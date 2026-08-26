Uno por uno: cómo votaron los diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La Cámara de Diputados debatió este miércoles la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central (el Gobierno logró la media sanción), sumada a la extensión del régimen de inocencia fiscal.
La primera cuestión abordada fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En la votación general, el total de sufragios fue de 255; entre ellos, 144 correspondieron al apoyo, 102 se manifestaron en contra y 9 optaron por la abstención. Así, lograron la media sanción. Luego pasaron a la votación artículo por artículo.
PUBLICIDAD
En el eje del debate aparece la propuesta de establecer límites al financiamiento del Tesoro desde el Banco Central, junto con disposiciones encaminadas a facilitar la formalización de fondos no declarados.
A las 13:30 se inició el debate. En medio de intensas negociaciones con los bloques aliados y después de varias votaciones muy reñidas, el oficialismo enfrenta este debate tras la reciente negativa a ampliar el temario para tratar el asunto de la mora y el endeudamiento familiar. La intención del oficialismo es que la reforma funcione como una muestra de estabilidad y previsibilidad destinada a los mercados.
PUBLICIDAD
El texto se desplegó en seis ejes que abarcaron la definición del mandato del organismo, el esquema de remoción de sus autoridades, la relación financiera con el sector público, el régimen de utilidades, el saneamiento de su balance y una serie de actualizaciones operativas vinculadas al manejo de las reservas. En conjunto, apuntaba a desandar cambios introducidos en 2012 durante la gestión kirchnerista, cuando se amplió el mandato de la entidad y se flexibilizaron los mecanismos de asistencia financiera al Estado.
El mensaje que acompañó al proyecto fijó una premisa que atravesó todo el articulado: la eliminación completa de las vías por las que el BCRA podía financiar al sector público. Ese bloque concentró buena parte del peso político y económico de la reforma.
PUBLICIDAD
Todos los votos afirmativos
- Aguero, Guillermo César (UCR - Unión Cívica Radical)
- Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza)
- Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza)
- Almirón, Lisandro (La Libertad Avanza)
- Alvarez, Claudio (Argentina Federal)
- Andreussi, Bárbara (La Libertad Avanza)
- Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza)
- Arabia, Damián (La Libertad Avanza)
- Ardohain, Martín (Pro)
- Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas)
- Arrúa, Alberto (Argentina Federal)
- Avico, Belén (La Libertad Avanza)
- Avila, Jorge Antonio (Provincias Unidas)
- Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires)
- Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza)
- Basualdo, Carolina (Provincias Unidas)
- Becerra, Mónica (La Libertad Avanza)
- Benedit, Beltrán (La Libertad Avanza)
- Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza)
- Bianchetti, Emmanuel (Pro)
- Biella, Bernardo (Argentina Federal)
- Bonacci, Rocío (La Libertad Avanza)
- Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza)
- Bornoróni, Gabriel (La Libertad Avanza)
- Brizuela, Adrián (La Libertad Avanza)
- Bruno, Eliana (La Libertad Avanza)
- Campero, Mariano (La Libertad Avanza)
- Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas)
- Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza)
- Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza)
- Chiconi, Abel (La Libertad Avanza)
- Cipollini, Gerardo (UCR - Unión Cívica Radical)
- Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza)
- De Andreis, Fernando (Pro)
- De Sensi, María Florencia (Pro)
- Diez, Romina (La Libertad Avanza)
- Emma, Nicolás (La Libertad Avanza)
- Falcone, Eduardo (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)
- Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza)
- Fernández, Elia Marina (Independencia)
- Fernández Molero, Daiana (Pro)
- Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica)
- Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza)
- Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza)
- Finocchiaro, Alejandro (Pro)
- Flores, María Gabriela (La Libertad Avanza)
- Fregonese, Alicia (Pro)
- Frías, Maira (La Libertad Avanza)
- Gallardo, María Virginia (La Libertad Avanza)
- García, Álvaro (La Libertad Avanza)
- García, Carlos (La Libertad Avanza)
- García Aresca, Ignacio (Provincias Unidas)
- Garrido, José Luis (Por Santa Cruz)
- Giampieri, Antonela (Pro)
- Giudici, Silvana (La Libertad Avanza)
