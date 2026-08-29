Crimen y Justicia

Imputaron como coautora a la novia del acusado de asesinar a una compañera de colegio en Corrientes

La menor quedó involucrada después de que se encontraran conversaciones entre el principal acusado, en donde se comprobó que el ataque había sido planificado

La víctima fue engañada y asesinada durante la madrugada del 16 de julio
La víctima fue engañada y asesinada durante la madrugada del 16 de julio
Guardar

Cecilia Emilce Lezcano (16) fue asesinada en la localidad correntina de Alvear el pasado 16 de julio. El principal acusado del crimen es J., un compañero de colegio que fue detenido. El sospechoso había intentado montar un supuesto suicidio, pero el avance de la investigación reveló una trama de terror.

Este viernes, el caso tuvo novedades: la Justicia provincial imputó como coautora del homicidio a la novia de J. Se trata de una adolescente de 17 años, quien además recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a que la querella había solicitado su detención en un instituto para menores.

PUBLICIDAD

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la jueza de Garantías de Santo Tomé, Sara Durand, también ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los padres de la imputada, ante sospechas de posibles maniobras para entorpecer la investigación.

En línea con esto, se determinó que el cuidado y la vigilancia de la menor quedarán a cargo de su madre, que también deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas. Al mismo tiempo que deberá acompañar durante el proceso de reinserción escolar, la adolescente también tendrá que iniciar un tratamiento psicoterapéutico.

PUBLICIDAD

Antigua estación de tren de Alvear, Corrientes
La antigua estación de tren de Alvear, Corrientes, a 300 kilómetros de la capital provincial, donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia Lezcano

De esta manera, la pareja de adolescentes quedó imputada por el homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Según pudo corroborar este medio, la acusación se basó en los análisis de las conversaciones que ambos mantuvieron en WhatsApp antes y después de que se consumara el ataque.

Estos intercambios, extraídos del teléfono del joven, permitieron al fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, confirmar la existencia de una planificación previa. El primer registro data del 14 de julio por la tarde, casi dos días antes de que J. degollara a la adolescente.

En ese diálogo, la novia preguntó si seguía adelante el plan acordado, a lo que respondió que todo estaba listo. Durante el intercambio, la joven expresó dudas sobre la ejecución del asesinato, pero el acusado insistió en que cumpliría lo pactado y aseguró: “Yo mato, pero jamás te dañaré ni siquiera un pelo a ti”. Además, afirmó haber matado anteriormente, llegando a mencionar trece víctimas.

Tres recuadros verdes alineados verticalmente que contienen mensajes de texto enviados por un contacto identificado con el número 5954
J. reconoció que había matado a 12 personas antes de asesinar a Cecilia.

En los primeros momentos, J. planeaba atacar a Cecilia solo con un cuchillo, aunque más tarde evaluó sumar un arma de fuego por precaución y llevar ropa para cambiarse tras el crimen. También se discutió cómo ocultar el cuerpo; el acusado propuso enterrarlo bajo tierra y cubrirlo con maleza o incluso con un animal muerto para evitar sospechas.

A través de los chats, se evidenció que los acusados contemplaban involucrar a una tercera persona, aún no identificada, para retrasar el hallazgo del cuerpo de Cecilia. Inicialmente, se sospechó del hermano de J., pero ahora se consideraría la posibilidad de un familiar de la madre de la novia como posible implicado. Además, todavía no determinó el móvil del crimen.

Captura de pantalla con cuadros verdes de diálogo que contienen mensajes de texto con marcas de hora en orden cronológico
Los mensajes que J. le envió a su novia los instantes previos y posteriores al crimen de Cecilia.

La madrugada del 16 de julio, J. atacó a la víctima en la vieja estación de tren de Alvear. Según se estableció, el ataque ocurrió entre las 3:16 y las 4:28. El acusado intentó encubrir el ataque simulando un suicidio y trasladó a la víctima bajo engaño hasta el lugar del hecho.

Después del hecho, el joven notificó a su pareja que Cecilia seguía viva y le pidió ayuda para ejecutar la segunda parte del plan. “Se me fue todo de las manos. No sé cómo pero ella está viva. Por favor, necesito su ayuda, mi amor”, se lee en uno de los textos enviados.

Captura de pantalla de un chat con seis recuadros de texto en azul y verde que contienen un intercambio de mensajes grabados con hora
J. explicó que la situación se dilató más de lo pensado.

Los investigadores determinaron que, aunque el plan incluía descuartizar el cuerpo para fortalecer la coartada, J. no pudo concretarlo por el desarrollo de los hechos. Según relató el joven a su pareja, el corte en el cuello no fue suficiente para causar la muerte inmediata y había intentado aparentar que las lesiones habían sido autoinfligidas.

