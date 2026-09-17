Crimen y Justicia

Juicio por Loan: quiénes son los cinco testigos que declaran este jueves

La audiencia comenzará a las 9 y tendrá como ejes el hallazgo de dos celulares, los primeros rastrillajes y el testimonio de una mujer que afirmó haber visto que lavaban la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava dos días después de la desaparición del menor

Juicio por Loan Peña - Portada
Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio
Guardar

El Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchará este jueves, desde las 9, a cinco testigos en una nueva audiencia del juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña. Las declaraciones abarcarán desde la búsqueda inicial del niño hasta el hallazgo de dos teléfonos celulares y el relato de una mujer que afirmó haber visto a una persona lavar la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava dos días después de la desaparición del menor.

El primero en declarar será Jorge Alfredo Delgado, quien encontró dos celulares dentro de una bolsa que estaba en un cesto de residuos próximo a su domicilio. Uno de los aparatos estaba encendido y sonaba.

PUBLICIDAD

Delgado advirtió en la pantalla una imagen que vinculó con una enfermera del hospital zonal de 9 de Julio que atendió a Caillava el día de la desaparición de Loan. Tras ello, el vecino se comunicó con un efectivo de Gendarmería y aguardó el secuestro de los dispositivos.

Su testimonio buscará precisar cuándo y dónde aparecieron los teléfonos, quiénes los tuvieron en sus manos antes de la llegada de las fuerzas de seguridad y cómo se preservaron.

Un hombre y una mujer, ambos con chalecos de protección negros, el del hombre con la sigla SPF, posan para la cámara en primer plano
Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los acusados

Luego será el turno de Martín Antonio Robledo, enfermero del hospital de 9 de Julio. El testigo se enteró cerca de las 18:40 del 13 de junio de 2024 de que Loan no había regresado y se trasladó en ambulancia, junto con una médica y el chofer, hasta la casa de Catalina Peña.

PUBLICIDAD

Robledo podrá aportar detalles sobre la llegada del equipo sanitario y sobre la presencia de los sospechosos en la escena, en especial, de Caillava junto a la Ford Ranger. Cabe recordar que esta camioneta es de importancia para la fiscalía dado que allí se hallaron rastros odoríficos del menor.

El enfermero, además, podría recordar su participación en una búsqueda nocturna en el naranjal, los mogotes, una forestación y pastizales de la zona, luego de que un vecino refiriera haber escuchado un llanto.

La tercera declaración será la de Diego Axel Luque, quien formó parte de un rastrillaje el viernes 14 de junio de 2024. Durante una recorrida a caballo por campos y picadas cercanas, observó una huella pequeña sobre barro húmedo. Otras personas del grupo consideraron que podía corresponder a un niño.

Luque, siempre montado sobre el caballo, no descendió para examinarla de cerca ni tomó fotografías o medidas. Ante el tribunal, podría precisar la ubicación de esa marca, los recorridos realizados durante la búsqueda y los accesos rurales de la zona.

También podrá referirse a su vínculo con Antonio Benítez y Daniel Ramírez dentro de un grupo de promeseros, además de las actividades de caza de algunos de sus integrantes.

Caso Loan: camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez
La camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez

Después presentará en la sala José Manuel Ojeda, jefe de Bomberos Voluntarios. Según su relato previo, cerca de las 16:30 del 13 de junio recibió al hermano de Loan, quien le avisó sobre la desaparición. Ante ello, fue a la comisaría, habló con el entonces comisario Walter Maciel y debió atender un incendio antes de dirigirse a la casa de Catalina Peña, donde llegó alrededor de las 18:15.

En el trayecto, Ojeda se cruzó con Benítez, quien circulaba solo en una motocicleta, aparentemente sin remera y con una prenda roja enrollada en un brazo. Al llegar al lugar de la búsqueda, vio a Caillava y a Carlos Pérez junto a la Ford Ranger.

También participó durante tres días de operativos en torno al naranjal, montes, un campo lindero, una laguna y otros sectores, con apoyo de drones y cámara térmica, sin que localizaran a Loan en el área inmediata.

La jornada cerrará con el testimonio de Brisa de los Ángeles Contreras. La mujer relató que el sábado 15 de junio de 2024, cerca de las 15:15, pasó frente a la casa de Caillava y observó dentro del predio una camioneta blanca, tipo 4x4 y con cúpula. Según dijo, una persona que le pareció una mujer limpiaba la zona de la rueda delantera del lado del conductor.

