Crimen y Justicia

“La consideraba de su propiedad”: imputaron al femicida que mató a su ex esposa en una farmacia en Rosario y afronta una posible prisión perpetua

Martín Laureano Banchero (55) fue acusado este miércoles de haber asesinado de siete puñaladas a su Carina Andrea Candelas (56) en su lugar de trabajo el pasado 19 de agosto. Desde la Justicia santafesina se descartó una posible inimputabilidad por problemas de salud mental

Femicida de Rosario - Banchero
La víctima y su agresor se habían separado en diciembre del año pasado
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La investigación por el femicidio de Carina Andrea Candelas (56), quien fue asesinada de siete puñaladas el pasado 19 de agosto mientras trabajaba en una farmacia del centro de Rosario, tuvo un importante avance este miércoles. Martín Laureano Banchero (55), su ex esposo, fue imputado como presunto autor material, quedó en prisión preventiva efectiva y afronta una pena en expectativa de perpetua.

Internado desde un hospital de la ciudad de Santa Fe, Banchero siguió por videoconferencia la acusación que formuló la fiscal Laura Riccardo y la querella, representada por los abogados Ignacio Carbone y María Eugenia Carbone. Al comienzo de la audiencia se descartó que tuviera problemas de salud mental como consecuencia del consumo problemático de alcohol y cocaína, tal como lo había adelantado la defensa. Así al menos lo determinaron dos evaluaciones médicas llevadas adelante en el legajo.

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Ante la jueza María Melania Carrara, la fiscal relató que el 19 de agosto pasado a las 9.39 el hombre estacionó en doble fila frente al local Marketing Farm, situado en Dorrego y Zeballos, ingresó, preguntó por Carina y directamente se dirigió al depósito en el que ella se encontraba ella desayunando. En primer término la tomó del cabello, la tiró de la silla al suelo y luego asestó los siete puntazos mortales. A las 9.41 quedó captado por las cámaras saliendo del comercio, por lo que dentro del negocio estuvo dos minutos de reloj.

La farmacia ubicada en la esquina de Dorrego y Zeballos, donde ocurrió el femicidio
La farmacia ubicada en la esquina de Dorrego y Zeballos, donde ocurrió el femicidio

Según precisó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, una compañera de trabajo de Carina se abalanzó sobre la víctima en medio del ataque y aún así, Banchero siguió apuñalando a su expareja, cuyo cuerpo tenía lesiones en el trórax y en el abdomen.

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El atacante dejó el arma blanca en la escena, que fue incautada por los peritos forenses que arribaron luego. Una vez que se subió nuevamente a su auto estacionado frente a la farmacia se fue hasta su domicilio, en Colón al 2000, donde fue localizado por la brigada motorizada de la Policía local.

“Este crimen no fue un hecho aislado, sino el final trágico de un largo camino de violencia que Banchero ejerció sobre Carina durante sus más de diez años de relación y que continuó aún luego de la separación, a finales de 2025”, amplió la fiscal.

Riccardo sostuvo que el imputado sometió a la víctima “a un maltrato constante”. “La golpeaba, la humillaba diciéndole que no servía para nada sin él y la alejó por completo de sus amigos. Su obsesión y celos eran extremos: la obligó a dejar su grupo de running, le controlaba el teléfono despertándola de noche a los sacudones. Esta situación de miedo y estrés crónico afectó tanto la salud de Carina, que comenzó a perder el pelo y a sufrir brotes en la piel. Martín también ejerció violencia económica al echarla del departamento de un día para el otro, cambiando la cerradura y quitándole la obra social”, remarcó.

Por pedido de su abogado, el agresor permanecerá internado en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe
Por pedido de su abogado, el agresor permanecerá internado en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe

Después de la separación, Candelas bloqueó de su teléfono a Banchero, pero el hostigamiento no cesó. “La hostigaba por otros medios. Se presentaba en su casa, la esperaba borracho en la calle e iba a su lugar de trabajo. Matar a Carina fue el definitivo acto de posesión de Marín, quien la consideraba de su propiedad y no aceptó que ella fuera libre e independiente”, concluyó.

La fiscal atribuyó el delito de homicidio triplemente calificado al hombre por haber sido cometido contra la persona con quien mantuvo una relación de pareja, por haberlo cometido con alevosía y por mediar violencia de género.

Desde la defensa, el abogado Mariano Ríos Artacho no discutió la materialidad del hecho. Sí hizo mención a la salud mental de su cliente, por lo que solicitó que él siga internado en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, ya que poseería “trastornos de personalidad”. Desde la querella, Ignacio Carbone replicó que el hombre comprende la criminalidad de sus actos en función de las revisiones de profesionales que se hicieron en dos ocasiones diferentes desde que perpetró el femicidio.

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