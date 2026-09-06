Sociedad

Alerta amarilla por frío extremo para el domingo: cómo estará el tiempo durante la semana en CABA

La jornada más fría se dará este 6 de septiembre, con una mínima de 3°C en la capital. El pronóstico extendido anticipa cielo variable, tiempo estable y un aumento progresivo de las temperaturas

Un hombre abrigado con campera azul, bufanda y gorro camina por una calle de adoquines junto a un taxi y un autobús.
El domingo se perfila como la jornada más fría de los próximos días (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este domingo 6 de septiembre una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío en partes de la Ciudad de Buenos Aires y al menos otros 15 sectores del país, en una jornada que se perfila como la más fría de los próximos días en el centro del territorio nacional.

Según el organismo oficial, la advertencia por frío extremo alcanza a la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el centro de Santa Fe, el sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y zonas del noroeste de Neuquén. En este nivel, el SMN indica que las bajas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

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Según el SMN, distintas regiones del país estarán bajo alerta amarilla por bajas temperaturas durante el domingo
Según el SMN, distintas regiones del país estarán bajo alerta amarilla por bajas temperaturas durante el domingo

Frente a este tipo de eventos, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También aconseja calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además del aviso vigente que se emitió por las bajas temperaturas previstas, el SMN también dispuso una alerta amarilla por viento para este domingo 6 de septiembre, destinada a determinados sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Neuquén. La advertencia abarca áreas localizadas en la cordillera y también otras zonas cercanas, donde se espera que se registren ráfagas de viento de intensidad considerable durante el transcurso de toda la jornada.

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Según el organismo, en la franja cordillerana se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos. Este tipo de fenómeno puede generar reducción de visibilidad, dificultades para la circulación y complicaciones en actividades al aire libre o en rutas de montaña.

Alerta amarilla por viento para sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Neuquén
Alerta amarilla por viento para sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Neuquén

A su vez, en la provincia de Neuquén se pronostican vientos del sector este con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Ante este fenómeno, la recomendación oficial es limitar las salidas, asegurar objetos que puedan volarse y evitar permanecer cerca de puertas, ventanas, árboles, postes y marquesinas. El SMN también pide tomar precauciones adicionales en la conducción por el riesgo asociado a las ráfagas.

Cómo estará el clima en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el domingo 6 de septiembre se perfila como la jornada más fría de los próximos días, con una temperatura mínima de 3°C. El arranque del día estará marcado por un ambiente frío desde la madrugada, con cielo entre algo nublado y parcialmente nublado.

El pronóstico para la capital anticipa tiempo estable, nubosidad variable y temperaturas en ascenso gradual durante la semana
El pronóstico para la capital anticipa tiempo estable, nubosidad variable y temperaturas en ascenso gradual durante la semana

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada. El viento soplará con intensidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, lo que mantendrá baja la sensación térmica durante la mañana y las primeras horas del día. Hacia la tarde el tiempo estable llegando a la máxima de 10°C.

Para el lunes 7, se espera una mínima de 5°C y una máxima de 15°C, con cielo variable, sin precipitaciones y viento leve. El martes 8 continuará el ascenso térmico, con 6°C de mínima y 17°C de máxima, cielo mayormente despejado o con nubosidad variable y condiciones estables.

El miércoles 9 se presentará con 8°C y 19°C, sin lluvias previstas y con viento de baja intensidad, en una jornada más templada por la tarde. Para el jueves 10, el pronóstico marca 9°C de mínima y 20°C de máxima, cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de precipitaciones y viento leve, en continuidad con la mejora de las temperaturas máximas.

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