado interno y países aledaños”, continúa la misma fuente.

Droga Aduana PFA
El desarme de la camioneta a cargo de la Federal y la Aduana

Las bandas internacionales dedicadas al tráfico de éxtasis y el envío de cocaína al exterior ya hicieron sentir su presencia. En enero de este año, 16 sospechosos, una mezcla de caribeños y argentinos, fueron acusados por el juez Pablo Yadarola en un investigación de la PFA, tras el hallazgo de 13 kilos de MDMA en el aeropuerto de Ezeiza, una causa también investigada por PROCUNAR.

Sin embargo, un mexicano, en este tipo de historias, es una figura infrecuente. ¿“Buen Rostro” es un cuentapropista? ¿O reporta a un poder mayor? Las autoridades argentinas, todavía, no lo saben.

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