- Goitia, Rosario (La Libertad Avanza)
- Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza)
- González, Álvaro (Pro)
- González, Diógenes Ignacio (UCR - Unión Cívica Radical)
- González, Gerardo Gustavo (Argentina Federal)
- González Estevarena, María Luisa (La Libertad Avanza)
- Gruber, Maura (La Libertad Avanza)
- Gutiérrez, Carlos (Provincias Unidas)
- Guzmán, Jairo (La Libertad Avanza)
- Hartfield, Diego (La Libertad Avanza)
- Herrera Ahuad, Oscar A. (Argentina Federal)
- Holzman, Patricia (La Libertad Avanza)
- Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza)
- Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza)
- Ibáñez, María Cecilia (La Libertad Avanza)
- Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción y Trabajo)
- Laumann, Andrés Ariel (La Libertad Avanza)
- Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza)
- Leone, Andrés (La Libertad Avanza)
- Llano, Mercedes (La Libertad Avanza)
- Lluch, Enrique (La Libertad Avanza)
- Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza)
- Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza)
- Martínez, Álvaro (La Libertad Avanza)
- Matzkin, Martín (La Libertad Avanza)
- Maureira, Karina (La Neuquinidad)
- Mayoraz, Nicolás (La Libertad Avanza)
- Medina, Gladys (Independencia)
- Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza)
- Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza)
- Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza)
- Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza)
- Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza)
- Morchio, Francisco (La Libertad Avanza)
- Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza)
- Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza)
- Nieri, Lisandro (UCR - Unión Cívica Radical)
- Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza)
- Noguera, Javier (Independencia)
- Núñez, José (Provincias Unidas)
- Ojeda, Joaquín (La Libertad Avanza)
- Outes, Pablo (Argentina Federal)
- Pareja, Sebastián (La Libertad Avanza)
- Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza)
- Pauli, Santiago (La Libertad Avanza)
- Pellegrini, Agustín (La Libertad Avanza)
- Pelli, Federico Agustín (La Libertad Avanza)
- Peluc, José (La Libertad Avanza)
- Petri, Luis (La Libertad Avanza)
- Petrovich, María Lorena (La Libertad Avanza)
- Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza)
- Picón Martínez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo)
- Ponce, María Celeste (La Libertad Avanza)
- Quintar, Manuel (La Libertad Avanza)
- Ravera, Valentina (La Libertad Avanza)
- Razzini, Verónica (La Libertad Avanza)
- Reichardt, Karen (La Libertad Avanza)
- Riesco, Gastón (La Libertad Avanza)
- Ritondo, Cristian A. (Pro)
- Rizzotti, Jorge (Provincias Unidas)
- Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza)
- Rodríguez, Miguel (La Libertad Avanza)
- Rodríguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza)
- Ruiz, Yamila (Argentina Federal)
- Sánchez Wrba, Javier (Pro)
- Santillán Juárez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza)
- Santurio, Santiago (La Libertad Avanza)
- Scaglia, Gisela (Provincias Unidas)
- Schiaretti, Juan (Provincias Unidas)
- Schneider, Darío (UCR - Unión Cívica Radical)
- Soldano, Laura (La Libertad Avanza)
- Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza)
- Torres, Alejandra (Provincias Unidas)
- Torres, Rubén Darío (La Libertad Avanza)
- Tortoriello, Aníbal (La Libertad Avanza)
- Tournier, José Federico (La Libertad Avanza)
- Treffinger, César (La Libertad Avanza)
- Urien, Hernán (La Libertad Avanza)
- Vancsik, Daniel (Argentina Federal)
- Vásquez, Patricia (La Libertad Avanza)
- Vega, Yolanda (Argentina Federal)
- Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza)
- Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Unión Cívica Radical)
- Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza)
- Visconti, Gino (La Libertad Avanza)
- Yeza, Martín (Pro)
- Zago, Oscar (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)
- Zapata, Carlos Raúl (La Libertad Avanza)
- Zigarán, María Inés (Provincias Unidas)
Todos los votos negativos
- Aguirre, Hilda (Unión por la Patria)
- Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria)
- Andino, Cristian (Unión por la Patria)
- Andrade, Javier (Unión por la Patria)
- Araujo Hernández, Jorge Neri (Unión por la Patria)
- Aveiro, Martín (Unión por la Patria)
- Barbur, Marcelo (Unión por la Patria)
- Bastera, Luis Eugenio (Unión por la Patria)
- Bordet, Gustavo (Unión por la Patria)
- Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria)
- Bregman, Myriam (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad)
