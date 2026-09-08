Violento asalto en Lanús: fueron a visitar a su mamá de 90 años al geriátrico y les robaron el auto a golpes

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Dos hermanos fueron víctimas este domingo de un violento asalto en la localidad de Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, donde dos delincuentes armados los abordaron para robarles el auto al llegar al geriátrico de su mamá, de 90 años.

La desesperante secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la cuadra, cuyas imágenes ya son analizadas para identificar y atrapar a los delincuentes, que se fugaron con el auto de los damnificados.

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Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió minutos antes de las 11 de la mañana en el cruce de Machado y boulevard Marco Avellaneda, justo enfrente del Hogar de Abuelos “Los Araucas”.

El momento en que los delincuentes se abalanzaron sobre las víctimas.

El video que encabeza esta nota muestra que las víctimas estacionaron un Toyota Yaris color gris del lado izquierdo de la calle Machado al 3600 y la conductora se disponía a bajar algunas bolsas del baúl.

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Justo en ese momento, un vehículo de color blanco frenó su marcha de forma sospechosa, justo detrás del auto de las víctimas. De inmediato, un delincuente descendió del lado del acompañante y comenzó a correr al hermano de la conductora, que ya estaba a unos pocos metros del ingreso al geriátrico de su madre.

Mientras tanto, el cómplice bajó del lado del conductor, se abalanzó sobre la hermana, la arrinconó contra el baúl de su auto y la arrojó al asfalto.

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Tras unos segundos de forcejeo, el asaltante le sustrajo las llaves del vehículo a la mujer y se dio a la fuga. Por su parte, la víctima intentó impedir que el delincuente escapara y se colgó de la puerta del conductor, pero finalmente desistió ante el peligro que conllevaba su maniobra.

La mujer intentó resistirse al robo y se colgó de la puerta del lado del conductor, pero desistió ante el peligro que conllevaba su maniobra.

Consumado el robo, el segundo asaltante tomó el volante del auto en el que circulaba junto a su compañero y también escapó del lugar. En tanto, la mujer tomó las bolsas de la calle y, resignada, caminó hacia el geriátrico de su madre.

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Según contaron los vecinos del barrio, los robos en la zona se multiplicaron en los últimos meses. Hace unos días, en la misma cuadra, habían robado una camioneta de una familia que también venía a uno de los dos geriátricos que hay en la manzana.

“Puede ser a la madrugada, al mediodía, uno no sabe ya qué hacer, necesitamos vigilancia, que en la zona no hay”, se quejó Mirta, una vecina que habló con el canal de noticias TN. Y en esa línea, sumó: “Uno sale y tiene que estar alerta”, se quejó.

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Consultada por la mañana del robo, señaló: “Lo que escuché fue una corrida y un grito de ‘alto policía’. No salí porque pensé que iban a salir a los tiros, hasta eso uno tiene que pensar. Cuando salí, ya la estaban asistiendo -a la conductora del Yaris-”.

La investigación quedó en manos de la fiscal Yanina Vanesa Estevez, titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien ya trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad para dar con los sospechosos.

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