En sus conversaciones, J. dejó en claro su prioridad de cumplir con su pareja y mostró preocupación por la posibilidad de que el cuerpo fuera hallado antes de lo previsto. Su novia, aunque en un principio colaboró en la planificación, expresó dudas y cuestionó el accionar de J. tras el ataque. Poco después del crimen, el personal policial se presentó en el domicilio del principal sospechoso.

Temas Relacionados

CorrientesHomicidiosCecilia Emilce LazcanoAlvearÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se hizo una ecografía transvaginal y descubrió que la atendió un falso médico detenido por la muerte de otra paciente: “Te queda un trauma”

Cristian Leonardo Rodríguez ya estaba preso y procesado por ejercer ilegalmente la medicina. Ahora, el juez Sebastián Casanello amplió la acusación por abuso sexual con acceso carnal tras la denuncia de una mujer que tuvo su consulta en su consultorio de Versalles

Se hizo una ecografía transvaginal y descubrió que la atendió un falso médico detenido por la muerte de otra paciente: “Te queda un trauma”

El tatuaje que delató y puso fin a la larga fuga del abusador que violó y embarazó a su hijastra de 11 años

Alberto Martín Del Valle (56) estaba prófugo desde 2012. Usó identidades falsas y se movió por distintas ciudades hasta que fue hallado en Florencio Varela. La lucha de la familia para evitar la prescripción del caso impulsó un proyecto de ley que busca cerrar ese vacío legal

El tatuaje que delató y puso fin a la larga fuga del abusador que violó y embarazó a su hijastra de 11 años

Doble femicidio en Córdoba: cuál es la estrategia que presentará Pablo Laurta para su defensa

La presentación se concretará el próximo lunes en la Unidad Fiscal de Paraná. Luego, será llevado a la cárcel de Cruz del Eje

Doble femicidio en Córdoba: cuál es la estrategia que presentará Pablo Laurta para su defensa

Detuvieron a 3 empleados de Migraciones por falsificar registros para darle la residencia en el país a 101 médicos colombianos

El caso fue investigado por el Departamento Antimafia de la PFA y el juez Federico Villena. Hay otros cuatro sospechosos bajo arresto. En qué consistía el truco

Detuvieron a 3 empleados de Migraciones por falsificar registros para darle la residencia en el país a 101 médicos colombianos

Prisión perpetua por femicidio para un joven que mató a puñaladas a una amiga en Mendoza y luego la atropelló con su camioneta

El jurado popular votó de forma unánime para condenar a Iván Gabriel Juárez Cruz por el asesinato ocurrido en la ruta 82 de Cacheuta en diciembre de 2023. El hombre reconoció el hecho, pero rechazó que hubiera mediado violencia de género

Prisión perpetua por femicidio para un joven que mató a puñaladas a una amiga en Mendoza y luego la atropelló con su camioneta

DEPORTES

De la atajada salvadora de Montero al golazo de Belmonte: el minuto final en La Bombonera que terminó con el triunfo de Boca

De la atajada salvadora de Montero al golazo de Belmonte: el minuto final en La Bombonera que terminó con el triunfo de Boca

La lupa sobre la dura entrada de Leonel Flores que generó controversia en el triunfo de Boca Juniors ante Lanús

En su regreso a La Bombonera, Boca Juniors venció 1-0 a Lanús en la última jugada del partido y se metió en zona de playoffs

Tras la victoria de Boca ante Lanús, así están las tablas del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Se definió la lista de la selección argentina femenina Sub 20 para disputar el Mundial en Polonia: las convocadas y el fixture

TELESHOW

Wanda Nara compartió una foto con un hombre misterioso: de quién se trata

Wanda Nara compartió una foto con un hombre misterioso: de quién se trata

El reproche de Jimena Barón a Guido Kaczka luego de que no elogiara su talento: “Pendiente de si me reconocés como artista”

Quiénes son las dos nuevas figuras que se sumarían a MasterChef Celebrity

Tuli Acosta compartió el detrás de escena de su sesión de fotos y un detalle llamó la atención de sus fans: “En su ego caí”

Marina Calabró reveló el íntimo motivo que la hizo llorar al aire en su programa

INFOBAE AMÉRICA

El ex presidente ecuatoriano Lenín Moreno fue condenado a cinco años de prisión por los sobornos del caso Sinohydro

El ex presidente ecuatoriano Lenín Moreno fue condenado a cinco años de prisión por los sobornos del caso Sinohydro

El dólar supera los 27 lempiras y el BCH pide calma a los hondureños

Inyectaron fondos estatales al INSS y aun así acumuló déficit en Nicaragua

Costa Rica deporta a salvadoreño vinculado con Barrio 18 y requerido por homicidio agravado

El impactante video de una familia que quedó atrapada en medio de la riada en Nepal y sobrevivió a la catástrofe