- Cafiero, Santiago (Unión por la Patria)
- Campitelli, Celia (Unión por la Patria)
- Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria)
- Cámpora, Lucía (Unión por la Patria)
- Carignano, Florencia (Unión por la Patria)
- Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria)
- Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria)
- Chica, Jorge (Unión por la Patria)
- Cisneros, Carlos (Unión por la Patria)
- Daives, Ricardo (Unión por la Patria)
- De la Rosa, María Graciela (Unión por la Patria)
- De la Sota, Natalia (Defendamos Córdoba)
- Del Caño, Nicolás (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad)
- Del Pla, Romina (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad)
- Díaz, Fernanda (Unión por la Patria)
- Dolce, Sergio (Unión por la Patria)
- Estévez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria)
- Farías, Pablo (Provincias Unidas)
- Félix, Emir (Unión por la Patria)
- Fernández, Jorge (Primero San Luis)
- Ferrán, Abelardo (Unión por la Patria)
- Freites, Andrea (Unión por la Patria)
- Galmarini, Sebastián (Unión por la Patria)
- García, María Teresa (Unión por la Patria)
- Giordano, Juan Carlos (Izquierda Socialista - Frente de Izquierda)
- Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria)
- Glinski, José (Unión por la Patria)
- Gómez, José (Unión por la Patria)
- Grabois, Juan (Unión por la Patria)
- Gutiérrez, Ramiro (Unión por la Patria)
- Hadad, Raúl (Unión por la Patria)
- Hagman, Itai (Unión por la Patria)
- Ianni, Ana María (Unión por la Patria)
- Kirchner, Máximo Carlos (Unión por la Patria)
- Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria)
- Leiva, Aldo (Unión por la Patria)
- López, Jimena (Unión por la Patria)
- López Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria)
- Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria)
- Mango, Marcelo (Unión por la Patria)
- Manrique, Mario (Unión por la Patria)
- Marclay, Marianela (Unión por la Patria)
- Marín, Varinia Lis (Unión por la Patria)
- Marino, Juan (Unión por la Patria)
- Martínez, Germán Pedro (Unión por la Patria)
- Michel, Guillermo (Unión por la Patria)
- Miño, Fernanda (Unión por la Patria)
- Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria)
- Molle, Matías (Unión por la Patria)
- Monzón, Roxana (Unión por la Patria)
- Moreau, Cecilia (Unión por la Patria)
- Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria)
- Mukdise, Jorge (Unión por la Patria)
- Neder, Estela Mary (Unión por la Patria)
- Olmos, Kelly (Unión por la Patria)
- Osuna, Blanca Inés (Unión por la Patria)
- Pagano, Marcela Marina (Coherencia)
- Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria)
- Palladino, Claudia María (Unión por la Patria)
- Parola, María Graciela (Unión por la Patria)
- Paulon, Esteban (Provincias Unidas)
- Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria)
- Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria)
- Pichetto, Miguel Ángel (Encuentro Federal)
- Pietrágalla Corti, Horacio (Unión por la Patria)
- Pokoik, Lorena (Unión por la Patria)
- Potenza, Luciana (Unión por la Patria)
- Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria)
- Rauscheberger, Ariel (Unión por la Patria)
- Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria)
- Rossi, Agustín Oscar (Unión por la Patria)
- Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria)
- Sand, Nancy (Unión por la Patria)
- Selva, Sabrina (Unión por la Patria)
- Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria)
- Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria)
- Snopek, Guillermo (Unión por la Patria)
- Strada, Julia (Unión por la Patria)
- Taiana, Jorge (Unión por la Patria)
- Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria)
- Tepp, Caren (Unión por la Patria)
- Tita, Paulo Agustín (Unión por la Patria)
- Todero, Pablo (Unión por la Patria)
- Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria)
- Trotta, Nicolás Alfredo (Unión por la Patria)
- Valdés, Eduardo Félix (Unión por la Patria)
- Volnovich, Luana (Unión por la Patria)
- Yasky, Hugo (Unión por la Patria)
- Yedlin, Pablo Raúl (Unión por la Patria)
- Zaracho, Natalia (Unión por la Patria)
- Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria)
Todas las abstenciones
- Avila, Fernanda (Elijo Catamarca)
- Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas)
- Coletta, Mariela (Provincias Unidas)
- Frade, Mónica (Coalición Cívica)
- Juliano, Pablo (Provincias Unidas)
- Lousteau, Martín (Provincias Unidas)
- Massot, Nicolás (Encuentro Federal)
- Monguilot, Fernando (Elijo Catamarca)
- Noblega, Sebastián (Elijo Catamarca)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD