Crimen y Justicia

Estaba por abrir su gimnasio, dos delincuentes lo interceptaron y le robaron su moto en La Plata

Los atacantes escaparon tras efectuar dos disparos dirigidos contra las piernas de la víctima. Afortunadamente, no resultó herido

Fachada de un edificio blanco con el cartel GIMNASIO, un espacio de cemento al frente y automóviles estacionados a los lados
La fachada de un gimnasio en La Plata señala el sitio donde el propietario del establecimiento sufrió un asalto por parte de motochorros. (Google Maps)
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El dueño de un gimnasio fue asalatado cuando llegó a su local en La Plata por dos motochorros. Le robaron el celular, la documentación y su moto.

El episodio ocurrió cerca de las 7, en la zona de 72 entre 25 y 26, y según la información difundida, los atacantes incluso efectuaron disparos para forzar a la víctima a alejarse.

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El hombre acababa de llegar al lugar cuando fue sorprendido al bajar de su vehículo. De acuerdo con el relato al que pudo acceder el medio local 0221, los delincuentes se desplazaban en una moto 110 blanca, frenaron junto a él y bajaron con rapidez para concretar el asalto. En pocos instantes, le sustrajeron su moto Boge 500 negra, además de objetos personales que llevaba consigo.

Aunque los tiros habrían sido dirigidos hacia sus piernas, la víctima no sufrió heridas. Tras apoderarse del rodado, escaparon por calle 72 en contramano con dirección al cementerio. Hasta el momento, no se informó públicamente que hayan sido identificados ni detenidos. Tampoco trascendieron, al menos de manera oficial, precisiones sobre un eventual seguimiento de cámaras de seguridad o rastros que permitan reconstruir el trayecto posterior a la fuga.

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La investigación deberá avanzar ahora sobre la identificación de los responsables y sobre el destino del vehículo robado.

Una motocicleta de color negro marca Voge permanece estacionada frente a un portón metálico gris
El asalto en La Plata ocurrió cerca de las 7 en 72 entre 25 y 26, cuando los delincuentes le robaron la moto, el celular, la documentación y otras pertenencias. (0221)

Un policía se tiroteó con cuatro motochorros frente a un jardín de infantes en Ituzaingó

Días atrás, un agente de la Policía de la Ciudad intervino en un intento de robo y desató un intenso tiroteo con cuatro motochorros frente a un jardín de infantes en Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano bonaerense. El episodio ocurrió la mañana del viernes de la semana pasada, aproximadamente media hora antes del ingreso de los niños a la institución educativa.

El hecho comenzó cuando un enfermero que circulaba en moto fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas sobre la avenida Santa Rosa, en el límite entre Morón e Ituzaingó, cerca de una estación de servicio ubicada en el cruce con la calle José María Paz. Los atacantes lograron desestabilizar al motociclista y le sustrajeron una mochila.

En ese momento, el agente de la Policía de la Ciudad, identificado como D.D.M., se encontraba dentro de su vehículo particular esperando el cambio del semáforo en la mano contraria. Al presenciar el asalto, descendió del auto, se identificó y, con su arma reglamentaria, intentó dispersar a los delincuentes. La intervención derivó en un intercambio de disparos con los asaltantes, quienes finalmente escaparon sin concretar el robo.

El enfrentamiento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En la escena del tiroteo, los peritos hallaron ocho vainas servidas, de acuerdo con datos brindados por fuentes policiales.

El episodio generó preocupación entre las familias de la comunidad educativa, ya que ocurrió en plena mañana y en las inmediaciones del jardín de infantes, apenas minutos antes del horario previsto para el ingreso de los niños. Voceros policiales manifestaron que, de haberse producido el enfrentamiento algunos minutos después, la situación podría haber tenido consecuencias más graves.

Ninguna persona resultó herida durante el tiroteo. Tanto el agente como el enfermero se encontraban ilesos tras el hecho. Los cuatro sospechosos lograron huir de la zona y ahora son buscados por los investigadores, que analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificarlos.

La investigación quedó a cargo de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, conducida por la fiscal María Alejandra Bonini, y la causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

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