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Denisse González habló sobre su salud a más de una semana de comenzar el nuevo tratamiento: “La vida sigue”

Tras dos internaciones por una alarmante baja de plaquetas, la influencer apuesta a un tercer procedimiento médico y muestra el costado más humano de su recuperación, entre miedos, esperanza y resiliencia

A más de una semana de comenzar su nuevo tratamiento, la exparticipante del reality compartió las novedades ante sus seguidores (Instagram)
A más de una semana de comenzar su nuevo tratamiento, la exparticipante del reality compartió las novedades ante sus seguidores (Instagram)
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Denisse González atraviesa días marcados por la incertidumbre y el desgaste físico mientras sigue adelante con su tratamiento médico. Después de haber atravesado dos internaciones de urgencia por una alarmante baja de plaquetas. Convertida en una de las exparticipantes más recordadas de Gran Hermano, la joven decidió abrir las puertas de su día a día y compartir con sus seguidores cada paso del proceso. Y, en las últimas horas, recurrió a sus historias de Instagram para informar sobre su estado de salud y transmitir algo de tranquilidad.

“Quería contarles que hoy el resultado fue bueno, pero soy consciente de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, así que trato de no adelantarme. Mi vida es día a día, y la verdad es que eso se me hace difícil porque no me llevo bien con la incertidumbre”, confesó Denisse, evidenciando lo complejo que resulta sostenerse emocionalmente en un contexto donde nada es definitivo.

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“No sé cuándo me voy a curar, no sé si es que me voy a curar, tampoco sé cuándo va a ser el último día que me saquen sangre (ya me sacaron más de 30 veces seguro)”, detalló la joven, dejando ver el desgaste físico y mental que implica el tratamiento. Además, advirtió a sus seguidores: “Les voy a estar avisando si las cosas funcionan o no, pero obviamente no puedo poner el recuento de plaquetas de cada día, no quiero que se vuelvan locos como yo”.

Denisse González comparte un mensaje sobre su estado de salud en redes sociales
Luego de una serie de estudios médicos, la influencer actualizó a sus seguidores sobre su estado de salud

Pese a los controles y la incertidumbre, González decidió no detener su vida. “Ya decidí que mientras mis estudios den bien voy a disfrutar cada día, voy a empezar a retomar mi vida normal y volver a trabajar, entrenar, hacer contenido, salir de mi casa, etc. Obvio despacio, y si en algún momento tengo que frenar, lo voy a hacer sin drama. Necesito empezar a moverme, porque si no, me vuelvo loca”, aseguró, mostrando su voluntad de recuperar rutinas y encontrar pequeños motivos de alegría en medio de la espera.

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La exintegrante del reality también fue honesta sobre la falta de información médica y la necesidad de adaptarse a los vaivenes del tratamiento. “Básicamente todavía no tengo una respuesta, no se sabe la causa, el tercer tratamiento está a prueba (dio mejores resultados que los dos primeros) y hay que esperar, COSA QUE ODIO, pero es lo que tocó. Los amo y vamos que la vida sigue (me lo estoy autodiciendo en realidad...)”, escribió, dejando entrever la mezcla de fortaleza, frustración y esperanza que la acompaña.

La exparticipante de Gran Hermano se encuentra internada con las plaquetas bajas (Video: Instagram)

No hace mucho, Denisse había anunciado el inicio de este tercer tratamiento, luego de que los dos anteriores no lograran estabilizar su cuadro. El martes pasado, compartió con sus seguidores los efectos físicos que atraviesa durante este proceso. “Otra vez dependemos de los números, otra vez dependemos de mi cuerpo y otra vez dependemos del tiempo. Mi estado actual es que el sábado salí, pero no salí de joda: salí del hospital. Sí, por segunda vez consecutiva. Y esta vez rompí el récord en la baja de plaquetas: la primera internación fue con tres mil y esta, con mil. En algo tenía que ganar”, relató con una pizca de humor, incluso frente a la adversidad.

La joven se sinceró sobre lo que significaron los días de internación: “Admito que estar internada es como vivir una película de terror. No solo por la sangre, porque se ve que mi cuerpo no la controla muy bien, sino también por la cantidad de agujas que veía todos los días”. Sobre la dinámica actual del tratamiento, explicó: “Esta semana es como si estuviera de vacaciones. Solamente las veo tres veces por semana: dos para sacarme sangre y una para aplicarme el nuevo tratamiento. Romiplostim, algo así, una inyección que va en la panza. Literalmente, esta semana vamos a ver si funciona”.

La emotiva reflexión de Denisse González por su internación (Instagram)
Desde su primera internación, Denisse decidió compartir todo el proceso en sus redes sociales (Instagram)

“Los primeros dos tratamientos no funcionaron. Además, estamos atravesando algo nuevo, que son los efectos colaterales, porque los corticoides y las gammaglobulinas, aunque no funcionen a largo plazo, igual hay que aplicarlos para salir del estado de riesgo”, explicó. Y agregó: “Una te da dolores de cabeza a un nivel que no podés abrir los ojos y la otra te da dolor en todo el cuerpo, literalmente en partes que yo no sabía que podían doler. Este último tratamiento está zarpado. Automáticamente es como que te convertís en Venom, te transformás. Estaría bueno desarrollar poderes igual. Yo con que funcione me conformo. Vamos a ver. Deséenme suerte”.

Así, entre análisis, nuevas estrategias médicas y una espera que se hace eterna, Denisse González elige la sinceridad, el humor y la resiliencia para seguir adelante, acompañada por el apoyo incondicional de sus seguidores y la esperanza de que, finalmente, llegue el alivio que tanto busca.

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