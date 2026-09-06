Video: ciego, anciano y atrapado entre rocas, cómo fue el rescate de un caballo abandonado en Río Negro

Una organización rescatista de General Roca, Río Negro, impulsó el salvataje del caballo abandonado por sus dueños (RANHU)

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Un caballo abandonado por su dueño, ciego y de avanzada edad, permaneció durante casi 4 días atrapado en las inmediaciones del embalse de Casa de Piedra, al norte de la provincia de Río Negro, sin poder moverse por sus propios medios. El animal, rebautizado como Campeón y hoy en una nueva etapa en General Roca, fue rescatado gracias a la organización Rescate Animal No Humano (Ranhu) y a una colecta solidaria que permitió costear el traslado.

Un caballo abandonado por su dueño quedó atrapado casi cuatro días junto al embalse de Casa de Piedra, en Río Negro, sin poder moverse por sus propios medios. (RANHU)

La alerta llegó el domingo pasado, cuando una vecina de la zona advirtió la presencia del equino varado entre las rocas junto al embalse, sin posibilidad de salir por su cuenta. Según las primeras informaciones, el animal había sido abandonado por su propietario días antes. Mientras se gestionaba una solución definitiva, un grupo de personas se organizó para acercarle agua y comida de manera provisoria.

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El animal, ciego de avanzada edad, no podía sarlir del lugar por sus propios medios (RANHU)

En un posteo difundido en redes sociales, Ranhu describió la urgencia de la situación en ese momento: “Nos contactamos con la señora que pide ayuda. Está ciego. Solo hay que enlazarlo, subirlo a un carro y trasladarlo. Ese es el punto. ¿Carro? ¿Movilidad? Para traerlo a Roca y conseguir resguardo”.

El rescate de "Campeón" con una grúa (RAHU)

Una colecta de $150.000 hizo posible el traslado

Para cubrir el combustible necesario para el operativo, la organización lanzó una colecta solidaria con el objetivo de reunir $150.000. El monto se completó gracias a las donaciones de quienes siguieron el caso a través de redes sociales. Para ser llevado a General Roca, donde se encontró una familia dispuesta a adoptarlo y cuidar de él, se debían recorrer 200 kilómetros por ruta desde el embalse de Casa de Piedra, donde había sido abandonado.

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Campeón quedó al cuidado de una familia de General Roca, se alimenta con normalidad (RAHU)

El rescate contó con la colaboración de Jorge Acuña y su hija, quienes aportaron el vehículo y el carro de transporte, informó La Mañana de Cipolletti. Además, participaron otros voluntarios, formando un grupo de rescate de media docena de personas. El equipo también gestionó las autorizaciones correspondientes ante la comisaría local y superó los controles del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la Policía Caminera para registrar el traslado en regla.

Al llegar a destino, los rescatistas expresaron su emoción por el desenlace del operativo. “Aguantó con frío y hambre durante varios días y se lo merece”, señalaron los rescatistas al contar que habían decidido bautizarlo como “Campeón”.

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Los rescatistas bautizaron al caballo como Campeón después del operativo y destacaron que soportó varios días con frío y hambre antes de ser rescatado. (RAHU)

El caballo ya está bajo el cuidado de una familia de Roca

Tras el rescate, el equino quedó al resguardo de una familia de General Roca que se ofreció de manera voluntaria a adoptarlo. Los rescatistas confirmaron que el animal presenta un buen estado de salud general y que comenzó a alimentarse con normalidad, aunque remarcaron que se trata de un ejemplar de avanzada edad y con discapacidad visual.

El traslado del caballo a General Roca implicó recorrer 200 kilómetros por ruta hasta una familia que aceptó adoptarlo y cuidarlo. (RAHU)

En las actualizaciones publicadas en los días posteriores al rescate, la organización describió la recuperación del animal: “Cómo está Campeón hoy? Muy bien. No ha parado de comer”. En una publicación posterior, agregaron: “Como verán, él solo quiere comer... pobre caballito, cuánta hambre ha pasado. Está muy bien cuidado y en cuanto tengamos los resultados de los estudios, los daremos a conocer”.

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Una colecta solidaria reunió 150.000 pesos para cubrir el combustible del rescate del caballo abandonado desde el embalse de Casa de Piedra. (RAHU)

La organización cerró sus mensajes con un llamado a la reflexión sobre el cuidado animal: “La tenencia responsable no solo aplica para perros y gatitos”, remarcaron los integrantes de Ranhu, quienes agradecieron a todas las personas que colaboraron con donaciones para hacer posible el rescate del caballo.