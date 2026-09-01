El Salvador registra 62 accidentes de tránsito diarios y las muertes aumentan 23% al cierre de agosto

El Salvador registró 15,041 accidentes de tránsito entre enero y agosto de 2026, con un promedio de 62 siniestros diarios. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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El territorio salvadoreño continúa siendo impactado por una ola de accidentes de tránsito, ya que en promedio ocurren 62 siniestros diarios a nivel nacional.

Al cierre de agosto, las cifras oficiales muestran que la cantidad de fallecidos por accidentes viales aumentó 23% frente al mismo período de 2025, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, las autoridades contabilizaron 15,041 accidentes de tránsito en El Salvador. El dato equivale a casi 62 hechos diarios en los primeros ocho meses del año y supera los 14,183 siniestros registrados en el mismo corte de 2025.

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La diferencia es de 858 accidentes más, lo que representa un aumento de poco más del 6%. Aunque el crecimiento de los siniestros fue menor que el registrado en otros indicadores, el número de víctimas lesionadas y fallecidas mostró un alza más marcada.

Los accidentes de tránsito en El Salvador aumentaron más de 6% frente al mismo período de 2025, con 858 casos adicionales. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Los lesionados superaron los 10 mil casos en ocho meses

Los accidentes ocurridos hasta el 31 de agosto dejaron 10,563 personas lesionadas, de acuerdo con el registro oficial. En igual lapso del año anterior, el total fue de 8600 personas heridas.

La cifra supone 1,963 lesionados más en comparación con 2025, un incremento cercano al 23%.

El promedio diario de personas que resultaron heridas durante 2026 llegó a más de 43, por encima de las 35 que se contabilizaban por jornada en el mismo período del año pasado.

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El aumento de lesionados refleja que los siniestros viales mantienen una incidencia diaria en las carreteras, calles y zonas urbanas del país. Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial abarcan los hechos registrados entre enero y agosto de cada año.

La comparación permite observar que, mientras la cantidad de accidentes pasó de 14,183 a 15,041, el número de lesionados creció en una proporción mayor. Por cada 100 accidentes registrados hasta agosto de 2026, se contabilizaron alrededor de 70 personas lesionadas.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó que los fallecidos por accidentes viales subieron 23% al cierre de agosto. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Las muertes pasaron de 782 a 964

El dato más alto del balance corresponde a los fallecimientos. Entre enero y agosto de 2025, los accidentes de tránsito dejaron 782 muertes. Para el mismo período de 2026, el número subió a 964 personas fallecidas, con una diferencia de 182 víctimas.

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El incremento equivale a23%, según el cálculo a partir de las cifras oficiales. En promedio, durante los primeros ocho meses de este año murieron cerca de cuatro personas al día como consecuencia de accidentes de tránsito en el territorio salvadoreño.

La relación entre los siniestros y las muertes también aumentó. En el corte de agosto de 2025 se registraban cerca de 5.5 fallecidos por cada 100 accidentes, mientras que en 2026 la proporción ascendió a alrededor de 6.4 muertes por cada 100 hechos viales.

Las estadísticas oficiales sitúan a los accidentes de tránsito entre los hechos con mayor impacto diario en la seguridad vial del país. El cierre de agosto deja 15.041 siniestros, 10.563 lesionados y 964 fallecidos, cifras superiores a las registradas durante el mismo período de 2025.

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