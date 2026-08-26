La Unión Europea impulsa oportunidades para la juventud panameña mediante la estrategia Global Gateway

Un grupo de jóvenes conversa y revisa documentos en una plaza del centro financiero de Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El lanzamiento en Panamá de “CONECTA: El Hilo” marca un nuevo impulso de la Unión Europea para acercar a la juventud centroamericana a las oportunidades generadas por la cooperación internacional.

La campaña, integrada en la estrategia Global Gateway, prioriza la formación, el emprendimiento, el empleo y la digitalización, proponiendo a los jóvenes como agentes clave del desarrollo regional.

En los últimos años, la brecha entre la preparación de las nuevas generaciones y su acceso a empleos de calidad o proyectos innovadores se ha hecho evidente.

A pesar de contar con más recursos digitales y competencias que generaciones anteriores, la juventud de la región enfrenta numerosas barreras para insertarse en el mercado laboral y acceder a oportunidades económicas reales.

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Por ello, se explicó que la campaña destaca proyectos como la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana y el Mercado Eléctrico Regional,

Un joven profesional trabaja en una computadora portátil durante la noche, con luces urbanas desenfocadas visibles a través de la ventana de su apartamento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana permite que jóvenes exportadores de bienes vendan sus productos en Centroamérica y hacia la Unión Europea, mientras que el proyecto del Mercado Eléctrico Regional apoya la consolidación de una red eléctrica regional con energías limpias, mayor estabilidad y acceso para la población.

Estas iniciativas buscan que el talento y la creatividad de la juventud se traduzcan en crecimiento económico y transformación social.

En palabras de Izabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en Panamá, la campaña quiere visibilizar historias e iniciativas que prueban “cómo la cooperación entre la Unión Europea y la región genera oportunidades reales para aprender, emprender, innovar y construir un futuro más sostenible”.

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Sobre cómo impacta “CONECTA: El Hilo” en la vida de los jóvenes, la campaña afirma que se propone ser un canal de información y motivación, acercando ejemplos concretos de éxito para que la juventud centroamericana se reconozca como protagonista del desarrollo en sus países.

El eje, de acuerdo con el proyecto, es mostrar que el acceso al conocimiento, la innovación y la cooperación internacional pueden traducirse en caminos reales hacia el empleo, el emprendimiento y la formación.

Izabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en Panamá, manifestó que la campaña quiere visibilizar historias e iniciativas.

“CONECTA: El Hilo” se extiende por Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y utiliza el recurso narrativo de un hilo para ilustrar la conexión entre ideas, personas y oportunidades.

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Recurre a testimonios y relatos inspirados en experiencias reales, y busca generar conversación entre las audiencias más jóvenes y reforzar su relación con la Unión Europea.

El trasfondo de esta iniciativa, según se informó, es la estrategia europea Global Gateway, presentada en 2021, cuyo propósito es impulsar conexiones inteligentes y limpias en los sectores digital, energético y del transporte.

La estrategia también abarca la mejora de los sistemas de salud, educación e investigación, con la meta de movilizar hasta $349 mil 500 millones en inversiones a través de un enfoque conjunto de la Unión Europea, sus Estados miembros y bancos de desarrollo.

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Global Gateway enfatiza inversiones en infraestructuras de calidad, el respeto por las normas sociales y medioambientales, y la promoción de valores europeos como el estado de Derecho y los derechos humanos.

ARCHIVO –Iniciativa está alineada con los compromisos del G-7 y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. (AP Foto/Ted Shaffrey, Archivo)

Esta apuesta está alineada con los compromisos del G-7 y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

Con “CONECTA: El Hilo”, la Unión Europea tiene como objetivo reforzar el mensaje de que la cooperación y la inversión internacional pueden tener un efecto transformador y tangible en el futuro de la juventud centroamericana, fomentando un desarrollo sostenible y una mayor integración entre Europa y la región.

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También responde a la necesidad de comunicar de manera más cercana y accesible el trabajo de la Unión Europea en la región, complementando la información institucional con formatos que faciliten la comprensión y la participación.