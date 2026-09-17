Juicio por Loan: quiénes son los cinco testigos que declaran este jueves

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio

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El Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchará este jueves, desde las 9, a cinco testigos en una nueva audiencia del juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña. Las declaraciones abarcarán desde la búsqueda inicial del niño hasta el hallazgo de dos teléfonos celulares y el relato de una mujer que afirmó haber visto a una persona lavar la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava dos días después de la desaparición del menor.

El primero en declarar será Jorge Alfredo Delgado, quien encontró dos celulares dentro de una bolsa que estaba en un cesto de residuos próximo a su domicilio. Uno de los aparatos estaba encendido y sonaba.

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Delgado advirtió en la pantalla una imagen que vinculó con una enfermera del hospital zonal de 9 de Julio que atendió a Caillava el día de la desaparición de Loan. Tras ello, el vecino se comunicó con un efectivo de Gendarmería y aguardó el secuestro de los dispositivos.

Su testimonio buscará precisar cuándo y dónde aparecieron los teléfonos, quiénes los tuvieron en sus manos antes de la llegada de las fuerzas de seguridad y cómo se preservaron.

Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los acusados

Luego será el turno de Martín Antonio Robledo, enfermero del hospital de 9 de Julio. El testigo se enteró cerca de las 18:40 del 13 de junio de 2024 de que Loan no había regresado y se trasladó en ambulancia, junto con una médica y el chofer, hasta la casa de Catalina Peña.

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Robledo podrá aportar detalles sobre la llegada del equipo sanitario y sobre la presencia de los sospechosos en la escena, en especial, de Caillava junto a la Ford Ranger. Cabe recordar que esta camioneta es de importancia para la fiscalía dado que allí se hallaron rastros odoríficos del menor.

El enfermero, además, podría recordar su participación en una búsqueda nocturna en el naranjal, los mogotes, una forestación y pastizales de la zona, luego de que un vecino refiriera haber escuchado un llanto.

La tercera declaración será la de Diego Axel Luque, quien formó parte de un rastrillaje el viernes 14 de junio de 2024. Durante una recorrida a caballo por campos y picadas cercanas, observó una huella pequeña sobre barro húmedo. Otras personas del grupo consideraron que podía corresponder a un niño.

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Luque, siempre montado sobre el caballo, no descendió para examinarla de cerca ni tomó fotografías o medidas. Ante el tribunal, podría precisar la ubicación de esa marca, los recorridos realizados durante la búsqueda y los accesos rurales de la zona.

También podrá referirse a su vínculo con Antonio Benítez y Daniel Ramírez dentro de un grupo de promeseros, además de las actividades de caza de algunos de sus integrantes.

La camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez

Después presentará en la sala José Manuel Ojeda, jefe de Bomberos Voluntarios. Según su relato previo, cerca de las 16:30 del 13 de junio recibió al hermano de Loan, quien le avisó sobre la desaparición. Ante ello, fue a la comisaría, habló con el entonces comisario Walter Maciel y debió atender un incendio antes de dirigirse a la casa de Catalina Peña, donde llegó alrededor de las 18:15.

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En el trayecto, Ojeda se cruzó con Benítez, quien circulaba solo en una motocicleta, aparentemente sin remera y con una prenda roja enrollada en un brazo. Al llegar al lugar de la búsqueda, vio a Caillava y a Carlos Pérez junto a la Ford Ranger.

También participó durante tres días de operativos en torno al naranjal, montes, un campo lindero, una laguna y otros sectores, con apoyo de drones y cámara térmica, sin que localizaran a Loan en el área inmediata.

La jornada cerrará con el testimonio de Brisa de los Ángeles Contreras. La mujer relató que el sábado 15 de junio de 2024, cerca de las 15:15, pasó frente a la casa de Caillava y observó dentro del predio una camioneta blanca, tipo 4x4 y con cúpula. Según dijo, una persona que le pareció una mujer limpiaba la zona de la rueda delantera del lado del conductor.

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Contreras también podrá declarar sobre un supuesto traslado de maquinaria desde la vivienda de Caillava hacia la casa del ex cuñado de la imputada.