El conmovedor posteo de Soledad Silveyra: “Las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar”

Soledad Silveyra subió varias fotos por el Día Internacional del Actor y la Actriz. Entre ellas, la de Rolando Rivas, Taxista, junto a Claudio García Satur

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Soledad Silveyra aprovechó el Día Internacional del Actor y la Actriz para expresar en Instagram su deseo de recuperarse y volver al escenario. Alejada desde hace seis meses por un problema de salud, la actriz vinculó esa fecha con su oficio, su tratamiento y la ausencia de Luis Brandoni.

“Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar”, escribió este 26 de agosto la actriz, que lleva seis meses alejada de los escenarios por un problema de salud que la tiene limitada físicamente.

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Soledad Silveyra junto a Mirtha Legrand y Gloria Guzmán en la obra 40 kilates en el Teatro Grand Splendid

El disparador del posteo fue una anécdota tan cotidiana como reveladora. Silveyra subió a un taxi y el conductor, al escucharla hablar, la miró por el espejo retrovisor y le preguntó: “¿Mónica?”. Así, de un golpe, Mónica Helguera Paz —el personaje que interpretó en Rolando Rivas, taxista, la tira de Alberto Migré que se emitió entre 1972 y 1973 en la Argentina— volvió a aparecer después de más de cinco décadas. “Hace 54 años de Rolando Rivas, taxista, y Mónica sigue dando vueltas por ahí”, escribió la actriz junto a una fotografía con Claudio García Satur, su pareja en la telenovela, con esa mezcla de asombro y gratitud que solo da el tiempo.

En el mismo texto, Silveyra reflexionó sobre el oficio que eligió a los quince años y al que no ha renunciado. “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”, definió. Y cerró con una frase que Luis Brandoni —su compañero en ¿Quién es quién?, fallecido en abril pasado— le repetía antes de cada función: “El escenario cura todo.”

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Luis Sandrini y Soledad Silveyra en "El profesor hippie", de 1969

La cita de Brandoni no fue casual. Detrás de ella se lee también el estado de salud que la propia Silveyra había relatado semanas atrás, el 1° de agosto, ante Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha por la pantalla de El Trece, canal de televisión argentino. Esa noche, cuando Legrand le preguntó cómo estaba, la actriz no esquivó la respuesta: “Bueno, tocamos el tema. No estoy bien de salud”, dijo, y detuvo la mesa en seco.

Soledad Silveyra junto a Sandro en Quiero llenarme de ti

La lesión que la alejó de los escenarios

Lo que vino después fue un relato en cadena. Todo empezó al regresar de un spa en Punta del Este: se tropezó con una valija, cayó de golpe y se fracturó la sexta vértebra lumbar. “Yo no sabía que estaba quebrada”, admitió ante la conductora. Aun así, continuó arriba del escenario durante diez días más, en parte por su propio compromiso y en parte porque a Brandoni no le gustaba suspender funciones. Recién al décimo día, cuando el dolor ya no daba tregua, decidió parar.

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Soledad Silveyra habló de su salud en el programa de Mirtha Legrand

A la fractura lumbar se sumó una trocanteritis, una inflamación de los tendones y músculos que rodean la cadera y que pertenece a la familia de las tendinitis, conocida por su lenta recuperación. “Es toda la inflamación de todos los músculos que se insertan en la cadera. Las tendinitis son jorobadas”, explicó Silveyra ante Legrand, de acuerdo con lo que reprodujo Infobae. El cuadro le impide caminar con normalidad y le exige asistencia cotidiana: “No puedo estar sin Lucila, que es mi mano derecha, porque desgraciadamente no puedo caminar bien”, contó.

Soledad Silveyra y Osvaldo Laport en Amor en custodia

El tratamiento y la rehabilitación

El tratamiento actual consiste en parches analgésicos, tras la decisión de sus médicas de retirarle la medicación oral para protegerle el estómago. Ante la pregunta de si existe una salida definitiva, Silveyra fue directa: “No, no hay. Que tengo que hacer gimnasia, que tengo que poner voluntad… Viste, cuando uno está mal y te dicen ‘poné voluntad’. Bueno, caminá aunque te duela, pero es que no puedo.”

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Soledad Silveyra y su recuerdo de Luis Brandoni

La muerte de Brandoni y su efecto emocional

La pérdida de Brandoni, ocurrida apenas un día después de que ella suspendiera las funciones —el actor se cayó en su casa, se golpeó la cabeza y desarrolló un hematoma que resultó fatal—, tiñó toda esa charla con Legrand de una emoción que Silveyra apenas logró contener. “Qué maravilla de actor, qué maravilla”, dijo esa noche. Y este 26 de agosto, en el Día del Actor, volvió a invocar su nombre y su frase, como si el escenario —aunque todavía lejano— fuera también la meta de su recuperación. “Actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió Silveyra, que espera retomar su actividad en la temporada de verano.