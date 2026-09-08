Cayó en CABA un georgiano prófugo que era buscado por el FBI e Interpol: sus movimientos en el país

Giorgi Khatiashvili, fue detenido en Palermo

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El georgiano Giorgi Khatiashvili entró a Argentina, vía Ezeiza y desde Francia, el 6 de junio pasado. En la casilla en la que debía comunicar el motivo del viaje anotó “residente, transitorio, turista”. Migraciones aceptó el ingreso. En ese momento, el extranjero tuvo la fortuna de que la orden de captura internacional en su contra emitida por la Justicia de Tiflis, capital de Georgia, todavía no había sido recibida por Interpol.

La agencia internacional publicó nueve días más tarde la notificación roja con su cara, sus datos y detalles de la acusación en su contra: fraude agravado, facilitar la migración ilícita, fabricación o ventas de documentos falsificados. Un delito que prevee una pena de 9 años de cárcel en ese país.

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Para ese entonces, Giorgi se había esfumado entre los edificios de la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes del caso indicaron a Infobae que a la búsqueda también sumaron agentes del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security).

Sin embargo, su entrada había quedado registrada y cámaras de seguridad del aeropuerto tomaron algunas imágenes de los movimientos del georgiano en el Aeropuerto de Ezeiza. Tres meses más tarde, tras búsqueda en bases de datos públicos y privados, intercambio de información y exploración en redes sociales, agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal lo ubicó y lo detuvo en la puerta del departamento que había alquilado sobre la calle Soler al 3800, en Palermo.

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En el allanamiento a la propiedad, los efectivos de la PFA-Interpol secuestraron pasaportes y documentación en idioma georgiano. Creen que habrían sido utilizados para la tramitación de documentos falsos. Ese material, que los investigadores catalogaron como “crucial”, forma parte ahora de la investigación. También incautaron una notebook y el celular que llevaba el fugitivo.

Es un misterio qué hizo durante los primeros 30 días que estuvo en Buenos Aires, pero la investigación determinó que hace dos meses el fugitivo había rentado la unidad a través de un popular sitio de alquileres temporarios. La dueña de la propiedad, que declaró ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Marcelo Martinez de Giorgi, relató que el hombre la contactó por la app.

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En primera instancia, dijo la testigo, el georgiano de 28 años le solicitó alquilar por un mes. Le dio su nombre real. Al parecer, el inquilino se sintió cómodo y seguro. Por esa razón, le solicitó, más tarde, quedarse hasta octubre de este año. Pactaron un valos de 1300 dólares por mes. Claro que el prófugo no pudo cumplir debido a que fue arrestado antes del periodo pactado.

El juez federal comenzó los trámites para dar respuestas al pedido de extradición de Georgia, mientras permanece detenido e incomunicado en una dependencia de la Policía Federal. Su familia, en tanto, contactó a abogados en Argentina. Se trata de Fernando Madeo Facente, Florencia y Aldo Luján, con especialización en este tipo de casos.

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El caso en contra del georgiano

De acuerdo con la investigación llevada adelante por las autoridades georgianas, se le atribuye al detenido organizar y participar de un esquema criminal dirigido a los ciudadanos de ese país que buscaban emigrar a Estados Unidos.

Según las fuentes, junto con sus cómplices, Khatiashvili reclutó a posibles solicitantes a través de plataformas de redes sociales y ofreció servicios de inmigración a cambio de dinero.

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A través de estas representaciones fraudulentas, el grupo causó daños financieros que ascendieron a al menos 100.000 dólares, remarcaron.

Tras los cambios en las políticas de inmigración de los Estados Unidos, Khatiashvili y sus asociados continuaron con sus actividades criminales ofreciendo asistencia en obtención de visas canadienses.

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