Contreras también podrá declarar sobre un supuesto traslado de maquinaria desde la vivienda de Caillava hacia la casa del ex cuñado de la imputada.

Temas Relacionados

Juicio por LoanLoan Danilo PeñaDesaparición de menoresCaso LoanÚltimas noticiasLoan Peña

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a dos hombres en Berisso por el robo de un auto a un chofer de una aplicación de viajes

El procedimiento por el asalto permitió recuperar un Fiat Mobi y secuestrar piezas y rodados con faltantes durante procedimientos judiciales

Detuvieron a dos hombres en Berisso por el robo de un auto a un chofer de una aplicación de viajes

Dictaron prisión preventiva para la banda acusada de disfrazarse de operarios y robar cables subterráneos en Mar del Plata

La Fiscalía señaló que los acusados se camuflaban como operarios para no llamar la atención de los vecinos. Asimismo, apuntó que las maniobras afectaron a más de 1.900 usuarios de telefonía e internet de la ciudad

Dictaron prisión preventiva para la banda acusada de disfrazarse de operarios y robar cables subterráneos en Mar del Plata

El misterio del temible “Buen Rostro”, el mexicano prófugo por el caso de la camioneta con 52 kilos de cristal de éxtasis

La investigación que llevó a la mayor carga de drogas sintéticas de la historia reciente identificó al acusado de regentear la maniobra. El dato internacional y el delator que lo expusieron

El misterio del temible “Buen Rostro”, el mexicano prófugo por el caso de la camioneta con 52 kilos de cristal de éxtasis

La Justicia investiga si Facundo Moyano violó la perimetral y se encontró con Candela Arizaga: analizan las cámaras de un hotel

La fiscal Florencia Nocerez busca determinar si ambos se encontraron pese a la restricción vigente sobre el ex diputado. En paralelo, la joven volvió a pedir que se levante la medida para poder “restablecer el vínculo”

La Justicia investiga si Facundo Moyano violó la perimetral y se encontró con Candela Arizaga: analizan las cámaras de un hotel

El acusado del femicidio en San Juan dijo que su pareja “se puso loca y se acuchilló”: qué reveló la autopsia

Los resultados preliminares revelaron que Camila Agustina Vecchiarello recibió 10 puñaladas y que estaba embarazada. La Justicia dictó la prisión preventiva de Carlos Gonzalo Rivero por el plazo de un año

El acusado del femicidio en San Juan dijo que su pareja “se puso loca y se acuchilló”: qué reveló la autopsia

DEPORTES

Tras la clasificación de Estudiantes a las semifinales, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Tras la clasificación de Estudiantes a las semifinales, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Impacto en la Fórmula 2: el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo y su futuro es incierto

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul y se coronó en la Campeones Cup

Tras la nueva consagración de Messi con el Inter Miami, así quedó la tabla de los jugadores más ganadores de la historia

Argentina sumó 24 medallas en el cuarto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

TELESHOW

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

La reacción de Evelyn Botto luego de que Mario Pergolini y Rada cuestionaran los viajes de Fede Bal: “Avivate hermana”

Ángel de Brito celebró los 2.500 programas de LAM junto a todo su equipo: “Un éxito increíble”

La felicidad de Denisse González al contar cómo avanza su tratamiento médico: "Parece funcionar"

Virginia Da Cunha posó con su novio 19 años menor y respondió a las críticas: “Para los que dicen que estoy robando”

INFOBAE AMÉRICA

Todo lo que revela ‘Musk’, el explosivo documental de casi cuatro horas que logró enfurecer al hombre más rico del mundo

Todo lo que revela ‘Musk’, el explosivo documental de casi cuatro horas que logró enfurecer al hombre más rico del mundo

Laura Fernández asegura que Costa Rica está cerca de cerrar el Ministerio de Gobernación y anticipa más reformas estatales

Estado de excepción focalizado: así funcionaría la nueva propuesta de Seguridad para zonas con mayor violencia en Honduras

Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Guatemala en la lista de 23 países clave para el tránsito o producción de drogas

Las cárceles de El Salvador sumaron 94,846 internos a reinserción en su última rendición