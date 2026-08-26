El Salvador

De las aulas a nuevas oportunidades: 4,600 jóvenes salvadoreños culminan su formación en inglés y liderazgo

La Embajada de Estados Unidos cerró “Inglés para un Futuro Mejor”, una iniciativa iniciada en 2022 con tres cohortes y 14 universidades participantes

De clases de inglés a mentoría y servicio comunitario: 500 tutores, 1.200 capacitaciones y el cierre del programa en El Salvador (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)
De clases de inglés a mentoría y servicio comunitario: 500 tutores, 1.200 capacitaciones y el cierre del programa en El Salvador (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)
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La Embajada de Estados Unidos en El Salvador celebró este 26 de agosto la clausura del programa “Inglés para un Futuro Mejor”, una iniciativa desarrollada desde 2022 que benefició a más de 4.600 jóvenes salvadoreños. El plan buscó ampliar sus opciones de educación, empleo e intercambio internacional a través del aprendizaje del inglés, el liderazgo y el servicio comunitario.

Además del alcance general del programa, la iniciativa dejó más de 1.200 participaciones en actividades de capacitación en habilidades blandas, evaluó oralmente a más de 800 becarios y registró 579 exámenes TOEFL ITP, una referencia externa y estandarizada sobre el nivel de inglés alcanzado por quienes fueron evaluados.

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Según la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, el cierre se realizó junto con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), la Universidad Tecnológica de El Salvador y las demás instituciones de educación superior participantes. La propuesta se desarrolló a lo largo de tres cohortes y articuló a 14 centros universitarios.

El programa sumó tutorías, liderazgo y mentoría

El programa combinó clases de inglés con espacios de liderazgo, mentoría entre pares y servicio comunitario. También involucró a cerca de 500 tutores universitarios voluntarios, que acompañaron a los participantes y reforzaron sus propias capacidades de liderazgo y mentoría en la enseñanza del idioma.

La embajada de Estados Unidos clausura en El Salvador el programa “Inglés para un Futuro Mejor” (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)
La embajada de Estados Unidos clausura en El Salvador el programa “Inglés para un Futuro Mejor” (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)

La ceremonia fue encabezada por la agregada cultural de la embajada, Jessica Padron, junto con representantes de las instituciones de educación superior y de los socios del programa. Durante el encuentro, los participantes revisaron los resultados obtenidos, la colaboración entre instituciones y las opciones para extender el impacto de la iniciativa.

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La alianza reunió a 14 instituciones de educación superior

Padron describió el alcance de ese esquema de cooperación con una definición centrada en el trabajo conjunto: “El modelo de alianza multi-institucional, que reunió a la Embajada, Ministerio de Educación y universidades salvadoreñas (UTEC, UNAB, UNIVO, UGB, UPED, CCSA, UCA, UMA, Evangélica, UNICAES, Luterana, La Universidad de El Salvador y ahora USAM), generó un efecto de red que ninguna institución podría haber logrado por sí sola. Cada socio aportó fortalezas únicas, desde el liderazgo de UTEC hasta el innovador modelo de implementación del curso de inglés con UNIVO”.

Ese entramado incluyó a UTEC, UNAB, UNIVO, UGB, UPED, CCSA, UCA, UMA, Evangélica, UNICAES, Luterana, la Universidad de El Salvador y USAM. La evaluación presentada en el acto puso el foco en esa cooperación como uno de los principales resultados del programa.

“Efecto de red” y oportunidades globales: la frase de Jessica Padron, el trabajo con UTEC y UNIVO y el impulso a nueve proyectos comunitarios (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)
“Efecto de red” y oportunidades globales: la frase de Jessica Padron, el trabajo con UTEC y UNIVO y el impulso a nueve proyectos comunitarios (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos en El Salvador)

En 2026 impulsó nueve iniciativas de servicio comunitario

La respuesta concreta al objetivo central de la iniciativa fue doble: formación en inglés y aplicación práctica de ese aprendizaje en la comunidad. En 2026, el programa impulsó nueve iniciativas de servicio comunitario en educación, salud, bienestar, acompañamiento a adultos mayores y apoyo a comunidades.

Esas acciones permitieron que los participantes trasladaran lo aprendido sobre liderazgo y voluntariado a proyectos concretos. La embajada señaló que el programa no se limitó al desarrollo lingüístico, sino que integró herramientas de participación social y trabajo colaborativo.

El mensaje institucional presentado en la clausura subrayó que el dominio del inglés funciona como una herramienta de acceso a la educación, el empleo, la innovación y el intercambio con el mundo. También planteó que, por su vínculo con El Salvador y Estados Unidos, el idioma ofrece a los jóvenes nuevas oportunidades, refuerza los lazos entre ambos países y les permite participar con mayor confianza en una economía cada vez más global.

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