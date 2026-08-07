Una adolescente muerta, un joven con una pala y la prueba que resultó clave: investigan un crimen planificado en Corrientes

Supremo Tribunal de Justicia de Corrientes

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Una adolescente de 16 años fue hallada sin vida en un predio de la provincia de Corrientes y lo que en un primer momento fue tratado como un posible suicidio dio un giro rotundo cuando comenzaron a aparecer nuevas pruebas. El caso se investiga ahora como homicidio calificado con alevosía, ensañamiento y violencia de género, y hay otro menor detenido.

Las heridas con las que encontraron el cuerpo de Cecilia Lezcano no eran compatibles con la primera calificación. “Tenía rota la garganta, cortada”, dijo el fiscal Facundo Cabral, y con esa declaración a Radio Dos confirmó la segunda sospecha: se trataría de un homicidio.

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El cuerpo fue encontrado el 16 de julio en la antigua estación de tren de Alvear con heridas graves en el cuello y las muñecas. Inmediatamente, la trasladaron en ambulancia hacia la Capital provincial, pero murió en el camino debido a las lesiones. Desde ese primer momento, las características de las heridas generaron dudas entre los investigadores. El fiscal describió que la “ferocidad de la lesión” no resultó compatible con la hipótesis inicial del suicidio lo que encendió las alarmas del Ministerio Público Fiscal.

El avance de la causa estuvo determinado por el trabajo articulado entre el área de Delitos Complejos y la Comisaría local de la Policía de Corrientes. La clave del giro investigativo radicó en el peritaje de los dispositivos móviles secuestrados y las cámaras de seguridad.

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La antigua estación de tren de Alvear, Corrientes, a 300 kilómetros de la capital provincial, donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia Lezcano

A ese elemento se sumó el rastreo del teléfono de la víctima, que permaneció encendido de manera sospechosa durante varios días tras su muerte. Las registros fílmicos de la zona aportaron otro indicio que muestra a Lezcano dirigiéndose hacia el lugar del hecho junto a un joven que llevaba una pala en la mano. Según detalló el fiscal, las cámaras también registraron al sospechoso regresando solo al lugar y con ropa diferente a la que vestía momentos antes.

Los peritajes incluyeron el análisis de mensajes recuperados del celular del joven lo que dejó al descubierto una planificación previa al crimen, además de conversaciones registradas con posterioridad al hecho. “Se pudo determinar algo atroz porque se pudo ver la planificación del homicidio”, afirmó Cabral. Esta mirada significa que podría haber existido una planificación previa tanto de los recursos como del momento elegido para acabar con la vida. Esta intención específica y la premeditación hacen que, en la mayoría de las leyes, el delito reciba una calificación mucho más grave.

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También se ejecutaron allanamientos en donde secuestraron zapatillas con manchas de sangre y se halló una huella de calzado específica en la escena del crimen. “Estamos avanzando paso a paso. Teníamos la sospecha firme de que se trataba de un homicidio y los mensajes analizados terminaron por confirmar la planificación del hecho”, precisó el fiscal. Con ese cúmulo de evidencias, las autoridades procedieron a la detención del adolescente.

Cabral también mencionó que se evalúa la eventual participación de una segunda persona que, según sus palabras, “cuanto menos sabía” de lo ocurrido, aunque evitó aportar precisiones sobre su identidad.

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El representante del Ministerio Público Fiscal descartó además la teoría de un asesinato por encargo y admitió que el móvil del crimen aún no ha sido esclarecido del todo. La causa, aclaró, continúa plenamente en etapa investigativa con vistas a consolidar la imputación formal contra el menor detenido.

Asfixiaron y mataron a una adolescente en Corrientes

M.A.Y. fue señalado como el presunto autor del femicidio de Dulce María Candia

A principios del mes junio, la Policía de Misiones detuvo a un hombre de 46 años identificado con las iniciales M. A. Y. como presunto autor del femicidio de Dulce María Candia, una adolescente de 17 años hallada sin vida el 28 de mayo en una obra abandonada del barrio El Tucán, en Eldorado.

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La causa fue impulsada por la jueza María Laura Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Eldorado. El operativo de detención se realizó en el barrio 20 de junio, kilómetro 3 de la ciudad, bajo la conducción del Comisario General Raúl Maslowski, director general de Seguridad, con apoyo de la Unidad Regional III, la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas.

El cuerpo de la joven estaba en avanzado estado de descomposición tras casi dos semanas de búsqueda. La autopsia determinó que la muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulamiento. La identificación se realizó mediante reconocimiento fotográfico por un familiar directo. Candia había desaparecido el 17 de mayo del barrio Avanti, a pocas cuadras del sitio donde fue hallada. La denuncia formal la presentó su madre el 27 de mayo en la Comisaría de la Mujer de Eldorado.

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