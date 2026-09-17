Cuba

“Homenaje a los trabajadores destacados”: un hospital de Cuba generó indignación al entregar bicicletas al personal de salud

La institución de Santiago de Cuba dijo que la iniciativa, vinculada al proyecto Cuba Soberana y a una cooperación con Bélgica, busca aliviar traslados en medio de problemas de transporte y crisis económica

La medida se conoció en redes sociales y abrió un debate sobre el alcance de estos homenajes para el personal médico en Cuba. (Foto tomada del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso)
La medida se conoció en redes sociales y abrió un debate sobre el alcance de estos homenajes para el personal médico en Cuba. (Foto tomada del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso)
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En medio de las dificultades para movilizarse y llegar a los centros de trabajo, un hospital de Santiago de Cuba entregó bicicletas a trabajadores de la salud reconocidos por su desempeño. La medida abrió un debate en redes sociales sobre el alcance de este tipo de homenajes para quienes sostienen la atención médica en la isla.

El Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso informó que la entrega formó parte del proyecto Cuba Soberana y de una iniciativa de cooperación con Bélgica. Las autoridades del centro señalaron que las bicicletas fueron destinados a empleados destacados por su “entrega cotidiana y espíritu de servicio”.

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La publicación en redes sociales ha causado indignación entre los usuarios. “Hoy, con profundo orgullo, rendimos homenaje a los trabajadores destacados, quienes con entrega cotidiana y espíritu de servicio han sostenido la misión de nuestro hospital”, expresó la institución a través de un mensaje publicado en redes sociales.

La entrega de bicicletas en Santiago de Cuba formó parte del proyecto Cuba Soberana y de una iniciativa de cooperación con Bélgica. (Foto tomada del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso)
La entrega de bicicletas en Santiago de Cuba formó parte del proyecto Cuba Soberana y de una iniciativa de cooperación con Bélgica. (Foto tomada del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso)

El hospital presentó las bicicletas como un reconocimiento simbólico

En su publicación, el centro médico explicó que “la entrega de una bicicleta como reconocimiento no es solo un obsequio material, sino un gesto que representa movilidad, esfuerzo y continuidad en la obra colectiva”. También afirmó que el homenaje busca destacar el vínculo entre la ayuda externa y el trabajo de su personal.

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“Este homenaje reafirma que la cooperación internacional, cuando se enlaza con la dedicación de nuestros trabajadores, multiplica resultados y fortalece la identidad institucional”, indicó el hospital. Añadió que cada bicicleta será “recordatorio permanente de que cada paso, cada jornada y cada sacrificio tienen un valor que trasciende fronteras”.

Usuarios de redes sociales cuestionaron que una bicicleta sea un premio suficiente para médicos, enfermeras y otros empleados de la salud. (Foto tomada del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso)
Usuarios de redes sociales cuestionaron que una bicicleta sea un premio suficiente para médicos, enfermeras y otros empleados de la salud. (Foto tomada del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso)

El reconocimiento llegó en medio de problemas de transporte

La entrega ocurrió en un contexto de dificultades económicas y de transporte que afectan a buena parte de la población cubana. Para numerosos trabajadores, el traslado diario depende de un sistema de transporte público con limitaciones, por lo que una bicicleta puede aliviar parte de ese problema.

Aun así, usuarios de redes sociales cuestionaron que el premio fuera suficiente para médicos, enfermeras y otros empleados que enfrentan jornadas extensas y responsabilidades vinculadas con la atención de pacientes. Algunos también mencionaron las pendientes de Santiago de Cuba como una dificultad para utilizar ese medio de transporte antes o después de una guardia.

Hubo, además, mensajes que defendieron la entrega. Una familiar de una de las beneficiadas sostuvo que, aunque una bicicleta no resuelve todas las necesidades de movilidad, representa un reconocimiento a la dedicación de quienes trabajan en el hospital, la publicación ha sido retomada también por medios locales como Ciber Cuba.

El Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso de Santiago de Cuba entregó bicicletas a trabajadores de la salud reconocidos por su desempeño. (Foto tomada del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso)
El Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso de Santiago de Cuba entregó bicicletas a trabajadores de la salud reconocidos por su desempeño. (Foto tomada del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso)

La crisis sanitaria agrava los reclamos del personal médico

La discusión ocurre en una etapa de carencias de medicamentos, insumos y mantenimiento en instalaciones de salud, además de dificultades económicas para los trabajadores. Los apagones y las limitaciones de transporte también afectan la rutina de pacientes y personal médico en Cuba.

En julio, la entrega de una bicicleta al jefe de Terapia Intensiva del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Manuel Fajardo, en La Habana, también generó críticas y comentarios irónicos en redes sociales. Durante la pandemia de COVID-19, en 2020, el Hospital Juan Bruno Zayas otorgó flores y acceso a la venta de paquetes de pollo a su personal como parte de los homenajes por su labor durante la emergencia sanitaria.

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